Storm Ciara pakt zwaarder uit dan verwacht: windkracht elf in plaats van tien

Eerder was uitgegaan van een storm met ruim windkracht 10. Voor Noord-Holland en de Wadden is code oranje van kracht. Dat houdt in dat er grote kans is op gevaarlijk of extreem weer, met risico op schade, letsel of veel overlast. Op Vlieland was tussen twaalf en een uur de windkracht gemiddeld 10. De zwaarste windstoot op het eiland had een snelheid van 129 kilometer per uur. Dat is de zwaarste windstoot die tot nu toe tijdens deze storm in Nederland op het land is gemeten.

Mogelijk bereikt de wind op de westelijke Wadden en langs de kust van Noord-Holland later zondagmiddag kort windkracht 11. Daarbij is kans op zeer zware windstoten tot 130 km per uur. De zware storm houdt aan de kust aan tot begin van de avond, wanneer buien met zeer zware windstoten van ongeveer 130 kilometer per uur passeren. Daarna verdwijnt de storm, maar blijft het onstuimig.

De veerdienst tussen Texel en Den Helder is gestremd wegens de storm en rederij Doeksen heeft alle afvaarten na kwart voor tien ‘s ochtends van en naar Vlieland en Terschelling laten vervallen.

Staatsbosbeheer raadt wandelaars ten zeerste af om zondagmiddag naar het bos te gaan en Rijkswaterstaat waarschuwt bestuurders maar om niet met een caravan of lege vrachtwagen de weg op te gaan. Het Rode Kruis mensen op het hart tuinmeubilair op te bergen, de fiets goed vast te zetten en de boodschappen tijdig in huis te halen. Overal in het land gaan markten, sportieve evenementen en carnavalsoptochten niet door.

Schiphol annuleert vluchten

Op Schiphol zijn wegens de storm Ciara al 120 vluchten geannuleerd. Een woordvoerder van de luchthaven meldt dat het gaat om zowel inkomende als uitgaande vluchten. Reizigers wordt geadviseerd de actuele vluchtorganisatie te checken of contact op te nemen met de maatschappij waarbij is geboekt.

Reizigers in de vertrekhal op luchthaven Schiphol. Beeld ANP

Door de verwachte zeer zware windstoten kunnen mogelijk minder banen kunnen worden gebruikt, stelt Schiphol. Als er een zijwind van 20 knopen (10 meter per seconde) op een baan staat, krijgen piloten een andere baan toegewezen door de luchtverkeersleiding. Daardoor kunnen vertragingen ontstaan.

Voetbal afgelast

Uit voorzorg heeft de KNVB al het voetbal afgelast. De vier wedstrijden van zondag in de eredivisie gaan niet door. De KNVB heeft de duels afgelast met het oog op de aangekondigde storm. Wegens de verwachte weersomstandigheden kan de veiligheid van supporters en spelers niet worden gegarandeerd. Ook de wedstrijden in het gehele landelijke amateurvoetbal gaan zondag niet door.

Het gaat om de duels FC Utrecht - Ajax, AZ - Feyenoord, Sparta Rotterdam - ADO Den Haag en FC Emmen - FC Twente. De KNVB zegt die beslissing te hebben genomen na uitvoerig overleg met de clubs, gemeenten en politie.

Hoogwaterkering gesloten

Rijkswaterstaat heeft de hoogwaterkering bij Ravenswaaij in het Amsterdam-Rijnkanaal gesloten, om te voorkomen dat er hoogwaterproblemen ontstaan in het randstedelijke gebied tussen de Lek en het kanaal. De kering gaat dicht als het kanaal tussen Tiel en Ravenswaaij een hoogte van 5,5 meter boven NAP bereikt, wat zondagmorgen het geval was. De kering blijft gemiddeld een week gesloten.

Storm ging ongekend snel de oceaan over

Ciara woedt zaterdag nog voor de Canadese kust en trok binnen een dag de Atlantische Oceaan over. Dat is ongekend snel, zegt Weeronline. “Aan de kust kun je zondag op de pier moeite hebben om goed te blijven staan. In Scheveningen is het rond 15.00 uur vloed. Het water is bij een zuidwesterstorm wel minder hoog dan bij een storm uit het westen tot noordwesten”, aldus het weerbureau. “Doordat in rivieren stroomopwaarts al veel regen is gevallen en het water door de storm moeilijker wordt afgevoerd hebben rivieren te maken met hoog water.”

Rotterdam. Beeld ANP

Weeronline waarschuwt het verkeer op de weg voor plotselinge, harde windstoten. Ook zal de storm waarschijnlijk schade veroorzaken aan huizen en andere gebouwen en kunnen zondag bomen omwaaien. Vanaf de middag geldt het advies niet het bos in te gaan.

Evenementen in Europa afgelast

Ook in andere Europese landen waar de storm Ciara zondag overheen raast, worden tal van voorzorgsmaatregelen genomen. Zo is de Winter Run 10K, een groot hardloopevenement in Londen waar 25.000 mensen aan zouden deelnemen, afgelast omdat de organisatie de veiligheid niet kan garanderen. Hyde Park en andere parken in de Britse hoofdstad blijven dicht en in het hele land rijden een stuk minder treinen dan normaal.

Beeld ANP Graphics

Voor de organisatie van Galway 2020 had de storm niet op een slechter moment kunnen komen. De Ierse stad had voor zaterdagavond een groot evenement gepland, om te vieren dat Galway Culturele hoofdstad van Europa is. Die gaat niet door, omdat het weer te slecht is. Luchtvaartmaatschappij Aer Lingus waarschuwde alvast voor vertraging en annuleringen.

Ciara heet Sabine

Ook België zet zich schrap voor Ciara. Net als in Nederland zijn alle voetbalwedstrijden op het hoogste niveau geschrapt. Parken blijven gesloten en de overheid roept mensen op ook vooral niet het bos in te gaan. “Het is lang geleden dat we zo’n zware storm hebben gekregen”, zei de weerman van publieke omroep VRT. “Omdat het zo lang geleden is, zit er heel wat los in de natuur.

In Duitsland heeft de storm de naam Sabine gekregen. Ook daar geldt vanaf zondagmiddag in het grootste deel van het land code oranje. In de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen wijst het ministerie van Onderwijs schoolleiders op de mogelijkheid hun school maandag te sluiten als de veiligheid in het geding komt. Bij ‘extreem weer’ kunnen ouders ook zelf beslissen hun kind thuis te houden, benadrukt het ministerie.

De Duitse spoorwegen waarschuwen voor problemen met het treinverkeer. Reizigers kunnen nog tot dinsdag hinder ondervinden, vooral in het noorden en westen van het land, aldus de Deutsche Bahn. ProRail en de Nederlandse Spoorwegen laten de treinen zondag tot nader order gewoon volgens de geplande dienstregeling rijden. Reizigers krijgen het advies het weerbericht in de gaten te houden en kort voor vertrek de NS Reisplanner te raadplegen.

De impact van de storm Ciara op het treinverkeer is volgens de twee organisaties lastig te voorspellen. “Op voorhand wordt geen aangepaste stormdienstregeling ingesteld, mede omdat er op zondag al minder treinen rijden”, licht een NS-woordvoerder toe. “Veiligheid van onze reizigers en collega’s staat voorop. Daarom zullen we zondag, mocht dat nodig zijn, alsnog ritten schrappen of in delen van Nederland het treinverkeer tijdelijk stilleggen.”