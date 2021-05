Steeds meer buizerdaanvallen in de natuur: ‘Vooral hardlopers of fietsers worden als een bedreiging gezien’

Nemen aanvallen van buizerds toe?

“Vooral het aantal mensen neemt toe! Het is de laatste tijd veel drukker geworden in de velden en de bossen. Steeds meer mensen gaan naar buiten, de natuur in. Ze gaan ook van de paden af, dat resulteert in meer ontmoetingen met de buizerd.”

Een ontmoeting klinkt nog wel gezellig, maar buizerds vallen ook aan.

“De buizerds hebben in deze tijd van het jaar nesten, met eieren of jongen. Als ze mensen aanvallen, reageren ze op een mogelijke aanval op het nest. Vooral mensen die hardlopen of fietsers worden als een bedreiging gezien.”

Hoe ziet zo’n buizerdaanval eruit?

“Soms roept de buizerd eerst, maar soms gaat hij of zij ook meteen op het gevaar af. Dan scheert-ie laag over je hoofd. Soms kan de buizerd daarbij over je hoofd krassen. Het is echt maar een klein percentage van de buizerds dat echt aanvalt. Maar de schrik kan er wel goed inzitten, als zo’n grote vogel opeens over je heen vliegt.”

Beeld Kristof Vereecke

Wat kun je doen om je tegen aanvallende buizerds te beschermen?

“Het is maar een korte periode in het jaar dat buizerds op je af kunnen komen. Dus weet je dat ergens een nest zit, neem dan een aantal weken een andere route. Verder kun je proberen een buizerd aan te kijken, dan zal hij minder snel aanvallen. Ook kun je om een aanval te voorkomen boven je hoofd zwaaien, of een petje dragen. Maar doe dan geen petje op waar je aan gehecht bent, want ze kunnen ’m van je hoofd meegraaien.”

Hoe is het eigenlijk gesteld met de buizerd in Nederland?

“Voor zover wij weten, is de buizerd de meest voorkomende roofvogelsoort in Nederland. Maar de hosannatijd is wel voorbij. Er komen veel minder nesten met vier eieren voor, het maximale aantal.

“Roofvogels hebben ook te lijden onder de hoge stikstofdepositie en de enorme bomenkap van de laatste tijd; er wordt meer dan ooit gekapt. Dat heeft een enorm effect op roofvogels. Ook giftige stoffen, zoals bijvoorbeeld vlamvertragers, hopen zich op aan de top van de voedselketen, waar roofvogels toe behoren. We zijn echt de natuur aan het uithollen.”

