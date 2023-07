Steeds meer jongeren kiezen voor botox of fillers. ‘Durf je wel met die lippen de straat op?’

Het aantal cosmetische klinieken is sinds 2013 vervijfvoudigd. ‘Dit is ons ritueel: hardlopen, botox spuiten en dan koffiedrinken.’

Paul ligt in de stoel als de cosmetische arts lijnen op zijn voorhoofd tekent. Terwijl hij fronst, en dan lacht - zodat zijn rimpels goed te zien zijn, wijst hij naar een dunne gezichtslijn, net boven zijn wenkbrauw. “Die gaat maar niet weg.” Op het gezicht van zijn vriend Gigi, die na hem aan de beurt is, verschijnt een brede glimlach. “Nee, ik vind het niet spannend. Ik heb er juist zin in.”

Dan komt de naald tevoorschijn. Paul ligt ontspannen met zijn ogen dicht. Het gaat snel. Naald erin, eruit, wat bloed en een paar centimeter verder herhaalt het zich. Zo zit zijn voorhoofd binnen enkele minuten vol met botox.

Aantal klinieken vervijfvoudigd

De twee vrienden zijn bepaald niet de enigen die cosmetische ingrepen ondergaan. Het aantal cosmetische klinieken is sinds 2013 vervijfvoudigd, blijkt uit cijfers die Trouw opvroeg bij de Kamer van Koophandel. Toen waren er nog 38 klinieken in heel Nederland, dit jaar zijn dat er op z’n minst 203. Gigi en Paul zitten in een kliniek in Amsterdam-Zuid, waar inmiddels meer cosmetische klinieken zijn dan Albert Heijns.

Tom Decates, cosmetisch arts en wetenschapper, kijkt niet op van die toename. Volgens hem heeft het alles te maken met de toenemende vraag. Zo ondergingen ruim 450.000 mensen een cosmetische ingreep in 2019, dat was 17,5 procent meer dan in 2016. Ook liet in 2008 3,1 procent van de jongeren zich behandelen met botox of fillers, tien jaar later was dat 8 procent, blijkt uit onderzoek dat hij samen met collega’s aan het Erasmus MC deed. Die toename onder jongeren komt volgens de arts onder meer door een schoonheidsideaal dat door sociale media steeds onrealistischer is geworden.

Hardlopen, botox en koffie

Paul was 28 toen hij voor het eerst botox liet spuiten. Hij deed het om het krijgen van rimpels uit te stellen. Botox is een spierverslapper. Als je dat in je voorhoofd spuit, kun je niet meer goed fronsen. En dus krijg je geen rimpels. Om de drie maanden bezoekt Paul de kliniek, en de inmiddels 33-jarige man heeft nog steeds een gladde huid, waar geen rimpeltje op te zien is.

“Vrienden van mij deden het ook. De eerste keer was spannend, al die naalden in je voorhoofd. Maar daarna zag ik dat het helemaal niet zoveel voorstelt.” Hij gaf Gigi daarom een behandeling cadeau op zijn dertigste verjaardag. Gigi zit in dezelfde vriendengroep, en was er dus al mee bekend.

Inmiddels is het hun ritueel geworden. Ze lopen samen hard (na de ingreep kun je 24 uur niet sporten), gaan dan naar de kliniek voor botox, en sluiten het af met een kopje koffie.

Veel boeven in de industrie

Er is niks mis met kleine aanpassingen in je uiterlijk, om net wat mooier of frisser te zijn, zegt arts Decates. Maar, waarschuwt hij, tussen dat groeiend aantal klinieken zitten een hoop boeven, die vooral uit zijn op geld verdienen. In de industrie van botox en fillers gaan honderden miljoenen rond, aldus Decates. “Als jonge mensen in de handen vallen van commercieel ingestelde artsen, zijn ze kwetsbaar voor beïnvloeding. Ze komen voor iets kleins, zoals botox in de frons. Artsen zeggen dan dingen zoals: wil je niet meer? Of durf je wel met die lippen de straat op?”

