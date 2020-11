Steeds meer tieners krijgen corona; moet het kabinet toch de scholen aanpakken?

Schoolsluitingen

Schoolsluitingen komen in het basisonderwijs minder voor dan in het voortgezet onderwijs. In Amsterdam- Oost sloot de Flevoparkschool in september vanwege zes besmettingen. Basisschool De Kleine Reus in Centrum had in een klas van groep 5 maar liefst zestien besmettingen, onder wie de leerkracht, en stuurde de klas naar huis, maar hield de school wel open. De klachten waren naar verluid mild.

Deze week zal het ministerie van onderwijs een rapport opstellen over hoeveel scholen in Nederland de deuren geheel of gedeeltelijk hebben moeten sluiten. Informatie hierover is tot nu toe erg schaars. Ook de gemeente Amsterdam zegt de cijfers niet paraat te hebben, maar verwijst naar scholen en koepels voor precieze aantallen. Deze waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Volgens de informatie van de website scholenmeldpunt.nl, een burgerinitiatief, vinden schoolsluitingen in twee op de drie gevallen plaats in het voortgezet onderwijs.

Soms is het hoge aantal besmettingen onder leerlingen of docenten aanleiding om de school geheel of gedeeltelijk te sluiten, zoals bij (in het voortgezet onderwijs) het Griftland College in Soest, het Spinoza Lyceum en het Cartesius College in Amsterdam, het Candea College in Duiven of het Greijdanus in Meppel. Maar ook als scholen vrezen dat het niet veilig genoeg is, kondigen ze sluiting aan. In Utrecht heeft het Bonifatius College al aangegeven tot de krokusvakantie halve weken les te gaan geven. In verband met een verbouwing heeft de school anders onvoldoende ruimte om 1,5 meter afstand te houden. Ook op het Utrechts Stedelijk Gymnasium en het Nifterlake College in Maarssen zijn leerlingen wekenlang een halve week welkom op school vanwege ruimtegebrek en gebrekkige ventilatie.