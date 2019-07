Straatkrantverkoper Samuel moet na achttien jaar terug naar Nigeria. Zijn buurt komt in actie

Onder zijn blauwe pet krullen korte grijze haren. Samuel Oluwatobi Shodipe (67) zit op een groentekratje voor de Albert Heijn in de Leidse Merenwijk. Op het tafeltje voor hem liggen straatkranten. En een papiertje, met in grote, vette letters: ‘Stem op Samuel! Hij moet blijven!!’

Bewoners van de Merenwijk zijn ontsteld. ‘Hun’ straatkrantverkoper moet terug naar Nigeria, waar hij achttien jaar geleden vertrok. Wat begon met het doneren van de opbrengst van statiegeldbonnetjes en ijsjes is uitgemond in een burgeractie. Supermarkten, kerken en betrokken buurtbewoners zamelen geld in om hem te helpen met zijn nieuwe start in Nigeria. Inmiddels is er 5500 euro opgehaald. 15.000 euro is het streefbedrag, zodat Shodipe de eerste maanden in ieder geval een huis kan huren en zijn diabetesmedicatie kan betalen. Ook hopen ze dat hij met het geld zijn oude baan als fotograaf in Nigeria weer op kan pakken.

“Het raakt mijn hart dat ze dit voor me doen”, zegt Shodipe. Voor hem staat een flesje cola zonder suiker, gekregen van een buurtbewoner. In 2001 kwam hij naar Nederland, naar eigen zeggen omdat hij een burgerwacht leidde die problemen had met criminelen waardoor zijn leven in gevaar was. Maar behalve een tijdelijke medische verblijfsvergunning vanwege een tramongeluk, kreeg hij nooit een verblijfsvergunning voor Nederland.

Inmiddels is hij helemaal uitgeprocedeerd en heeft de Nigeriaan tot augustus om Nederland te verlaten. Schandalig, vindt buurtbewoner Marianne de Boer (62). “Volgens mij is er hier niemand in de buurt die vindt dat je weg moet, toch?” Shodipe knikt. “De mensen hier houden van me,” zegt hij, “en ik van hen”. Dat hij bekend is in de Merenwijk wordt snel duidelijk. De straatkrantverkoper wordt aan de lopende band begroet. Een enkeling koopt een krant of geeft wat geld. Sommige buurtbewoners schieten zelfs bij als hij zijn huur niet kan betalen, vertelt hij.

Een vrouw met rood haar, rood jasje en rode nagels schrijft haar gegevens op voor de handtekeningenactie, een ultieme poging de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ervan te overtuigen dat Shodipe in Nederland zou moeten blijven. De zestienjarige Boaz doet hetzelfde. Shodipe mag blijven, vindt hij, omdat hij al zo lang in Nederland is. “Hij hoort hier gewoon”. Een vrouw met een oranje zonnehoed achter een rollator geeft Shodipe een hand.

Shodipe vreest voor zijn gezondheid. Hij heeft medicijnen voor zijn hart, hoge bloeddruk en diabetes en denkt dat hij in Nigeria niet de zorg kan krijgen die hij nodig heeft. Het beangstigt hem, hij wordt emotioneel. Hoe hij de onzekerheid volhoudt? “God”, antwoordt hij direct. Zijn geloof geeft hem hoop. “God vertrouwt in mij, dus ik vertrouw in hem.”

Lees ook:

Er komen opvallend veel Nigeriaanse migranten naar Nederland

Het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam stijgt tot nu toe dit jaar. Opvallend is de groei van asielzoekers uit Nigeria.

Nigeria mag eigen erfgoed lenen

Europese museumautoriteiten krijgen volgende week in Nigeria zeer ambitieuze plannen voorgelegd voor de bouw van een nieuw museum in Benin City. Dat verkeert nog in het stadium van bouwschetsen, maar moet onderdeel worden van een kunstcentrum van internationale allure. De stad wil niet één, maar wel vier nieuwe musea ‘van wereldklasse’ bouwen, zo vertelt een Nigeriaanse betrokkene bij het project, Enotie Ogbebor, aan Trouw.

Jonge ondernemers in Nigeria: Vaarwel stropdas en airco, hallo platteland

Nigeria wedde lang maar op één paard: de olie-industrie. De agrarische sector raakte in het slop. Maar nu de gouden tijden in de olie voorbij zijn, wagen jonge ondernemers de sprong naar het platteland.