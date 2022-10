Stotteraars aller landen eisen het recht om te stotteren op

Stotteraars eisen het recht om te stotteren op. Stotteren hoort bij hen en dat vraagt om meer respect dan ze nu krijgen, stellen ze.

In een verklaring, de ‘Declaration Right to Stutter’, eisen ruim zeventig organisaties van stotteraars in allerlei landen ‘het recht om te spreken zoals wij spreken’. De druk van de samenleving om vloeiender te leren spreken is volgens hen nu te groot en wekt valse verwachtingen. “Wij stotteren. Zo spreken we nu eenmaal”, staat er in de verklaring die zaterdag, Wereldstotterdag, wordt gepresenteerd en waarvan het initiatief kwam van de Britse stottervereniging Stamma. Stotteraars tellen nu onvoldoende mee in het debat over diversiteit en inclusiviteit, ook dat moet verbeteren. “Onze stem doet ertoe, we verdienen net als ieder ander ruimte en respect.”

Verwijtbaar

Volgens Sybren Bouwsma, voorzitter van de stotter- en broddelvereniging Demosthenes, één van de ondertekenaars van het manifest, wordt niet vloeiend praten vaak gezien als een ‘verwijtbare’ beperking: als je maar goed je best doet en stottertherapie volgt, komt het wel goed. “Maar het effect van therapie op spreekvloeiendheid is beperkter dan vaak gedacht: ik schat dat 80 procent van de mensen na verloop van tijd terugvalt.” Er zijn in Nederland zo’n 175.000 mensen die in meer of mindere mate stotteren. Wereldwijd wordt hun aantal op zestig miljoen geschat.

Juist door dat overtrokken positief beeld van stottertherapie moeten stotteraars zich vaak verantwoorden, op hun werk, in het onderwijs maar ook in sociaal contact. Bouwsma noemt dat onrechtvaardig. Slechtzienden en slechthorenden hoeven dat immers ook niet. “Bovendien vergroot dat de druk, waardoor spreken juist maar moeilijker wordt.”

Wie niet voldoende vloeiend kan praten, stuit dan ook geregeld op allerlei belemmeringen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Bouwsma: “Nieuwslezer willen worden is misschien een brug te ver, maar in de meeste beroepen moet gewoon gestotterd kunnen worden. Helaas zien werkgevers dat anders.”

Waarom zou een hypotheekverstrekker, huisarts, verpleger, conducteur of advocaat niet mogen stotteren, vraagt hij zich af. In een inclusieve samenleving moet dat mogelijk zijn, vindt Bouwsma. “Dat geldt ook voor het onderwijs, waarin wie stottert veel beter ondersteund kan worden dan nu gebeurt. Bied gewoon ruimte, in plaats van dat alsmaar wordt aangestuurd op therapie.“

Oproep aan samenleving

De ‘stotterverklaring’ is in eerste instantie bedoeld als oproep aan de samenleving, zegt Bouwsma. “Maar het zou mooi zijn als het ook juridische betekenis krijgt. Er is antidiscriminatiewegeving, er is een VN-verdrag Handicap, waarvan stotteraars nauwelijks profiteren omdat stotteren niet als handicap wordt gezien. Dat moet dus veranderen.”

Lees ook:

Stotteraars eisen respect. ‘Ik eis rust en ruimte om te kunnen stotteren’

Jarenlang hield hij liever zijn mond dan dat hij wat zei. Die tijd is écht voorbij, zegt Bas Joosse, die soms moeite heeft uit zijn woorden te komen.

De stotterende zebravink kan veel vertellen over menselijke spraak- én bewegingsstoornissen

Zebravinken gaan door een kleine ingreep in hun hersenen stotteren. Die kennis geeft aanknopingspunten voor het behandelen van menselijke spraakstoornissen.