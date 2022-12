Steun voor zwart geschminkte Piet keldert rap

Moet het bekende hulpje van Sinterklaas zwart blijven? Steeds minder Nederlanders beantwoorden die vraag met ‘ja’, blijkt uit onderzoek van I&O Research. Vond in 2016 nog een ruime meerderheid van 65 procent dat Piet vooral zwart moest blijven, dit jaar is nog maar een derde van de Nederlanders (33 procent) die mening toegedaan. Een meerderheid van 55 procent vindt dat het uiterlijk van Piet moet veranderen.

Het draagvlak voor de Piet met een zwart geschminkte huid, rode lippenstift en oorbellen daalt al een aantal jaar. Onder jongeren gaat dat het hardst. Inmiddels vindt slechts een kleine 20 procent van de 18 tot 34-jarigen een Piet met zwarte huidskleur noodzakelijk. Vorig jaar was dat in die groep nog 34 procent, in 2016 64 procent.

65-plussers zeggen iets vaker dat Piet moet blijven zoals hij was. In die leeftijdscategorie ligt de steun voor de zwart geschminkte Piet al een aantal jaar rond de 45 procent. Lager en middelbaar opgeleiden vinden ook vaker dan hoogopgeleiden dat Piet niet van uiterlijk moet veranderen. Nog 49 procent van de lager opgeleiden en 38 procent van de middelbaar opgeleiden steunt een zwart geschminkte Piet. Onder hoogopgeleiden is dat 20 procent.

Een klein deel van de Nederlanders vindt dat Piet helemaal moet verdwijnen, maar de meeste mensen willen simpelweg zijn uiterlijk aanpassen. 13 procent wil dat doen door geleidelijk te gaan richting een ‘schoorsteen-Piet’ met roetvegen. Nog eens 13 procent doet dat liever direct. Een kleinere groep (4 procent) is juist voor een piet met een witte, blauwe, groene, paarse, of anderszins gekleurde huid. Een kwart van de mensen ziet graag een mix van allerlei soorten Pieten rondlopen.

