Stikstofregels halen streep door nieuwbouwwijk Roermond: ‘We hebben die woningen nodig’

De gemeente Roermond reageert geschrokken op de uitspraak die de Raad van State gisteren deed. Vanwege nieuwe stikstofregels trekt zij een streep door de bouwplannen voor een nieuwbouwwijk in de Limburgse gemeente.

In natuurgebied Melickerveld in Roermond zouden 468 nieuwe woningen komen te staan. Daarmee zou in het groene gebied een gemêleerde wijk met rijtjeshuizen en villa’s verrijzen. Maar door de bouw zou te veel stikstof vrijkomen en daarom is het verboden. De gemeente baalt: “We hebben echt een probleem, want naar die woningen is wel vraag”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “Melickerveld is de enige plek waar op deze schaal kan worden bijgebouwd.”

Roermond heeft veel werk, zegt hij. Dus er is vraag naar woningen van mensen die nu al in Roermond werken maar er nog niet wonen, legt de woordvoerder uit. Daarnaast heeft Roermond veel voorzieningen voor ouderen en de gemeente zegt dat er daarom ook vanuit die doelgroep vraag is naar een woning.

Miljoenenclaim

De nieuwbouwwijk in Melickerveld moest uitkomst bieden. Al is de nieuwbouw in het natuurgebied nooit onomstreden geweest. In 2014 sluit de gemeente Roermond een overeenkomst met projectontwikkelaar Leigraaf Midden-Limburg (een samenwerking tussen VolkerWessels, Wonen Zuid en Wonen Limburg) over de bouw van 468 woningen. Twee jaar later wil een deel van de coalitie toch liever de stekker eruit trekken maar daar zou de ontwikkelaar een stokje voor hebben gestoken door te dreigen met een miljoenenclaim. Onder druk stemt oppositiepartij LVR toch in, daarmee is er weer een meerderheid en kan het plan doorgaan. Omwonenden en natuurorganisaties roeren zich, de nieuwbouw zou het landschap verpesten en de biodiversiteit verstoren. Tot vreugde van die organisaties komt er nu dus geen woonwijk.

De wijk zou 80 sociale huurwoningen tellen, de rest een mix van huur- en koopwoningen in de vrije sector, zegt Marita Muller van Wonen Limburg, een van de betrokken woningcorporaties. De nieuwbouwwijk zou voorzien in de woningvraag van een gemengd gezelschap. “Er zouden rijtjeshuizen, villa’s, patiowoningen en twee-onder-een kap-woningen komen. “Voor iedere portemonnee iets”, zegt Muller. “We wilden net gaan kijken naar de infrastructuur en het bestemmingsplan vertalen naar technische tekening.”

Volgens de gemeentewoordvoerder heeft wethouder volkshuisvesting Angely Waajen (CDA) contact gezocht met de provincie Limburg en met Den Haag. “We hebben geen idee wat we nu moeten doen. We hebben die huizen nodig maar er is nu te veel onduidelijkheid om een nieuw project te kunnen starten. We willen zo snel mogelijk weten wat onze opties zijn, dan kunnen we toekomstplannen maken.” De gemeente voelt zich niet alleen in de kwestie. “De stikstofregels zijn voor alle gemeenten nieuw dus we zijn ook benieuwd hoe het zal uitpakken voor andere projecten die ook op deze regelgeving stuitten.”

Milieuorganisaties blij met besluit Natuurorganisaties zijn blij dat de nieuwbouw niet doorgaat. “Op de plek waar de woonwijk zou komen, broedt een torenvalk en er leven knoflook- en rugstreeppadden”, zegt Grietje Lenstra van Natuur en Milieufederatie Limburg. “Daarnaast ligt er midden in het gebied een dassenburcht, met de komst van bijna 500 woningen zou een das daar echt niet blijven zitten.” Ook liggen vlakbij de geplande woonwijk drie beschermde natuurgebieden: Roerdal, Swalmdal en De Meinweg. “Alleen bij de eerste twee is gekeken naar wat de komst van een woonwijk met dat gebied zou doen, wat het effect zou zijn op de Meinweg weten we niet. Verder zouden veel omwonenden door de bouw hun wandel of fietsroutes door de natuur zien verdwijnen”, aldus Lenstra.

