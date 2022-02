Storm Eunice raasde harder dan gevreesd: zeker vier doden, schade en sluitingen

Dat ze een pittige zou zijn, was donderdag al duidelijk, maar storm Eunice raasde vrijdag harder dan de voorspellingen hadden doen vermoeden. Met windstoten van 130 kilometer per uur ging ze over grote delen van Nederland.

In Utrecht sloeg de meetapparatuur uit naar 145 kilometer per uur. De KNMI gaf er in de loop van vrijdag al code rood voor af: het hoogste alarmniveau.

Dat dit geen loze dreiging was, bleek al snel nadat Eunice het land was binnen gewaaid. In de regio Amsterdam kwamen drie mensen om het leven, allemaal door omvallende bomen. Ook in de provincie Groningen werd een omgevallen boom een automobilist fataal. Vanwege de extreme weersomstandigheden stuurde de politie een NL-Alert uit, om mensen te waarschuwen echt niet naar buiten te gaan.

Noodnummer 112 was aan het einde van de middag overbelast door de vele meldingen en Nederlanders werd opgeroepen echt alleen te bellen in levensgevaarlijke situaties.

Rondvliegende dakpannen

Behalve over omvallende bomen, kwamen er ook meldingen binnen van rondvliegende dakpannen, los­gekomen zonnepanelen, gevelplaten en dakranden. Op snelweg A10 in Amsterdam-Noord raakten delen van de geluidswal los en in Den Haag waaiden delen van het dak van Ado-stadion weg. De politie moest gistermiddag huizen in de omgeving van de Elandkerk in Den Haag ontruimen omdat een van de kerktorens heen en weer deinde. Na inspectie mochten de bewoners terug naar huis.

Ondanks oproepen om niet de weg op te gaan, kantelden vracht­wagens in de storm, waarna op verschillende plekken wegen of rijstroken moesten worden afgesloten. Dat gebeurde ook vanwege omgewaaide bomen en aan het begin van de avond waren er zo veel wegen gestremd dat de ANWB constateerde dat omleidingen bedenken ondoenlijk was geworden.

Uit voorzorg liet de NS donderdag al weten dat er na twee uur ’s middags geen treinen meer zouden rijden, en in de loop van de dag maakten ook steeds meer streekvervoerders ­bekend hun bussen en trams stil te zetten. Pontjes en veerdiensten stopten met varen en honderden vluchten werden geannuleerd. Rotterdam The Hague Airport annuleerde rond 18.00 uur alle vertrekkende vluchten voor de rest van de dag.

Scholen bleven dicht

Het annuleren van al die treinen en bussen, gecombineerd met de dringende oproep om niet de weg op te gaan, leidde ertoe dat verschillende instellingen en organisaties hun deuren gesloten hielden of al vroeg sloten. Zo stopten veel hoger onderwijsinstellingen om 14.00 uur met lesgeven en gingen sommige basis- en middelbare scholen helemaal niet open. Meerdere ziekenhuizen in het westen van het land pasten hun dienstverlening aan vanwege de storm.

Ook waren vrijdagmiddag vrijwel alle coronateststraten en vaccinatielocaties gesloten. Sommige locaties gingen überhaupt niet open, anderen sloten de deuren aan het begin van de middag voor de naderende storm.

Theaters toch weer dicht

Op de dag dat er vanwege versoepeling van de coronaregels weer wat meer mocht, moesten theaters en andere attracties vanwege Eunice alsnog de deuren sluiten. Zo was attractiepark Madurodam in Den Haag de hele dag dicht en gingen de dieren­tuinen Blijdorp en Artis aan het begin van de middag op slot. De musicals Aladdin, Hij gelooft in mij en Tina gingen allemaal niet door, en dat gold ook voor alle wedstrijden in het betaald voetbal.

De laatste keer dat het KNMI code rood afgaf voor storm was op 18 januari 2018. Toen vielen er volgens het KNMI twee doden. Hoe groot de ­materiële ravage is die Eunice heeft achtergelaten moet de komende dagen en weken duidelijk worden.

In 2018 was de schade aan huizen en auto’s ten minste 90 miljoen euro, schatte het Verbond van Verzekeraars. De brandweer moest toen 10.000 keer uitrukken.

