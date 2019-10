Statushouders worden klaargestoomd voor een baan bij provincie Gelderland

“De taal is een beetje lastig, maar stapje voor stapje gaat het beter”, vertelt de 31-jarige Modar Ezz Aldeen uit Syrië. Nederlanders praten bovendien erg snel, daar zijn de ­andere deelnemers van het talenten-ontwikkelprogramma het over eens. De groep statushouders zit in een ­lokaal in het provinciehuis en heeft net taalles gehad. Opvallend aan de Nederlandse cultuur? Aldeen: “Nederlanders zijn altijd lekker op tijd.”

Aldeen, die Japans heeft gestudeerd aan de universiteit in Damascus, is een van de acht gelukkigen die het programma mag volgen. Veel hoogopgeleide nieuwkomers hebben moeite om een baan te vinden op hun eigen niveau. Speciaal voor hen is daarom een ontwikkelprogramma bedacht met als doel om hen uiteindelijk aan het werk te helpen binnen de provincie. Daarbij is gekeken naar de gemeente Amsterdam, die een soortgelijk programma biedt aan statushouders.

Niet ophouden bij huisvesting

In opdracht van Provinciale Staten heeft de provincie in 2017 gekeken hoe ze statushouders kan helpen. “Wij bedachten vrij snel dat het niet hoeft op te houden bij huisvesting”, vertelt gedeputeerde Jan Markink. “Het is belangrijk om verder te kijken en de statushouders ook te ­laten integreren.”

De eerste zeven maanden van het opleidingsprogramma wordt aandacht besteed aan de taal en de werkcultuur. “Met extra aandacht voor de ambtelijke taal, want die kan best ­ingewikkeld zijn”, glimlacht Markink. Na dit schakeltraject gaan de statushouders opdrachten uitvoeren en intern stagelopen bij verschillende afdelingen van de provincie Gelderland. Als er aan het eind van het programma sprake is van een match, is er kans op een baan.

Markink: “We doen dit graag, het is een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid.” Maar het programma is niet alleen uit liefdadigheid opgezet, zegt hij. “De selectie is streng geweest, van de 105 aanmeldingen zijn er acht uitgekozen. We vragen ook wat van de mensen. Bovendien is de organisatie van de provincie aan verjonging toe.” De provincie Gelderland heeft bewust voor een kleine groep gekozen. Markink: “Het is voor ons ook nieuw en het moet behapbaar blijven. Je kunt niet in een keer van de vloer op zolder springen.”

Van dierenarts naar ambtenaar

De 31-jarige Sami Alsaiadi is een van de deelnemers. Hij was dierenarts in Syrië. “Mijn diploma is niet geldig in Nederland”, vertelt Alsaiadi. Zijn beroep kan hij hier daarom niet uitoefenen. Opnieuw een studie diergeneeskunde volgen in Nederland duurt te lang en is geen optie. “Maar ik ben blij met deze kans. Ik ga heel hard mijn best doen.”

De tweelingzussen Mina en Dana Al Mashhadani (27) volgen samen het programma. “Het is geweldig dat we deze kans krijgen”, zegt Dana. “Dat we samen zijn uitgekozen is een wonder.” De zussen komen uit Irak en hebben een universitaire opleiding interieurontwerp afgerond.

Voor het traineeship begon, ­deden de zussen vrijwilligerswerk en werkten ze als serveerster in een restaurant. Zwaar werk, vonden ze. ­Mina: “We wilden ons graag verder ontwikkelen, maar dat was niet de juiste plek.” Nu hebben ze een kans, en die grijpen ze met beide handen aan.

Toen de tweeling hoorde dat ze mochten deelnemen aan het programma, hebben ze een klein feestje gevierd. Dana: “Onze vader was in tranen.” Mina: “We willen graag iets bijdragen aan de Nederlandse maatschappij. Daarom werken we nu heel hard.” In hun vrije tijd luisteren de dames vaak naar Nederlandse muziek, om de taal nog beter onder de knie te krijgen. Dana: “Marco... Borsato? En Guus Meeuwis. Ja, hele mooie muziek vind ik dat.”

