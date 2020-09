Updates Coronavirus

Sterke stijging coronabesmettingen zet voor derde week op rij door

Jaap van Dissel, directeur RIVM voorafgaand aan een technische briefing in de Tweede Kamer over het coronavirus, desinfecteert zijn handen voor het binnengaan van de vergaderzaal in het parlementsgebouw. Beeld ANP

In dit updatebericht van dinsdag 22 september leest u gedurende de dag updates over het coronavirus. Dat van gisteren vindt u hier, meer artikelen van Trouw over de coronapandemie – waaronder de actuele cijfers – vindt u hier.