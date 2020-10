Stijging besmettingen vlakt niet af: wederom fors dagrecord

Dat zijn er ruim vijfhonderd meer dan gisteren, toen de groei in het aantal nieuwe besmettingen even leek af te vlakken. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 36.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Rond deze tijd moet het effect van de maatregelen die twee weken geleden werden afgekondigd zichtbaar zijn. Mocht dat niet gebeuren, lijkt het haast onvermijdelijk dat het kabinet de komende week strengere maatregelen zal afkondigen. Die strenge boodschap bracht premier Mark Rutte gistermiddag ook op de persconferentie na afloop van de ministerraad. Te denken valt aan strengere regels voor horeca, sportclubs, theaters. Het kabinet wil voorkomen dat de zorg wederom overbelast raakt, en reguliere zorg wordt afgeschaald - zoals momenteel op enkele plekken in het land al gebeurt.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt te blijven hopen dat het aantal dagelijkse coronabesmettingen dit weekeinde toch nog een afvlakking laat zien. Maar als dat uitblijft, zijn aanvullende maatregelen “onvermijdelijk”, aldus de bewindsman zaterdag in een reactie.

Het kabinet overlegt zondag weer over het nog altijd oplopende aantal besmettingen. De Jonge wil evenwel nog niet speculeren op extra ingrepen. Het kabinet bekijkt de situatie “echt van dag tot dag”, zegt hij. De minister benadrukt opnieuw dat niet de maatregelen zelf het virus kunnen stoppen. “Dat moeten we zelf doen. Hou je aan alle regels!”