Stilistische krachtpatser Jeroen Brouwers overleden

Bang voor de dood was Jeroen Brouwers niet. “Eerlijk gezegd: mij maakt het niet uit”, zei de schrijver vorig jaar. “Mijn leven is voltooid, en ik denk niet met wrok terug aan wat voorbij is. Ik vind mezelf geen mislukking.” Voor zijn vrouw Gwennie wilde hij het nog wel even volhouden, al was zijn gezondheid al jaren broos; hij leefde met een luchtpijpprothese. Brouwers overleed woensdagochtend in het ziekenhuis in Maastricht, na een kort ziekbed. Hij werd 82 jaar.

Met Brouwers verliest de Nederlandse literatuur een groot en productief schrijver: zijn oeuvre telt meer dan zeventig titels, van romans tot beschouwend proza. Hij stond bekend als een stilistische krachtpatser, aan slappe zinnetjes deed hij niet. Bloemrijk was zijn taal, stekelig en chagrijnig soms, geestig en schrijnend en tegelijkertijd fris. Grote bekendheid kreeg hij met zijn roman Bezonken rood uit 1981, waarin hij zijn eigen ervaringen in het Jappenkamp in Batavia verwerkte. Zijn Indonesische jeugd speelt ook een belangrijke rol in Het verzonkene en De zondvloed.

Letterenprijs geweigerd

Bijna alle literaire prijzen ontving Brouwers. Maar de prijs met de chicste reputatie – de Prijs der Nederlandse Letteren – weigerde hij in 2007 omdat hij het bedrag te laag vond in vergelijking met andere prijzen. Een jaar later werd het prijzengeld verhoogd van 16.000 naar 40.000 euro.

Vorig jaar won Brouwers nog de Libris Literatuurprijs met zijn roman Cliënt E. Busken, een overrompelende ‘monologue intérieur’ van een chagrijnige oude man met een verward brein. Het zou zijn laatste boek zijn, kondigde de schrijver toen al aan. “Wat men inspiratie noemt, ik heb het niet meer”, bekende hij. “Ik ben gewoon dood van boven.”

Verschrikkelijke aftakeling

Het schrijven van dit laatste boek had hem vier jaar gekost, veel langer dan gepland vanwege zijn fragiele gezondheid. Het was ‘ziekenhuis in, ziekenhuis uit’, hij sleet zijn dagen in een rolstoel en mocht niet meer roken en drinken. “De aftakeling is verschrikkelijk”, verzuchtte hij. “Er is geen enkel lichaamsdeel dat nog naar mijn tevredenheid functioneert.”

De dood heeft Brouwers altijd beziggehouden, de zelfgekozen dood in het bijzonder. Bijna vijftig jaar werkte hij aan De laatste deur (2017), waarin hij de ‘doodsgeschiedenissen’ optekende van schrijvers die zelfmoord hadden gepleegd. Hoe, maar vooral ook waarom, maakten collega's als Menno ter Braak, Anil Ramdas, Nanne Tepper, Wim Brands en Joost Zwagerman er een eind aan? Voor Brouwers bleef het een raadsel, dat hij met al zijn empathie en stilistische brille toch probeerde te ontcijferen.

‘Schrijver dood, oeuvre dood’

Voor zichzelf rekende hij niet op eeuwige roem. “In Nederland geldt: schrijver dood, oeuvre dood”, zei hij twee jaar terug. “Alsof je je hele leven voor niks al die boeken bij elkaar hebt zitten priegelen. Denk maar aan Mulisch, Reve en Hermans. Waar zijn ze? Het gaat zo verrekte snel. Dat zie ik voor mezelf ook gebeuren, over een paar jaar: ‘Brouwers? Er is toch niemand meer die dat leest!”

