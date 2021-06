Stormloop op Janssen-vaccins. ‘We hebben ongeveer 1200 keer gebeld’

Wie vandaag belde naar het speciale GGD-telefoonnummer voor een prikafspraak met Janssen, waande zich in de rij voor een ticket van een gewild concert of festival. Vrijwel direct na opening om 10:00 uur raakte de telefoonlijn overbelast, vanwege de grote vraag naar het vaccin. Het bereiken van de lijn bleef de rest van de dag moeilijk.

In de eerste paar minuten belden 70.000 mensen naar het Janssen-telefoonnummer, vaak tevergeefs: luisteraars hoorden dat het té druk was aan de lijn, of dat het nummer niet in gebruik zou zijn. Op Twitter verschenen berichten van mensen die tevergeefs tientallen of zelfs honderden keren belden naar het nummer.

De restvaccins zijn beschikbaar voor iedereen boven de 18 die tóch Janssen wil en nog niet is geprikt, in de praktijk vooral jongeren. Omdat voor het Janssen-vaccin slechts één dosis nodig is, is deze groep eerder volledig beschermd dan wanneer zij geprikt zouden worden met het Pfizer-vaccin, waarvoor twee doses nodig zijn. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft vooralsnog 200.000 van die vaccins over, sinds Janssen niet meer gegeven wordt aan mensen onder de 60 jaar, vanwege verhoogde, maar zeldzame risico’s op bijwerkingen.

Hritam Chakraborty, 24, Leiden. Vijf weken wachten op zijn tweede prik, nu hij bijna afgestudeerd is en eindelijk terug naar huis kan? Daar zat de Indiase student Hritam niet op te wachten. “Ik wilde vooral de lijn niet blokkeren, dus ik belde elk kwartier een keertje. Om half één kwam het hoge woord, ik mag zondag komen. Ik ben dolblij, want nu ik klaar ben met mijn vakken en online mijn diploma krijg, wilde ik zo snel mogelijk naar huis. Ik heb mijn ouders ruim twee jaar niet gezien. Pas begin juli zou ik Pfizer kunnen krijgen. In India prikken ze daar niet mee, dus bescherming door een tweede prik zit er dan niet in.”

De aanhouder wint! Na >200 belpogingen toch gelukt om een Janssen afspraak in te plannen voor volgende week (Driebergen)! 😏 — Roderick Stokx (@RoderickStokx) 23 juni 2021

3,6 miljoen telefoontjes

In totaal kreeg het telefoonnummer 5,3 miljoen telefoontjes van ongeveer 222.000 bellers, meldde demissionair minister Hugo de Jonge van VWS vanavond, na het sluiten van de telefoonlijnen om 20:00 uur. De gemiddelde beller heeft dus ruim twintig keer geprobeerd een afspraak te maken. Niet nodig, zegt woordvoerder Jacqueline Toonen van de GGD. “Blijf proberen, maar als het niet lukt, bel dan over een uurtje nog een keer.”

Uiteindelijk zijn er zo’n 78.000 afspraken gemaakt. Vooral jongeren belden: van de eerste 50.000 gemaakte afspraken, waren er 42.000 gepland voor mensen geboren in 1990 of later.

In totaal zette de GGD 3500 mensen in bij het callcenter. “We hadden verwacht dat het druk zou worden, maar zó druk niet", zegt woordvoerder Jacqueline Toonen. “Omdat veel mensen héél vaak achter elkaar belden, raakten onze systemen overbelast. Terwijl er in principe genoeg vaccins zijn.” Als de afspraken zijn volgeboekt, komen mensen op een wachtlijst te staan, voor een eventuele nieuwe lading Janssen-vaccins.

Bij de GGD Regio Utrecht konden mensen die een prik wilden, hun nummer achterlaten via een online formulier. Dat formulier werd 1500 keer ingevuld. Om aan de grote belangstelling te voldoen gaat de GGD priknachten organiseren in de Jaarbeurs in Utrecht, met een DJ.

Aafke Barenkamp, 48, Eindhoven Met telefoons in de aanslag stonden Aafke en haar vrouw Melany om stipt tien uur in de startblokken. “We hebben ongeveer 1200 keer gebeld, schatten we. Maar de verbinding werd steeds verbroken. Pas na anderhalf uur hadden we iemand te pakken en werden we in de wacht gezet. Eerst belden we met onze privételefoons, maar al snel pakten we de zakentelefoon erbij. Het liefst heb ik geen vaccinatie, maar ik moet vaak naar Amerika voor mijn werk. Met een quarantaine van tien dagen is dat niet te doen. Ik had mijn andere vaccinatie alvast verzet, want het liefste ben ik met Janssen in één keer klaar. Dat is gelukt, zaterdag mogen we.”

Snelle bescherming

In tegenstelling tot Pfizer is bij het Janssen-vaccin voorlopig maar één prik nodig. Daardoor zijn mensen die nu nog geen prik hebben gehad, met Janssen een stuk eerder beschermd dan met andere vaccins.

Dat is handig voor wie op reis wil, of naar een evenement: wie volledig beschermd is, kan dat vanaf donderdag tonen op de CoronaCheck-app van het ministerie van volksgezondheid bij entree van binnenlandse evemementen of attracties. Met een vaccinatiebewijs in de app hoeven bezoekers geen coronatest meer te doen om naar binnen te mogen.

Vanaf 1 juli is de app ook als digitaal reiscertificaat te gebruiken in veel Europese landen. Twee weken na het ontvangen van een Janssen-vaccin, kunnen reizigers in de meeste Europese landen zonder negatieve PCR-test de grens over.

Ook bij andere GGD-nummers liep het vandaag storm. Toen het nummer van het Janssen-vaccin overbelast raakte, probeerden mensen vervolgens het algemene vaccinatienummer van de GGD (0800-7070) te bellen. Toen ook dat overbelast raakte, schakelden bellers over op het telefoonnummer voor het inplannen van een coronatest (0800-1202). Dat nummer is inmiddels weer bereikbaar.

Selina Dingjan, 22, Den Haag Vanaf kwart voor tien zat Selina (22) fanatiek klaar voor de start van de Janssen-wedloop. “Om tien uur hing ik meteen aan de lijn. Dan is het vast snel raak, dacht ik. Niet dus. Ik bel me blauw en krijg gewoon geen gehoor. Eigenlijk is het gekkenhuis, om de hele dag aan de telefoon gekluisterd te zitten voor een vaccinatie. Mijn scriptie schrijft zich tenslotte niet vanzelf. Toch blijf ik het proberen. Ik wil zo graag naar festivals en op vakantie zonder gezeur. Inmiddels ben ik negen uur verder en lukt het nog steeds niet. De GGD blijft me uit de wachtrij knallen, maar ik ga gestaag door. Desnoods morgen weer.”

Interviews: Hannah van der Wurff en Janneke de Bekker