Een ingreep is op zulke plekken ook niet geheel zonder risico. Decates werkt eens per week op een speciale afdeling op de Erasmus MC waar mensen komen waarbij het mis is gegaan. Zoals patiënten met hobbels en bobbels door te veel fillers, huid die afsterft door een bloedvatafsluiting of zelfs iemand die blind werd na een fillerbehandeling.

Zelf verkoopt de arts vaak nee aan potentiële klanten. “Soms komen er jonge meiden van achttien of negentien naar mijn kliniek. Die laten een foto zien met een gefotoshopte versie van zichzelf, en zeggen dat ze er zo uit willen zien. Ik zeg dan dat ik helemaal niet nodig vind, en dat ze al mooi zijn. Ik weet tegelijkertijd ook dat ze bij de meeste klinieken wel worden geholpen.” Hij adviseert daarom aan geïnteresseerden: doe goed onderzoek voordat je een kliniek bezoekt.

‘TikTok is het nieuwe Google’

Fabienne van Dongen deed haar onderzoek op TikTok. De 23-jarige uit Oosterhout bezocht vorig jaar voor het eerst een cosmetische kliniek. Ze gebruikt fillers voor net wat vollere lippen. Filler wordt in de huid geïnjecteerd om volume te geven. Het effect duurt ongeveer zes maanden en wordt uiteindelijk door het lichaam opgenomen. “TikTok is toch het nieuwe Google onder jongeren. Ik zag daar via video’s hoe een behandeling eruitziet en voor- en na-foto’s. Daardoor kreeg ik een idee van hoeveel millimeter ik wilde, en welke klinieken goed zijn.”

Wie op sociale media zoals TikTok en Instagram zoekt op de termen fillers of botox, wordt overspoeld met filmpjes van mensen die een cosmetische ingreep ondergaan. Ze filmen vaak het hele proces, van aankomst tot de injectie en het eindresultaat. In veel gevallen krijgen influencers daar een gratis behandeling voor in ruil – ze maken immers reclame voor een kliniek. “Die toegenomen vraag onder jongeren wordt mede beïnvloed door commercieel ingestelde klinieken die actief klanten lokken”, zegt dokter Decates.

‘Is dat nou wel nodig?’

Van Dongen praatte op de middelbare school al met een vriendin over lipfillers. “Ik vind mijn lippen prima zonder fillers, maar het is net niet helemaal hoe ik het zou willen.” Voordat zij eraan begon, had haar schoolvriendin het allang gedaan, net als veel andere vriendinnen. “Ik zag steeds meer meiden waarbij het echt mooi was, in plaats van zo overdreven groot. Bij vriendinnen, maar ook op sociale media.”

Van familieleden krijgt de 23-jarige Van Dongen weleens opmerkingen. “Ze vragen dan of het nou echt nodig is, die lipfillers. Het is niet nodig, antwoord ik dan, want er is geen medische noodzaak. Maar ik vind het mooi, en het is niet permanent, zoals een tatoeage.” Decates bevestigt dat, maar zegt ook dat mensen alsnog voorzichtig moeten zijn. “Als je te vaak fillers en botox op dezelfde plek inspuit, zie je op een gegeven moment dat iemand behandeld is.”

Koude theelepeltjes onder de ogen werkte niet

Brecht van der Meulen (28) was 26 bij haar eerste ingreep, maar ook zij dacht er op de middelbare school al aan. “Ik had van jongs af aan wallen. Ik verborg dat met make-up en zocht op fora wat ik er tegen kon doen. Daar vond ik tips, zoals het plaatsen van koude theelepeltjes onder je ogen, maar dat werkte niet.”

Toen ze van traangootfillers hoorde, maakte ze een afspraak bij een cosmetische arts. Tijdens zo’n behandeling injecteert de arts fillers, en dus volume, in de wallen. “Ik kwam er niet heel anders uit te zien, maar mijn wallen waren weg en ik hoefde geen make-up meer te gebruiken. Ik had nog steeds hetzelfde gezicht, maar dan net wat mooier.”

