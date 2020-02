Storm Ciara zorgt voor steeds meer schade, code oranje voor het hele land

De ANWB krijgt veel meldingen over afgewaaide takken en omgevallen bomen op de wegen. Op de doorgaande wegen zijn tot nu toe zo’n veertig incidenten geweest met bomen, takken en wegmeubilair, zegt de woordvoerder. Er zijn voor zover bekend geen ongelukken gebeurd.

Er is minder verkeer op de weg dan normaal op zondag. Veel attracties zijn ook gesloten. Volgens de ANWB moet het hoogtepunt van de storm nog komen. Dat ligt volgens de KNMI tussen 18 en 22 uur.

Na het advies van de ANWB om niet de weg op te gaan heeft de NS besloten geen bussen meer te laten rijden in de regio Leiden. Die bussen waren ingezet omdat het treinverkeer stil ligt door werkzaamheden.

“Dat betekent dat Leiden op dit moment niet bereikbaar is met trein of treinvervangende bussen.” De NS adviseert mensen de reis uit te stellen. “Omdat de storm voorlopig nog aanhoudt, weten we niet wanneer de bussen weer kunnen gaan rijden.”

Schade door het hele land

Bij Rijkswaterstaat komen al veel meldingen binnen over omgewaaide bomen. Zo is de brandweer op de A12 bij knooppunt Grijsoord bij Arnhem bezig om takken van de weg te halen. Op het drukke Schenkviaduct in het centrum van Den Haag vielen twee bomen om. Niemand raakte gewond. Ook waaide bij de ambassade van Zuid-Afrika aan de Wassenaarseweg in Den Haag een grote naaldboom op een rijdende auto. De inzittenden kwamen met de schrik vrij.

Tussen Eindhoven en Helmond is een trein tegen een omgewaaide boom op het spoor gereden. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de trein is volgens ProRail aanzienlijk. Het treinverkeer ligt stil.

In Rotterdam heeft de storm een stuk van een dak van een aantal huizen in de Jonker Fransstraat in Rotterdam afgerukt. De bewoners van zeker vier woningen worden elders opgevangen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Eerder werd al gemeld dat in Rotterdam op de ‘s-Gravendijkwal bouwmaterialen en steigeronderdelen de weg op zijn gewaaid. De weg is daar afgesloten. De gemeente heeft vanwege de storm het Kralingse Bos afgesloten.

Ook op diverse andere plaatsen in het land zijn parken, dierentuinen, boulevards en stranden afgesloten voor het publiek. Op de Pier van Scheveningen zijn achttien gondels van het reuzenrad uit voorzorg afgekoppeld. Volgens de regionale omroep West “pakken de gondels die nog in het reuzenrad zitten flink wat wind”.

Een boom is boven op een auto gevallen tijdens de storm Ciara. Beeld ANP

Mogelijk bereikt de wind op de westelijke Wadden en langs de kust van Noord-Holland later zondagmiddag kort windkracht 11. Daarbij is kans op zeer zware windstoten tot 130 km per uur. De zware storm houdt aan de kust aan tot begin van de avond, wanneer buien met zeer zware windstoten van ongeveer 130 kilometer per uur passeren. Daarna verdwijnt de storm, maar blijft het onstuimig.

De veerdienst tussen Texel en Den Helder is gestremd wegens de storm en rederij Doeksen heeft alle afvaarten na kwart voor tien ‘s ochtends van en naar Vlieland en Terschelling laten vervallen.

Staatsbosbeheer raadt wandelaars ten zeerste af om zondagmiddag naar het bos te gaan en Rijkswaterstaat waarschuwt bestuurders maar om niet met een caravan of lege vrachtwagen de weg op te gaan. Overal in het land gaan markten, sportieve evenementen en carnavalsoptochten niet door.

Schiphol annuleert vluchten

Op Schiphol zijn wegens de storm Ciara al 240 vluchten geannuleerd. Een woordvoerder van de luchthaven meldt dat het gaat om zowel inkomende als uitgaande vluchten. Reizigers wordt geadviseerd de actuele vluchtorganisatie te checken of contact op te nemen met de maatschappij waarbij is geboekt.

Reizigers in de vertrekhal op luchthaven Schiphol. Beeld ANP

Door de verwachte zeer zware windstoten kunnen mogelijk minder banen kunnen worden gebruikt, stelt Schiphol. Als er een zijwind van 20 knopen (10 meter per seconde) op een baan staat, krijgen piloten een andere baan toegewezen door de luchtverkeersleiding. Daardoor kunnen vertragingen ontstaan.

Voetbal afgelast

Uit voorzorg heeft de KNVB al het voetbal afgelast. De vier wedstrijden van zondag in de eredivisie gaan niet door. De KNVB heeft de duels afgelast met het oog op de aangekondigde storm. Wegens de verwachte weersomstandigheden kan de veiligheid van supporters en spelers niet worden gegarandeerd. Ook de wedstrijden in het gehele landelijke amateurvoetbal gaan zondag niet door.

Het gaat om de duels FC Utrecht - Ajax, AZ - Feyenoord, Sparta Rotterdam - ADO Den Haag en FC Emmen - FC Twente. De KNVB zegt die beslissing te hebben genomen na uitvoerig overleg met de clubs, gemeenten en politie.

Hoogwaterkering gesloten

Rijkswaterstaat heeft de hoogwaterkering bij Ravenswaaij in het Amsterdam-Rijnkanaal gesloten, om te voorkomen dat er hoogwaterproblemen ontstaan in het randstedelijke gebied tussen de Lek en het kanaal. De kering gaat dicht als het kanaal tussen Tiel en Ravenswaaij een hoogte van 5,5 meter boven NAP bereikt, wat zondagmorgen het geval was. De kering blijft gemiddeld een week gesloten.

Rotterdam. Beeld ANP

Storm ging ongekend snel de oceaan over

Ciara woedt zaterdag nog voor de Canadese kust en trok binnen een dag de Atlantische Oceaan over. Dat is ongekend snel, zegt Weeronline. “Aan de kust kun je zondag op de pier moeite hebben om goed te blijven staan. In Scheveningen is het rond 15.00 uur vloed. Het water is bij een zuidwesterstorm wel minder hoog dan bij een storm uit het westen tot noordwesten”, aldus het weerbureau. “Doordat in rivieren stroomopwaarts al veel regen is gevallen en het water door de storm moeilijker wordt afgevoerd hebben rivieren te maken met hoog water.”

Beeld ANP Graphics

Lees ook:

Het NK Tegenwindfietsen is juist blij met de storm. ‘Snot voor de ogen, dat geeft een kick’

Terwijl overal in het land evenementen niet doorgaan vanwege de hard wind, begint het bij mannen en vrouwen met stevige bovenbenen juist te kriebelen.