Steun aan Oekraïne blijft nodig voor veiligheid Europa en de wereld, stellen AIVD en MIVD

De uitkomst van de oorlog in Oekraïne is volgens de diensten niet alleen bepalend voor de toekomst van Oekraïne, maar ook voor de toekomstige veiligheid en welvaart van Nederland. In een rapport waarin de AIVD en MIVD beschrijven welke lessen zijn getrokken na een jaar oorlogvoering op het Europese continent, zeggen zij: “Dit conflict is niet alleen een Oekraïense strijd.”

Eenzelfde gedachte onderstreepte Minister Wopke Hoekstra (buitenlandse zaken) maandag in een interview met het AD. De oorlog gaat nog lang duren en Nederland moet waken tegen ‘oorlogsvermoeidheid’. Hij spoorde Nederlanders aan vol te houden, zodat de Nederlandse en Europese oorlogsbereidheid niet alleen een les zou zijn voor de Russen, maar ook voor China en Iran. Andere landen militair steunen in een actieve oorlog op Europese bodem is voor Nederland en Europa niet langer een taboe.

Een keerpunt in de geschiedenis

Mede daarom noemen de AIVD en MIVD noemen de eerste Russische aanval in Oekraïne, op 24 februari vorig jaar, een ‘keerpunt in de geschiedenis’. De afloop en uitkomst van deze oorlog is volgens de diensten afhankelijk van de gevechtsbereidheid van zowel Rusland als Oekraïne, maar ook van de internationale bereidheid om Oekraïne militair te blijven ondersteunen.

Belangrijk, aldus de diensten. Op dit moment is Oekraïne het grootste slachtoffer van de Russische agressie. “Maar de oorlog heeft vergaande invloed op Nederland en Europa. Onze open en democratische samenleving ondervindt de directe en indirecte gevolgen op economisch, militair, diplomatiek en maatschappelijk vlak.”

Hoe de oorlog zich zal ontwikkelen, blijft volgens de diensten moeilijk. Wel onderstrepen zij het belang van eenheid onder de westerse landen en bondgenoten en aanhoudende hulp. De diensten doen dat door Oekraïne te helpen Russische digitale aanvallen op vitale infrastructuur en energievoorzieningen te weren. “Zodat Moskou niet de conclusie kan trekken dat militaire agressie loont. De gezamenlijke steun aan Oekraïne en versterking van de Navo en de EU blijft essentieel. Ook voor de veiligheid van Europa en de rest van de wereld.”

