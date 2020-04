Stille autoweg verandert in fietspad: een blijvertje?

Plots zijn steden autoluw. En dat zónder milieuzones of dieselban. Autobezitters laten hun ‘blik’ vanzelf staan, nu thuiswerken en lokaal leven de norm is. Dat pakt goed uit voor fietsers. Steden rollen de rode loper voor ze uit. Door heel Europa zie je dat gebeuren. Berlijn en Brussel namen leeggevallen autowegen, hupsakee, in gebruik als tijdelijke fietspaden. In Parijs kun je plots ook prima op de pedalen stappen, zonder vuile dampen te happen.

Bij Veilig Verkeer Nederland (VVN) hopen ze dat ook onze steden ook nóg fietsvriendelijker worden, als gevolg van Covid-19. Daar is alle reden toe, volgens de organisatie. VVN voorziet dat mensen bus en trein deels gaan mijden zolang de coronacrisis zal dooretteren, omdat de anderhalvemeterregel beter uit te voeren is op de fiets.

La #mobilità a #Milano per superare l'emergenza #COVID19 trasporto pubblico, moto e bicicletta. Un piano straordinario per 35 km di ciclabilità veloce con i primi km già da metà maggio, altri a metà giugno, e già 23 km a settembre. Qui link a slidehttps://t.co/mTr6Mb8zT2 pic.twitter.com/ZZgagcWSeM — Marco Granelli (@MarcoGranelliMI) 25 april 2020

Verbetering van het fietswegennet zijn geen overbodige luxe, volgens VVN. Op knelpunten in de stad slibben fietspaden dicht, of is het wringen tussen de ronkende auto’s. Alle klachten van fietsers opeens oplossen lukt zelfs in de crisis niet, beseffen ze ook bij de organisatie voor veilig verkeer. “Niet alles kan direct worden uitgevoerd, maar als we nu een goede voorbereiding treffen kan straks alles sneller worden gerealiseerd.” Ook de Fietsersbond ziet trappen als dé vervoersvorm tijdens en ná corona.

Die boodschap klinkt ook in Milaan. Die Italiaanse stad wil de crisis benutten om te transformeren, van autostad naar een tweewielerparadijs. De Milanese wethouder Marco Granelli van mobiliteit staat te popelen. Een riant netwerk van fietspaden moet snel verschijnen. Nu alles stilligt, zo is de hoop van Granelli, is de aanleg organisatorisch gezien een fluitje van een cent.

