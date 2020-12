Storm Bella trekt over Nederland, alleen nog code geel in het noorden en in Limburg

De eerste storm van deze winter heeft boven de Noordzee windkracht 10 gehaald. Langs de Nederlandse kust bereikte storm Bella stormkracht 9. Inmiddels neemt de wind in kracht af. Code geel geldt alleen nog voor het noorden van het land en Limburg, aldus het KNMI.

De zwaarste windstoot werd gemeten op Texel met 116 kilometer per uur, meldt Weeronline. Ondanks dat de wind afneemt, blijft het volgens het weerbureau onstuimig, winderig en nat. Voorzichtigheid op de weg is dus geboden, met name op dijken, bruggen en keringen.

De temperatuur zal vandaag niet boven de 6 graden uitkomen, maar de wind zorgt ervoor dat het ijskoud aanvoelt. De gevoelstemperatuur ligt dan ook rond het vriespunt.

Storm Bella zorgde ervoor dat de rivier in Bedford buiten haar oevers trad en voor veel wateroverlast zorgde. Ruim duizend mensen werden geëvacueerd. Beeld Getty Images

Overstromingen in Engeland en Wales

De storm komt vanuit het Verenigd Koninkrijk, waar Bella zorgde voor flinke overstromingen. In delen van het zuiden en oosten van Engeland werden met Kerst al meer dan 1300 huizen geëvacueerd, schrijft de Britse krant The Guardian. Ook in Wales waren overstromingen.

De ANWB waarschuwt in Nederland voor omgevallen bomen op de weg. In Den Haag en Amsterdam ondervindt ook het tramverkeer hinder van de wind. In Den Haag viel er een boom op een bovenleiding, waardoor trams moesten omrijden.

Een coronateststraat in Zaandam is dicht wegens de harde wind, schrijft het Noordhollands Dagblad. Mensen die getest willen worden, kunnen terecht in Purmerend. Ook in Zoetermeer sloot uit voorzorg een teststraat, net als in Vlissingen. Volgens Omroep Zeeland bevinden de testlocaties zich in tenten en is dat vanwege de harde wind niet meer werkbaar.

In de provincie Groningen verloor een vrachtauto een lading bieten tussen Winschoten en Groningen. Volgens een woordvoerder van de ANWB lagen de bieten verspreid over een aantal kilometers. De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is inmiddels weer open. De dijk was in beide richtingen dicht vanwege de harde wind.