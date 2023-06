Steeds meer eisen, maar geen hogere prijzen: waarom LTO de stekker uit het landbouwakkoord trok

Waar ging het nou mis in de onderhandelingen tussen boeren en kabinet? Drie pijnpunten die een landbouwakkoord in de weg stonden.

1. Minder koeien per hectare

Het kabinet wil dat melkveehouders op termijn geen voer meer uit het buitenland halen. Zij moeten hun aantal koeien aanpassen op de hoeveelheid grond die ze in gebruik hebben. Het voer dat de koeien eten kan dan groeien op eigen grond, of op gronden in de buurt. Die gewassen kunnen dan groeien op mest van de koeien zelf. Grondgebonden, heet dat in jargon.

Om tot een grondgebonden melkveehouderij te komen wilde het kabinet een norm opleggen. Aanvankelijk van maximaal 2,3 koeien per hectare grond. Een eis die in de laatste week nog flink is versoepeld om LTO tegemoet te komen, meldde het aan LTO gelieerde vakblad Nieuwe Oogst. De situatie in de praktijk verschilt sterk: sommige boeren zijn al grondgebonden, andere bij lange na niet. Voor hen zou het forse investeringen vergen om aan de norm te voldoen.

Over grondgebondenheid gaat het al jaren. Op termijn (2040) heeft ook LTO zich aan een grondgebonden melkveehouderij geconformeerd. Het is daarom niet zozeer het voornemen dat de boerenorganisatie tegen de borst stuit, maar de manier waarop. Zo’n koeiennorm maakt dat er meer grond nodig is om hetzelfde aantal koeien te kunnen houden. Een boer haalt dus minder opbrengsten uit dezelfde grond.

2. Steeds meer restricties op grond

Die ontwikkeling staat niet op zichzelf. Er zijn – binnen en buiten het landbouwakkoord – meer regels die een rem zetten op de opbrengst die boeren van hun land halen. Zo gelden er sinds dit jaar strengere regels voor waterkwaliteit; de zone rondom sloten mag niet meer worden bemest.

Bovendien wil het kabinet een deel van de natuurdoelen op boerenland realiseren. Maar als een boer bijvoorbeeld aan weidevogelbescherming doet, gaat dat ten koste van de productie. Minder gebruik van bestrijdingsmiddelen hoort ook in dat rijtje. Zo is er een optelsom van regels die boeren ertoe dwingen om – kort gezegd – meer rekening te houden met natuur en milieu. Maar die er ook voor zorgen dat de productie en dus de opbrengst dalen.

De opeenstapeling van verschillende regels en normen is een pijnpunt op zich. LTO wil toe naar een systeem waarbij boeren simpelweg worden afgerekend op één meetbaar doel voor de uitstoot van hun bedrijf. Waarbij er dan niet meer voor alles wéér een nieuwe norm of eis komt. Dat gebeurt nu volgens LTO wél, bijvoorbeeld met de norm voor het aantal koeien per hectare.

3. Geen garanties voor een hogere prijs

Al die restricties, zo maakte LTO in een verklaring duidelijk, zouden misschien nog wel te dragen zijn als er een reële vergoeding tegenover zou staan. Bijvoorbeeld door boeren te betalen voor ‘ecosysteemdiensten’; als ze binnen hun bedrijf bijdragen aan landschap of natuur. Of doordat supermarkten – die ook meespraken over het landbouwakkoord – dieper in de buidel tasten voor producten van de Nederlandse boer.

Op die punten is te weinig bereikt om verder te praten, stelt LTO. ‘In het winkelschap hoeven buitenlandse producten niet aan deze eisen te voldoen: die zijn dus goedkoper.’ Daardoor ontstaat een ongelijk speelveld, vindt de boerenorganisatie. De intentie om daarover op Europees niveau tot oplossingen te komen, was voor LTO niet genoeg. ‘Tegenover harde verplichtingen voor boeren stonden steeds meer goede intenties. Maar van intenties kan een boer niet leven.’

