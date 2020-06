Stappen in coronatijd: ‘Het spontane is totaal verdwenen’

Talloze malen proberen ze het. Eerst gaan de armen de lucht in, schouders schudden soepel mee met de muziek. Luidkeels blèren de twintigers mee met de liedjes die via koptelefoons in hun oren galmen. ‘Ademnood, geef je nu maar bloohoot.’ Maar telkens wanneer hun billen de stoelen verlaten, verschijnt er een hand op hun schouders. Er mag dan een silent disco gaande zijn in Barbier, dansen zit er vanavond niet in. Zich steeds verontschuldigend vragen de beveiligers van het Bredase café hun gasten te gaan zitten.

Amber Bloks sjort de koptelefoon van haar hoofd en neemt een slok gin-tonic. Die smaakt vanavond éxtra lekker, grapt ze. De 24-jarige, met kuiltjes in de wangen, stoere sneakers en een spijkerjurkje, is voor het eerst weer op stap sinds Nederland half maart op slot ging.

“Ik ben dolblij dat ik zaterdagavond niet meer thuis hoef te spenderen. Weekend voelt eindelijk weer een beetje als weekend.” Toch vat Bloks stappen in coronatijd in één woord samen. “Kut. Het spontane is totaal verdwenen. Dagen van te voren moet je vastleggen dat je gaat, en met wie. Je mag met maximaal vier mensen aan een tafel zitten, even kletsen met een bekende of onbekende verderop is niet mogelijk door de coronaregels. En staan is verboden. Ik wil juist een dansje wagen!”

Met vriendinnen uit haar voetbalteam is Bloks neergestreken op dit terras. Alle stoelen zijn bezet. Ook bij vele andere terrassen op en rond de Havermarkt, het feestplein in het centrum van Breda, staan rijen mensen te wachten op een tafeltje. Boven hen deinen rode vlaggen met witte kruizen mee met het zachte zomerbriesje, massaal opgehangen ter ere van de heropening van de horeca.

Tweede coronagolf

“Ik begrijp de angst voor een tweede coronagolf”, zegt Bloks. “De pandemie is een serieuze zaak. Maar de regels zijn willekeurig. Zo staan we tijdens de voetbaltraining wekelijks dicht op elkaar. Dat mag. Maar hier met z’n allen een biertje drinken in de buitenlucht is dan weer verboden. Dat werkt natuurlijk niet. Het zou slimmer zijn als mensen zelf zouden mogen bepalen wat wel en niet veilig is.”

De twintiger is niet de enige die er zo over denkt. Na klachten van gasten en kroegbazen, besloot Koninklijke Horeca Nederland afgelopen week om minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA) om verdere versoepelingen te vragen. De branchevereniging wil onder meer dat anderhalvemeterregel verdwijnt op terrassen, per 1 augustus moet het in de horeca ‘terug naar normaal.’

Politieagent

Ad Baelemans komt achter de toog van Catch 22 vandaan. Voor de zoveelste keer maant de kroegbaas twee beschonken gasten tot afstandhouden. “Ik lijk wel een politieagent. Niet leuk, maar anders krijg ik een boete van 4000 euro aan mijn broek.” Met wat bieren achter de kiezen vergeten mensen de regels, ziet hij. “Ook maakt alcohol opstandig, na de zoveelste waarschuwing reageren de mensen geïrriteerd en gaan ze naar huis. En terecht. Het afstandhouden krijg ik ook niet meer uitgelegd na de protesten op de Dam en de drukte in de supermarkt.”

Baelemans hoopt vurig op een versoepeling van de regels. “Deze bruine kroeg is mijn leven. Gebruld heb ik, toen ik half maart besloot dicht te gaan. Het doet me enorm goed dat mijn stamgasten elkaar weer kunnen treffen, dat ze hier weer avondenlang zitten te ouwehoeren en te drinken. Maar ik houd dit niet lang meer vol. Normaal kunnen hier 110 mensen staan, nu mag er maar 26 man naar binnen. Nu open zijn, levert minder op dan het kost. Ik snap ook goed dat sommige collega’s de deuren gesloten houden.”

Terug naar het oude normaal

Hij wijst naar café Janssen aan de overkant. Pre-corona probeerden trossen tieners daar iedere zaterdag met smoezen en valse identiteitskaarten naar binnen te komen. Nu zijn de rolluiken dicht. “Gesloten blijven kon ik niet over mijn hart verkrijgen. Ik gun het mijn gasten weer op stap te kunnen en heb ze zelf ook gemist. Maar als deze regels niet verder versoepeld worden, sta ik voor een moeilijke keuze: verkoop ik de zaak of vreet ik mijn pensioen op? Vet op de botten heb ik niet. Ik wil terug naar het oude normaal, het nieuwe normaal is niks.”

