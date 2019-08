Station Groningen is het mooiste van het land

Het station van Groningen mag zich sinds woensdag het mooiste station van Nederland noemen. Tijdens de eerste online verkiezing van de Nederlandse Spoorwegen stemde een derde van de reizigers op het Hoofdstation, zoals station Groningen plaatselijk bekend staat. Het Limburgse rijksmonument in Valkenburg eindigde met 16% van de stemmen op de tweede plaats, op de voet gevolgd door het moderne Rotterdam Centraal (14%).

Reizigers konden sinds eind juli op een van de acht stations stemmen. Die lijst volgde uit een eerdere peiling op sociale media. Naast de drie winnaars dongen ook Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal, Den Haag Hollands Spoor en Eindhoven mee naar de titel.

“We doen het volgend jaar opnieuw. Het is niet alleen leuk, maar maakt ook veel los bij de reizigers,” zegt woordvoerder van NS Michiel Jonker. “Je ziet dat de Groningers super trots zijn op hun architectuurjuweeltje. We zagen ook verontwaardigde reacties via Twitter stromen: hoe komt het dat Haarlem het niet gehaald heeft?!” Dit historische station zou onvoldoende gewaardeerd zijn door de stemmers.

Groningers wisten zich wel te mobiliseren, vermoedt Jonker. Maar de stationsmanager van Valkenburg heeft ook zijn best gedaan om stemmen binnen te halen. Hij prees zijn station op de lokale radio en riep de stemmers op om voor Valkenburg te kiezen. Andere stationsmanagers bleven niet achter: ze namen de handschoen op en spraken hun lokale contacten aan. “Het was grappig om te zien hoe de verkiezing een erezaak onder het NS-personeel is geworden”, stelt Jonker.

De verkiezing is volgens NS vooral een goed moment om stil te staan bij de schoonheid van stations. Jonker: “Het zijn plekken die we meestal naar ons mobiel starend binnenrennen en vervolgens snel verlaten”. De socialmediamanager van de NS, Gerjan Vasse, die met het idee kwam, vindt ook dat we de bijzondere en soms historische aspecten van stations meer zouden moeten appreciëren. “En het zijn ook gewoon aangename plekken om te verblijven”, vindt Jonker. “Je kunt er tegenwoordig vergaderen en winkelen. Stations zijn de laatste jaren veel levendiger geworden. Dit vergroot de sociale veiligheid waardoor mensen er willen zijn, in plaats van er met tegenzin van weglopen”.

