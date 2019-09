‘Stop in één keer met roken, koffie en alcohol’

‘Volgende maand ga ik écht stoppen met roken.’ Klinkt als bekend uitstelgedrag? Maak er een collectieve gebeurtenis van, en de kans is wellicht groter dat u het daadwerkelijk doet. Wie 1 januari te ver weg vindt, kan zich vanaf 1 oktober aansluiten bij ‘Nationaal Stopmoment Stoptober’, waarbij deelnemers vanaf dan geen sigaret meer proberen aan te raken. Afgelopen vrijdag ging de inschrijving open van de actie die dit jaar voor de zesde keer wordt georganiseerd door onder meer KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en het Longfonds.

Volgens verschillende onderzoeken helpt het om tijdens de nicotineloze periode ook de koffie- en alcoholinname te staken. Dat lijkt lastig, maar het één kan juist helpen bij het ander. Onderzoekers van Oregon State University bekeken begin dit jaar dertig studies over het verband tussen alcohol- en nicotine-inname.

Vicieuze cirkel

Het innemen van alcohol verhoogt bij rokers het verlangen naar een sigaret, zo blijkt. Ook is het waarschijnlijk dat roken negatieve effecten van alcohol matigt, zoals de mate van dronkenschap en verdoving. Dat kan zorgen voor een grotere inname – een vicieuze cirkel. De conclusie van de onderzoekers is onverbiddelijk: overmatig gebruik van alcohol en nicotine moet tegelijk aangepakt worden.

Het klinkt niet vreemd in de oren van arts-epidemioloog Esther Croes van het Trimbos-instituut. “In de verslavingszorg gebeurt dat altijd. Het zou heel vreemd zijn om iemand te behandelen voor zijn rookverslaving, maar tegelijkertijd niets te doen aan overmatig drankgebruik. Bovendien worden de verschillende middelen in de hersenen op dezelfde manier ontvangen. Het is heel verstandig om tijdens één periode verschillende vormen van overmatig gebruik aan te pakken.”

Pavlovreactie

Ook geldt: hoe meer sigaretten iemand rookt, hoe groter de gemiddelde koffie-inname is, volgens onderzoek van wetenschappers aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Croes: “Wie minder rookt, heeft veel minder koffie nodig om hetzelfde effect te bereiken. Andersom kan het verstandig zijn om een kopje koffie, of drank, te laten staan als daar altijd een sigaretje bij hoort. Veel mensen hebben een soort pavlovreactie: bij het een hoort het ander.”

Stoptober is succesvol, zegt woordvoerder Debbie Prijs. “Volgens eigen onderzoek is een kwart van de mensen die meedoen na een jaar nog steeds gestopt met roken. Bij andere initiatieven is dat slechts 5 procent. Een duidelijke begindatum, dat werkt. Zo stellen ze het stopmoment niet langer uit. Ook is het prettig om samen met anderen te stoppen, je lotgenoten snappen beter dat je op dag drie van de maand chagrijnig bent.”

Voor wie toch terugvalt in oude gewoonten is er een paar maanden na Stoptober ‘dry januari’. En als je de komende maand de drank laat staan in plaats van sigaretten, mag je de maand ook ‘sober october’ noemen.

