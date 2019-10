Stapte burgemeester Pauline Krikke op voor het haar beurt was?

Den Haag moet op zoek naar een nieuwe burgemeester. Burgemeester Pauline Krikke kondigde haar vertrek zondagavond aan op Instagram. Ze wendde zich in het flimpje tot de inwoners van Den Haag, niet tot de gemeenteraad. “Het was chiquer geweest als ze haar vertrek in het verantwoordingsdebat had aangekondigd”, zegt hoogleraar regionaal bestuur Marcel Boogers daarover. “Dat hoort bij je verantwoordelijkheid nemen.”

Dat Krikke haar vertrek op Instagram bekend maakte, vindt hij opmerkelijk. “Maar ik snap ook wel dat je een eigen mediakanaal zoekt. Burgemeesters en politici maken steeds meer gebruik van sociale media om hun boodschap over te brengen”, aldus de bestuurskundige van de Universiteit Twente.

Krikkes vertrek roept de vraag op wat de voor- en nadelen zijn van voortijdig afzwaaien, in dit geval vóór een debat over het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de vonkenregen in Scheveningen die tijdens de jaarwisseling van de vreugdevuren kwam. Is het laf dat Krikke nu al vertrekt en zo de pijnbank der verantwoording vermijdt, of was dit besluit afgelopen weekend al onvermijdelijk, zoals sommige raadsleden zeiden?

Eerst verantwoording, dan maatregelen

De ongeschreven wet in bestuurdersland is: eerst verantwoording afleggen, dan eventuele maatregelen nemen zoals aftreden, ziet ook Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. “Er is wel een soort grens: een burgemeester kan niet opstappen zonder een debat over de feiten en zich te verantwoorden.”

Maar, zegt hij daar gelijk achteraan, er zijn situaties denkbaar die om een andere reactie vragen. Want door het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) lagen de feiten al op tafel en was het politieke oordeel al geveld. “Ze zag de bui natuurlijk al hangen. Dan snap ik dat je ervoor past om een paar uur op je kop te krijgen.”

“Dit besluit heeft voor Krikke alleen maar voordelen”, zegt ook Boogers, “Want er hing haar sowieso een motie van wantrouwen boven het hoofd. En dat is heel pijnlijk.” Hij vindt dat ze nog best lang heeft gewacht met opstappen. “Als het op zo’n avond gruwelijk uit de hand loopt… door te wachten op de conclusies van de OVV was ze al vleugellam.”

Groep de Mos

Bovenop de vreugdevuuraffaire kwam afgelopen week nog de affaire-Groep de Mos: het OM doet een corruptieonderzoek naar twee Haagse wethouders. “Ook daarin werd naar Krikke gekeken”, zegt Boogers, “Er werd haar verweten dat ze eerder en kordater had moeten handelen.” Die optelsom maakt het logisch, zegt hij, dat ze zelf opstapt.

Ook al legt ze geen verantwoording af aan de gemeenteraad, ze verantwoordt zich door op te stappen, redeneert hij. “Want hoewel ze in het filmpje zegt dat ze weggaat omdat het te veel over haar gaat, en niet over de toekomst van Den Haag, zegt ze eigenlijk: ik heb een stomme fout gemaakt”, zegt Boogers.

Is dat erg, dat ze haar fouten niet expliciet toegeeft? Wim Voermans: “Ja, ja, wat zeg je dan? Wat willen we nou horen? Dat ze zegt: ik heb er een potje van gemaakt? Heel begrijpelijk dat ze dat niet doet. Als je de eer aan jezelf houdt, wil je letterlijk de eer aan jezelf houden. Gracieus in de coulissen verdwijnen, dat is wat ze doet.”

