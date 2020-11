Stoppen met pedojagen? Daniël Vos (19) peinst er niet over

Zo’n vier keer per maand trekt Daniël Vos een zwart jack van de kapstok. ‘Pedo Hunterz Nederland’ vormen de witte kapitalen op de borst en rug van het kledingstuk. De 19-jarige man uit Gorinchem zoeft de rits dicht, zet een petje op zijn hoofd en verbergt zijn mond en neus met een sjaal. Onherkenbaar stapt hij het donker in.

Vos is een zogeheten ‘pedojager’. “Samen met een paar anderen spoor ik kindermisbruikers op”, legt hij uit. “Ons doel is om de identiteit en het gedrag van dat soort smeerlappen openbaar te maken, zodat hun buurtgenoten hun kinderen niet zo maar op straat laten spelen. Mensen hebben geen idee hoe vaak en snel vieze oude mannetjes op internet hun geslachtsdeel tevoorschijn toveren en aan minderjarigen laten zien. En de politie doet daar te weinig aan, vind ik. Die heeft niet genoeg capaciteit en andere prioriteiten.”

Iedere dag na zijn werk bij een festivaltentenbedrijf, kruipt Vos achter zijn computer. Hij logt in bij online chatrooms als Habbo Hotel, een virtuele ontmoetingsplek waar met name jongeren met elkaar kletsen. “Daar maak ik dan accounts aan met een naam als ‘Lisaikben15’ en stel ik me voor als een meisje dat nieuw is in die chatroom. Ik kan je vertellen dat ik binnen een minuut berichten binnen heb met teksten als ‘Ben je geil?’ en ‘Heb je weleens met jezelf gespeeld?’”

Vaak chat Vos wekenlang met dit soort vragenstellers. Als de vijftienjarige ‘Lisa’ laat hij zich langzaam door de mannen aan de andere kant van het scherm ‘overhalen’ om pikante verzoeken in te willigen. Vindt Vos dat hij genoeg bewijs tegen de vermeende kindermisbruiker heeft verzameld, bijvoorbeeld in de vorm van verstuurde naaktfoto’s, dan spreekt ‘Lisa’ offline af met de man.

Het minderjarige meisje treft de man vervolgens niet op de ontmoetingsplek. “Met drie of vier pedohunters stappen we op hem af en confronteren we hem met zijn vieze uitspraken.” In een filmpje op de Facebookpagina ‘Pedohuntnl’, die bijna vijfduizend volgers telt, wordt een kalende man hardhandig tegen een muur aangedrukt. “Kijk deze viezerik”, zegt een van de ‘jagers’, zijn gezicht verborgen in kleding. “Wij gaan iedereen van jullie pakken vriend, iedereen!”

De politie riep vorige week op om te stoppen met ‘pedojagen’. Sinds juli zijn er 250 incidenten geteld waarbij burgerspeurders als jij te ver gingen. Geef jij gehoor aan dat appel?

“Een tik is oké, maar ik keur af dat pedofielen in elkaar worden getrapt. Sinds corona heb ik talloze groepjes zien ontstaan van met name jongeren, die uit verveling op zoek gaan naar kindermisbruikers. Hen gaat het om de spanning. Zij weten niet waar de grenzen liggen, dat ook hun gedrag strafbaar kan zijn. Daardoor escaleert het sneller. Ik denk trouwens dat door die oproep van de politie alleen maar meer mensen op het idee komen om op pedofielen te gaan jagen.

“Wij gebruiken geen geweld. Pedo’s zijn smeerlappen, maar ook gewoon mensen, die ziek zijn of trauma’s hebben en geholpen moeten worden. Wij willen ze afschrikken, laten weten dat ze niet ongemerkt kunnen afspreken met minderjarigen. Ons belangrijkste doel is om kinderen te beschermen. Door hun gezichten te filmen en op internet te zetten, waarschuwen we ouders. En daarmee gaan we sowieso niet stoppen.”

In de rechtstaat Nederland hebben we toch de politie voor het opsporen van misdadigers?

“Zij pakken dit probleem niet op. Wij moeten inspringen, krijgen zelfs tips van ouders over mogelijke kindermisbruikers. De politie zegt dat pedojagers agenten tegenwerken, maar mijn groep gaat heel zorgvuldig te werk. We sturen als ‘Lisa’ niet aan op seks, lokken niks uit. Pas als we écht kunnen bewijzen dat zo’n man expliciet heeft uitgesproken seksuele handelingen te willen verrichten met een minderjarig meisje dat dat zelf niet wil, spreken we af en zetten we zijn identiteit online.”

En dan?

“Soms pakt de politie de mannen op. Maar berecht worden ze bijna nooit, en de straffen zijn laag in Nederland. Wat dat betreft maakt het niet veel uit dat de politie nu niet meer met ons wil samenwerken. Ik hoop gewoon dat de door ons gewaarschuwde kindermisbruikers – bijna altijd mannen, soms getrouwd en van allerlei leeftijden – niet nog eens in de fout gaan.”

Al 250 incidenten Sinds juli zijn er 250 incidenten geweest waarbij mensen veronderstelde kindermisbruikers klemreden, mishandelden of bedreigden. Twee weken geleden overleed een gepensioneerde leraar in Arnhem omdat hij in elkaar was getrapt door tieners, die hem online hadden gelokt met een seksafspraakje met een minderjarige. Ook de man die dit weekend gewond raakte bij een mishandeling in Goes, is mogelijk het slachtoffer van ‘pedojagers’, meldt de politie, die nog onderzoek doet. Hij werd door een groep jongens aangevallen. De man ligt in het ziekenhuis.

