Storm Bella trekt over Nederland, zware windstoten verwacht

In de kustprovincies kunnen windstoten van rond de 90 kilometer per uur voorkomen. Langs de noordwestkust zijn zelfs windstoten mogelijk tot 110 kilometer per uur, meldt het KNMI.

Op Vlieland is storm Bella de zevende officiële storm van 2020, aldus Weeronline. Daar werd een gemiddelde windkracht van 9 gemeten in de vroege ochtenduren. Wees voorzichtig op de weg, waarschuwt het weerbureau, vooral op dijken, bruggen en keringen. Omdat het flink gaat regenen, is het zicht zondag soms slecht.

In de middag zal de wind iets afnemen, maar volgens Weeronline blijft het onstuimig, winderig en nat. De temperatuur zal vandaag niet boven de 6 graden uitkomen, maar de wind zorgt ervoor dat het ijskoud aanvoelt. De gevoelstemperatuur ligt dan ook rond het vriespunt.

Storm Bella zorgde ervoor dat de rivier in Bedford buiten haar oevers trad en voor veel wateroverlast zorgde. Ruim duizend mensen werden geëvacueerd. Beeld Getty Images

Overstromingen in Engeland en Wales

De storm komt vanuit het Verenigd Koninkrijk, waar Bella zorgde voor flinke overstromingen. In delen van het zuiden en oosten van Engeland werden met Kerst al meer dan 1300 huizen geëvacueerd, schrijft de Britse krant The Guardian. Ook in Wales waren overstromingen

De ANWB waarschuwt in Nederland voor omgevallen bomen op de weg. Bijvoorbeeld bij het knooppunt Lunetten bij Utrecht richting Hilversum. Ook liggen bij knooppunt Terbregseplein bomen op de weg. Daar is de verbindingsweg naar de A16 richting Breda afgesloten. In Den Haag en Amsterdam ondervindt ook het tramverkeer hinder van de wind. In Den Haag viel er een boom op een bovenleiding, waardoor trams moeten omrijden.

In de provincie Groningen heeft een vrachtauto een lading bieten verloren tussen Winschoten en Groningen. Volgens een woordvoerder van de ANWB liggen de bieten verspreid over een aantal kilometers. Rijkswaterstaat is bezig met opruimen. De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is inmiddels weer open. De dijk was in beide richtingen dicht vanwege de harde wind. De ANWB-woordvoerder verwacht dat de problemen voor het verkeer verder beperkt blijven, omdat het op zondagochtend rustig is.