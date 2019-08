Straf Van Laarhoven in Thailand definitief, nu komt uitlevering dichterbij

Dinsdagmorgen kreeg Van Laarhoven de definitieve en onherroepelijke uitspraak in zijn zaak te horen: 75 jaar cel, waarvan hij er twintig moet uitzitten. Eerder kreeg hij celstraf van meer dan honderd jaar voor witwassen van drugsgeld. Zijn Thaise vrouw kreeg twaalf jaar cel als betrokkene in dezelfde zaak.

Gerard Spong, een van de advocaten die Van Laarhoven door de jaren heen bijstond, bevestigt het nieuws uit Thailand.

Grote fouten Justitie

De zaak-Van Laarhoven is om meerdere redenen een bijzondere. Vorige week vrijdag bracht minister Grapperhaus van Justitie een bliksembezoek aan Bangkok om Van Laarhovens uitlevering te bepleiten bij de Thaise premier. Dat de minister en zijn Thaise collega’s zich persoonlijk bogen over de mogelijke uitlevering van deze ex-coffeeshophouder heeft te maken met de voorgeschiedenis, waarin Justitie grote fouten beging.

De zaak laat bovendien zien hoe een botsing tussen het Nederlandse softdrugsbeleid en het Thaise rechtssysteem, dat keihard is voor drugsgerelateerde delicten, slachtoffers kan maken.

Johan van Laarhoven werd rijk met zijn Brabantse coffeeshopketen The Grass Company en ging daarvan in 2008 rentenieren in Thailand. In 2011 startte de Nederlandse justitie een onderzoek naar zijn boekhouding, waar volgens het OM miljoenen uit waren verdwenen. In 2012 herinnerde Justitie de Thaise autoriteiten nogmaals aan hun rechtshulpverzoek in de zaak. Maar drie jaar later reconstrueerde de Nationale Ombudsman – na een klacht van de Van Laarhovens - dat het openbaar ministerie in deze contacten zeer onzorgvuldig handelde.

Zo had justitie kunnen weten dat Thailand een eigen onderzoek zou starten naar de Van Laarhovens en dat drugsgerelateerde delicten in Thailands militaire dictatuur buitenproportionele straffen opleveren. Thailand ziet het geld van de Van Laarhovens, waarvan zij miljoenen in Thailand investeerden als drugsgeld. Maar de grootste fout van het OM was – aldus de Ombudsman – het verdacht maken van de Thaise vrouw van Van Laarhoven, die in Nederland slechts getuige was in het onderzoek.

Torenhoge celstraffen

Het rechtshulpverzoek leidde dus uiteindelijk tot torenhoge celstraffen voor het echtpaar. Van Laarhoven heeft altijd volgehouden dat hij in Nederland gewoon belasting heeft betaald over zijn verdiensten. Al jaren spannen zijn familie en advocaten zich in voor uitlevering, tot nu toe zonder succes. Zij hopen dat met het bezoek van Grapperhaus nu eindelijk vaart in de zaak komt. Juridisch is dat mogelijk omdat de zaak in Thailand helemaal is afgerond en het echtpaar al sinds 2014 vastzit.

Ook Tweede Kamerleden en BN’ers als tv-maker Filemon Wesselink spanden zich voor hen in; de actiegroep Justice for Johan haalde in 2017 duizenden handtekeningen op voor een petitie. Volgens de ondertekenaars werd Van Laarhoven het slachtoffer van het ‘hypocriete drugsbeleid’ van Nederland, waar de verkoop van wiet onder strenge voorwaarden gedoogd is. Wesselink bezocht Van Laarhoven twee jaar geleden in zijn Thaise cel. Die deelt hij met tientallen anderen. Zijn gezondheid zou door het verblijf in de gevangenis sterk achteruit zijn gegaan.

