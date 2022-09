Stijgende premies brengen mensen verder in de financiële problemen, vrezen zorgverzekeraars

Het aantal mensen dat de zorgverzekering niet meer kan betalen, zal de komende maanden stijgen. Dat verwacht onder meer Zorgverzekeraars Nederland, de nationale belangenbehartiger voor zorgverzekeringsmaatschappijen. Ook de Ombudsman Zorgverzekeringen rekent op toenemende problemen, waardoor klanten uiteindelijk in de schulden terecht kunnen komen.

Zorgverzekeraar DSW maakte dinsdag bekend dat de zorgverzekeringspremie vanaf 2023 met 7,6 procent omhoog gaat. Een zorgverzekering wordt bij die maatschappij bijna een tientje duurder, de hoogste stijging die de maatschappij in haar geschiedenis doorvoerde. Naar verwachting zullen ook de premies bij de andere verzekeraars stijgen. Zij maken de komende maanden hun nieuwe maandbedragen bekend.

Meer betalingsproblemen

Maar ook nu leiden de zorgkosten al tot problemen, waarschuwt DSW. Steeds meer klanten kloppen bij de verzekeraar aan met betalingsproblemen. In augustus van dit jaar vroegen 900 klanten een betalingsregeling aan, en dat is een stijging van 50 procent ten opzichte van een jaar daarvoor. Directeur Aad de Groot zegt “wakker te liggen” van die stijging, omdat het een voorbode is voor een grotere groep mensen die de komende tijd hun verzekering niet kan betalen.

Bij andere zorgverzekeraars leven soortgelijke zorgen. Hoewel het aantal wanbetalers bij die maatschappijen vooralsnog vrij stabiel is, vangt koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland wel signalen op dat klanten meer moeite hebben om hun rekeningen te betalen. “Naar verwachting loopt het aantal wanbetalers nog op in het laatste kwartaal van dit jaar, ook omdat klanten steeds meer geld kwijt zijn aan hun energierekening,” zegt woordvoerder Maaike Grevelink.

Ombudsman verwacht toename

Dit is de stilte voor de storm, denkt ook Ombudsman Zorgverzekeringen Frederique van Zomeren. Haar organisatie bemiddelt regelmatig tussen verzekeringsmaatschappijen en klanten met betalingsachterstanden. “Het aantal hulpverzoeken is nog niet toegenomen, maar ik verwacht dat dit de komende maanden wel gaat gebeuren. Het behoeft geen uitleg dat veel mensen onder grote financiële druk staan, of het nu op het gebied van boodschappen, huur, energie of zorg is.” Minima krijgen komend jaar eenmalig tot 412 euro extra zorgtoeslag, maar dan nog zal een groep mensen in geldnood komen.

Beeld Ted du Bois

Van Zomeren verwacht dat komend jaar meer klanten zullen kiezen voor een hoger eigen risico of een budgetpolis om de maandelijkse kosten te drukken. “Als je dat weloverwogen doet, kan dat goedkoper uitpakken. Maar het brengt ook een gevaar met zich mee: wie al klachten heeft of het eigen risico niet kan dragen, komt al snel in de problemen. Dat is deels eigen verantwoordelijkheid, maar er ligt ook een taak voor de verzekeraar: die moet helder communiceren wat de gevaren zijn van een bepaalde polis.”

Betalingsachterstand inlopen lastig

Loop je eenmaal een betalingsachterstand op, dan is het vaak lastig om weer uit de schulden te komen. Klanten met een achterstand van zes maanden worden aangemeld bij het CAK, een overheidsorgaan dat de achterstallige betaling moet terugvorderen. Wanbetalers krijgen dan een maandelijkse premie die nog hoger is dan de reguliere zorgpremie. Op die manier zouden ze hun betalingsachterstand moeten inlopen.

Ook bij het CAK houdt men rekening met een toename van het aantal wanbetalers, al is ook hier de daadwerkelijke stijging nog niet ingezet. Dat komt volgens een woordvoerder doordat wanbetalers pas na zes maanden bij het CAK in de boeken komen. Het is echter de vraag of de hogere premie de wanbetalers niet nog verder in de schulden drukt. “Daarvoor vragen we al wat langer aandacht bij het ministerie van volksgezondheid”, aldus de woordvoerder van het CAK. “Het is zeker een aandachtspunt.”

Lees ook:

ZorgKiezer verwacht dat verzekeraars premiestijging DSW volgen



ZorgKiezer verwacht dat andere zorgverzekeraars het voorbeeld van DSW zullen volgen om de zorgpremie in 2023 met bijna tien euro per maand te verhogen.