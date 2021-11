Steeds meer patiënten per verpleegkundige: de druk neemt toe in het UMC in Maastricht

Het Maastricht UMC+ heeft inmiddels vier van de twintig operatiekamers gesloten. Knie- en heupoperaties en plastische chirurgie worden vrijwel niet meer uitgevoerd. De kritieke planbare zorg, die binnen zes weken moet plaatsvinden, kan op dit moment meestal nog worden uitgevoerd.

“Dan gaat het onder andere om neurochirurgie en operaties bij kanker. Afgelopen donderdag hebben we wel openhartoperaties moeten afzeggen, omdat we te weinig ic-capaciteit hadden. We hopen dat dat deze week niet nodig is”, zegt Esther Peters, directeur capaciteitsmanagement.

‘Het lijkt serieus mis te gaan’

Vorige week ging een tweede covid-ic-afdeling open. Het betekent dat nu de helft van de 36 ic-bedden is gereserveerd voor covidzorg. “Het lijkt serieus mis te gaan. We hebben patiëntenaantallen liggen die vergelijkbaar zijn met kerst vorig jaar, maar toen zaten we al in een harde lockdown. Nu nog niet”, zegt Peters.

Bij de urgente, planbare operaties wordt onder andere gekeken naar de ‘vitaliteit’ van de patiënt. Volgens Peters is ‘een goede mix’ nodig, waarbij ook gekeken wordt of een patiënt na een hartoperatie al na één dag van de intensive care kan, of meerdere dagen een ic-bed nodig heeft. “Je wilt de bedden zo goed mogelijk benutten”, legt ze uit. Al gaan de meest urgente gevallen altijd voor, ongeacht de verwachte ligduur.

Op de ic liep het aantal patiënten per verpleegkundige deze week al op tot 2,25, soms 2,75, waar 1,5 het streven is. Ic-verpleegkundigen krijgen hulp van verzorgenden die van de andere afdelingen van het ziekenhuis komen. “Om te voorkomen dat de kwaliteit van de zorg achteruit gaat, nemen zij taken over zoals het wassen van de patiënt”, zegt Peters.

Nog maar drie keer per week wassen

De acute zorg, die vrijwel meteen verleend moet worden, gaat zo lang mogelijk door. Voor die in het gedrang komt, neemt het MUMC+ eerst nog meer noodmaatregelen. In plaats van dagelijks worden patiënten dan bijvoorbeeld drie keer per week gewassen. Een andere mogelijkheid is dat in plaats van verpleegkundigen en verzorgenden ander ziekenhuispersoneel de voeding voor patiënten verzorgt.

“Of dat we de familie vragen patiënten te voeden of te helpen met wassen”, zegt Peters. Dat geldt niet voor de ic, maar wel voor de verpleegafdelingen van het ziekenhuis. “Het is echt een uiterste noodgreep, dit is nu nog niet aan de orde”, zegt Peters.

300 bedden in congrescentrum MECC

Of dat soort maatregelen de komende twee weken al nodig zijn, durft Peters niet te zeggen. “Dat is een gewetensvraag”, zegt ze. “We naderen een kritische grens, wetende dat we nu niet in een lockdown zitten.” Maar Peters ziet het eerder gebeuren dat patiënten op de gang van het ziekenhuis komen te liggen, dan dat sommige van hen niet meer geholpen worden. “Als je in de zorg werkt doe je er alles aan om een patiënt te helpen.”

Ten tijde van de eerste piek was er een plan voor een verpleegafdeling van 300 bedden in congrescentrum MECC, tegenover het ziekenhuis. Het werd voorbereid, maar niet in gebruik genomen.

Op dit moment ligt dat plan niet op tafel, zegt Peters. “Maar heel eerlijk: als het echt druk wordt, dan zal het wel worden ingezet. Met de hulp van vrijwilligers en reservisten zouden we daar werken met één verpleegkundige op 16 patiënten”, zegt Peters. “We laten mensen niet buiten op straat verkommeren.”

Lees ook:

Iedere dag neemt de kans op zware maatregelen toe

Er lijkt geen rem te staan op de groei van het aantal nieuwe coronabesmettingen en -patiënten. De druk wordt zo hoog dat verder ingrijpen in zicht komt.