Steeds dook haar naaktfoto op, met haar telefoonnummer erbij

Zuellen Rodrigues kreeg op haar achttiende een bericht van haar ex: ‘Als je geen naaktfoto stuurt, post ik een seksvideo van ons online’. Daar ging ze op in. Het leven van Rodrigues kreeg een extreme wending toen haar ex zowel de video als de foto op het internet verspreidde.

Steeds meer meisjes krijgen met online seksueel misbruik te maken. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 35 procent van de meisjes tussen zestien en achttien in 2022 te maken kreeg met online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij jongens van die leeftijd kreeg 9 procent ermee te maken. Het gaat bijvoorbeeld om wraakporno, chantage of afpersing.

Deze week maakte het Openbaar Ministerie bekend dat een 24-jarige man uit Etten-Leur meer dan honderd meisjes zou hebben afgeperst. Het is een van de grootste onlinemisbruikzaken ooit. Op zijn computer werden 150 mappen met naaktfoto's aangetroffen.

Haatberichten, doodsbedreigingen en chantage

Rodrigues weet wat die meisjes doormaken. “Mijn leven veranderde in een hel toen mijn ex die beelden online plaatste.” Ze doken steeds weer op. Ze belandden op pornowebsites in Nederland, maar ook kennissen in Suriname en op Curaçao zagen ze. Altijd weer met haar voornaam, achternaam en telefoonnummer. “Ik kreeg haatberichten, doodsbedreigingen en werd gechanteerd.”

Onbekende mannen vroegen of ze langs mochten komen. “Hoer, slet, ik heb alle scheldwoorden gehoord”, zegt Rodrigues. Ze wisselde meerdere keren van telefoonnummer, maar dat hielp niet.

Altijd bang om herkend te worden

Myrna Cleef werkt bij PinQ, onderdeel van Levvel, en behandelt jongeren die slachtoffer zijn van onder andere online seksueel misbruik. “Mensen denken vaak dat de impact van online misbruik minder erg is dan fysiek misbruik.”

Volgens Cleef kan de impact op slachtoffers net zo groot zijn en leiden tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS). “Ze leven in constante angst dat het beeld weer ergens opduikt, of dat iemand ze herkent. Ze keren zich daarom vaak af.”

Zo bracht Rodrigues ook veel tijd door op haar kamer. “Ik spijbelde en was veel alleen. Vrienden lieten mij vallen, ze wilden niet geassocieerd worden met mij.” Aan haar ouders durfde ze het niet te vertellen.

Na zeven maanden werd het Rodrigues te veel. Ze overwoog zelfs een einde te maken aan haar leven. Rodrigues woonde daarna drie maanden in een gesloten instelling.

Schuldgevoel is vaak hardnekkig

“Het had me zo geholpen als iemand zich over mij ontfermde. Docenten hadden ook kunnen vragen of het goed met me ging”, zegt Rodrigues. Zelf hulp vragen kwam niet bij haar op. “Ik voelde me geen slachtoffer, ik had zelf die naaktfoto verstuurd.”

Dat denken slachtoffers vaak, volgens Cleef. “Dat horen we ook bij fysiek misbruik. Ik stapte toch zelf in de auto, of ik sprak toch zelf met hem af, zeggen ze dan.” Dat is een grote uitdaging in haar werk. “Dat schuldgevoel is zo hardnekkig.”

“Toen het mij gebeurde, hoorde je er nooit iets over”, zegt Rodrigues . Daarom deelde ze haar verhaal via onlinetijdschrift Vice. Haar telefoon stond daarna weer roodgloeiend, maar nu met berichten van vrouwen die hetzelfde meemaakten. “Toen wist ik dat ik niet de enige was.”

Rodrigues hoopt dat de rechtszaak tegen de man uit Etten-Leur zorgt voor meer bewustwording over de impact van online seksueel misbruik. “Veel te vaak geven mensen nog de schuld aan het slachtoffer.”