Het was geen grote stap voor Van der Meulen. “Ik keek acht of negen jaar geleden al naar vlogs van (toenmalig vlogger) Monica Geuze – zij liet lipfillers zetten toen ze 22 jaar was. Ook veel beautybloggers, die tips delen over make-up, nemen hun volgers op een gegeven moment mee naar de cosmetische arts. Mijn leeftijdsgenoten worden van jongs af aan al geconfronteerd met de boodschap dat botox en fillers normaal zijn. Daarmee wordt de drempel lager om het zelf te doen.”

Van der Meulen schaamt zich niet voor haar ingrepen, ze vertelt er juist vol trots over. Maar ze ziet wel één nadeel: het schoonheidsideaal. Dat wordt beïnvloed door cosmetische ingrepen, of het beïnvloedt mensen om cosmetische ingrepen te doen. Paul herkent dat. “Een vriendin die geen botox gebruikt, wees me daar laatst op.” Hij vindt het vervelend, zegt hij, maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt volgens hem niet bij het individu. “Daar zit een hele industrie achter.”

Verslavend

Fillers en botox vervagen, maar de geïnterviewden vertellen allemaal over de glijdende schaal. “De stap om iets anders te doen aan mijn gezicht, is nu minder groot”, zegt Van Dongen bijvoorbeeld. Of Van der Meulen: “Het is net zo verslavend als tatoeages. Als ik meer geld had, zou ik wel meer aan me laten doen.” Want aan elke behandeling hangt een prijskaartje. Voor fillers betaalt ze tussen de vijf- en zeshonderd euro per behandeling. Van der Meulen gaat inmiddels ook voor botox in haar frons, dat kost ongeveer honderd euro.

Met de botox nog vers in het voorhoofd, praten Paul en Gigi tijdens het laatste onderdeel van hun ritueel – de koffie – over het verslaving element. “Ik ben steeds meer gaan gebruiken”, zegt Paul. Het begon met een beetje botox, inmiddels kiest hij voor dubbele dosissen.

‘Een heerlijk gevoel om voor de spiegel te staan’

Ook Gigi is overgegaan op dubbele dosissen. “Ik vind dat er niks mis is met injecties. Mensen koppelen het woord botox aan de plastic look en celebrities.” Maar dat is onterecht, vindt hij. “Het is gewoon een klein preventief dingetje dat je spieren tijdelijk bevriest.”

“Inderdaad”, reageert Paul. “Ik vond botox vroeger onnodig en niets voor mij.” Bij de vraag hoe hij er nu over denkt, gaat hij rechtop zitten, en zegt lachend: “Ik vind het echt een heerlijk gevoel om voor de spiegel te staan, en te kijken naar hoe ik mijn gezicht niet meer kan bewegen.”

Hoe vermijd je risico’s? Aan cosmetische ingrepen zijn risico’s verbonden, zegt cosmetisch arts en wetenschapper Tom Decates. “Als je te vaak fillers en botox op dezelfde plek inspuit, zien anderen dat het behandeld is. Behandel dus niet te vaak.” Bij botox raadt hij aan om de zes maanden terug te gaan, bij fillers minimaal twaalf maanden. Als botox of fillers onzorgvuldig worden gespoten, kunnen delen van je gezicht gaan hangen. Daar kleven ook gezondheidsrisico’s aan. Zo komt het regelmatig voor dat bloedvaten worden afgesloten door fillers. Ook is in Nederland één persoon blind geworden door verkeerde fillers. Goed onderzoek doen naar de juiste kliniek is essentieel, zegt dokter Decates. Hij raadt geïnteresseerden aan om de website van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde te bezoeken. Daar zijn alle cosmetische artsen te vinden die lid zijn van de beroepsvereniging. Zij moeten voldoen aan strenge eisen, zijn onderworpen aan streng toezicht en volgen opleidingen om hun kennis op peil te houden. Op de voorlichtingswebsite cosmedici.nl is meer achtergrondinformatie over ingrepen te vinden.

De volledige namen van Paul en Gigi zijn bekend bij de hoofdredactie.

