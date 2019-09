Stikstofregels lijken de Formule 1 in Zandvoort aan banden te leggen

Drie natuurorganisaties maken zich grote zorgen over de Formule-1-race die volgend jaar in Zandvoort op het programma staat. Ze vrezen aantasting van het kwetsbare Natura­2000-duingebied waar het circuit middenin ligt en de extra uitstoot van stikstof die veroorzaakt zal worden door de bouwactiviteiten op en rond het circuit. Die zijn volgens organisator Dutch Grand Prix hard nodig om veilig te kunnen racen en de enorme toeloop van toeschouwers op te vangen.

Prima, zeggen de stichtingen Rust bij de Kust en Duinbehoud, en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, maar dan wel volgens de regels. En daar zit hem de kneep: volgens de natuurbeschermers houden de raceorganisatoren zich niet aan de ontheffing van de natuurbeschermingswet, of hebben ze nog geen vergunningen aangevraagd waar die wel nodig zijn.“Er zijn al bomen gekapt, struiken weggehaald en zand verplaatst”, aldus Karel van Broekhoven van Rust bij de Kust.

Stilgelegd

Maar er is ook goed nieuws, zegt hij. De spoedprocedure die de drie organisaties bij de bestuursrechter hadden aangespannen tegen de ontheffing, blijkt niet meer nodig. Op last van de provincie heeft het circuit het werk moeten stilleggen omdat er geen vergunningen voor zijn. “Een eerste succes”, laat Van Broekhoven weten. “Er is erkend dat het circuit zonder vergunning bezig is geweest in het Natura­2000-gebied en het werk staat stil totdat er vergunningen zijn.”

Van Broekhoven maakt zich boos over de steunbetuiging van sportminister Bruins, die zei dat het kabinet er alles aan zal doen om de Formule 1 te laten doorgaan, ondanks de stikstofproblemen. “Hoe kan hij dat nou zeggen? Het lijkt wel of hij de wet wil overtreden om dit te bereiken. Waarom wel een uitzondering voor het circuit en niet voor woningbouw?”

Het circuit moet van de provincie Noord-Holland ook nog een zogeheten stikstoftoets doen, om te bepalen of er sprake zal zijn van extra stikstofbelasting voor de Kennemmerduinen. Dat risico is er vooral bij de aanleg van een nieuwe toegangsweg van de boulevard naar het circuit. “Dat moet een promenade-achtig iets worden, met parkeerplaatsen, allemaal in Natura2000-gebied en een vergroting van het circuitterrein”, zegt directeur Sijas Akkerman van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland. “De gemeentecamping ligt er vlak naast, dus dan zeg ik: offer dan een deel van die camping op.”

De Dutch Grand Prix organisatie erkent dat de vergunningen nog niet allemaal rond zijn. Sportief directeur Jan Lammers zei tegen het Haarlems Dagblad dat te kunnen opvangen. “Als er nu bepaalde vergunningen worden ingehouden, wil dat niet zeggen dat de Grand Prix in gevaar komt. We kunnen het dan alleen niet zo goed en mooi organiseren als we zouden willen.”

Klefheid

Van Broekhoven zegt dat de natuurorganisaties hun procedures wel willen staken, maar alleen in ruil voor minder lawaai op het circuit door het jaar heen. “Dat wilden ze niet”, zegt hij. Zandvoort noemt hij ‘een grote wild-west gemeenschap’. “Het zijn handige jongens die op creatieve wijze omgaan met de regels. De gemeente en het circuit lijken wel met elkaar vergroeid. Die klefheid voorkomt dat dingen volgens de normale procedures verlopen.”

Zandvoort heeft intussen haar eigen problemen: dit voorjaar blijken de kosten van de gemeentelijke bijdrage aan het evenement met ruim vier miljoen nogal optimistisch te zijn ingeschat. Onder meer de bijdrage aan de aanpassing van het station en het spoortracé zijn niet meegerekend. In oktober zullen b. en w. de gemeenteraad een aangepaste begroting presenteren.

