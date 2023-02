Starter kan slechts 3,4 procent van de woningen kopen

Hoewel de huizenprijzen langzaam maar zeker dalen, maken starters nog weinig kans op een woning. Dat concludeert taxatiebedrijf Calcasa op basis van onderzoek. Gemiddeld genomen kunnen ze slechts 3,4 procent van de koopwoningen financieren.

Bij de berekening gaat Cascade uit van het gemiddelde bruto jaarsalaris van 25- tot 35-jarigen, dat op ruim 48.000 euro ligt. Met een hypotheekrente van gemiddeld 4 procent, betekent dat volgens de taxateurs dat een gemiddelde starter een hypotheek van ongeveer 200.000 euro kan krijgen.

Daarmee maken starters in de helft van de gemeenten kans op minder dan 1 procent van de te koop staande woningen. In Amsterdam en Utrecht wordt bijvoorbeeld slechts 0,3 procent van de koopwoningen aangeboden voor een vraagprijs van 200.000 euro of lager. Ook in Almere (0,5 procent), Breda (0,5 procent) en Tilburg (1,1 procent) hebben starters het lastig.

Vooral voor eenverdieners is het lastig

In Heerlen zijn de kansen met 35 procent van de koopwoningen onder de 200.000 aanzienlijk beter. Ook in Kerkrade en Pekela (32 procent betaalbaar voor starters) hebben 25 tot 35-jarigen een aanzienlijk betere kans.

Voornamelijk eenverdieners hebben het lastig. Starterskoppels waarbij beide partners een betaalde baan hebben maken kans op 40 procent van de woningen. Gemiddeld hebben zij een jaarinkomen van bijna 72.000 euro, concludeert Calcasa. Daarmee kunnen zij maximaal een hypotheek van zo'n 360.000 euro krijgen, waarmee ze aanspraak maken op een aanzienlijk groter deel van de koopwoningen.

Mocht de hypotheekrente dalen dan worden de kansen voor starters beter, zegt Calcasa. Al gaan de taxateurs er niet vanuit dat dit gaat gebeuren. Het zou starters ook helpen als de huizenprijzen verder dalen. Afgelopen jaar daalde de huizenprijzen met 6,4 procent. Als daar nog een daling van 5 procent bijkomt dan stijgt het aandeel huizen waar de starter kans op maakt naar verwachting van 3,4 naar 4,6 procent.

