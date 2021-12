Stekker uit ‘mensen tellende’ camera’s universiteiten Leiden en Utrecht

De universiteiten in Leiden en Utrecht hebben besloten de ‘slimme’ camera’s die bij de ingang van de collegezalen hangen tijdelijk uit te zetten. Het besluit volgt na een demonstratie van Leidse studenten eerder deze week. De speciale camerasensoren zijn geïnstalleerd op de universiteitscampussen om studenten te tellen.

Dat was volgens een woordvoerder van de Universiteit Utrecht nodig tijdens de lockdown vorig jaar, toen er maar kleine aantallen studenten aanwezig mochten zijn in de collegezalen. De camera’s werden medio vorig jaar geïnstalleerd bij de ingangen van universitaire gebouwen, vestigingen van de universiteitsbibliotheek en les- of collegezalen van de Universiteit Utrecht, om bij te houden hoe druk het binnen was. In totaal waren er 48 camera’s in gebruik.

Ook mondkapjes kunnen worden geregistreerd

De sensoren in de speciale camera’s kunnen in- en uitgaande bewegingen herkennen. Wanneer een student of medewerker, de bibliotheek of collegezaal inliep, herkende het systeem één beweging en registreerde het één persoon. Daarnaast zouden de camerasensoren ook de leeftijd, de lengte, het geslacht en het humeur van voorbij wandelende studenten kunnen analyseren. De camera’s zijn ook in staat om te registreren of een student of medewerker een mondkapje draagt.

Of dat gebeurt, hangt af van de instelling van de camera’s. Deze kunnen namelijk ingesteld worden om voorbijgangers te anonimiseren of het livebeeld op te nemen. In het eerste geval wordt alleen het aantal passerende studenten en medewerkers geregistreerd. In het tweede geval zijn voorbijgangers herkenbaar te zien op opgeslagen beelden.

Sinds de ophef zijn de beelden in Leiden anoniem

Eerder deze week blokkeerden studenten in Leiden een universiteitsgebouw. Zij eisten dat de universiteit de camera’s uit zou zetten, omdat er in universiteitsblad Mare vraagtekens werden geplaatst bij de beveiliging van de camerabeelden en de mate waarin de Universiteit Leiden met de camera’s informatie verzamelde. Er zijn 371 camera’s aanwezig bij de ingangen van universiteitsgebouwen in Leiden en Den Haag.

Uit het artikel van het studentenblad bleek dat een aantal van de deze camera’s ook live beelden registreerde. Volgens een woordvoerder van de Universiteit Leiden zijn de instellingen van de camerasensoren aangepast na publicatie van het artikel van het universiteitsblad, en werd er daarna alleen geregistreerd hoeveel mensen er in een ruimte zijn.

Datzelfde is het geval in de universiteitsgebouwen in Utrecht. Volgens een woordvoerder van de Universiteit Utrecht waren de sensoren aangesloten op een afgescheiden netwerk.

Bij beide universiteiten zijn de camera’s nu uitgezet. Hoewel de universiteit Utrecht niet van plan is deze opnieuw in gebruik te nemen, hopen ze in Leiden dat de camera’s na onafhankelijk onderzoek weer aan kunnen. De zegsvrouw: “Dat doen we pas weer als studenten en medewerkers ervan overtuigd zijn dat deze camera’s veilig zijn.”

