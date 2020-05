Stap voor stap minder maatregelen

Het kabinet gaat na iedere versoepeling kijken of het coronavirus opflakkert, zo zei Rutte woensdag in een persconferentie. Het kabinet gaat ‘zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord’ te werk. “Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf.”

Een aantal voorschriften blijft daarom belangrijk, aldus minister Hugo de Jonge (volksgezondheid, welzijn en sport). Daar moet iedereen zich aan blijven houden. Zo moeten mensen thuisblijven bij klachten. “Geen uitzondering, geen excuses, geen stoerdoenerij”, aldus de minister.

Het devies ‘blijf thuis’ verandert in ‘mijdt drukke plekken’. Het advies om thuis te blijven werken en anderhalve meter afstand te houden blijft overeind.

De data van dit spoorboekje staan niet in steen gebeiteld. Het kabinet en het RIVM blijven tussendoor evalueren. Mocht het aantal besmettingen in de tussentijd oplopen, verandert dat de zaak. Premier Rutte sprak van een ‘voorzichtige planning’. “Per week moeten de cijfers de ruimte geven deze stappen te kunnen zetten.” Ook gaf hij een waarschuwing. “We kunnen Nederland alleen van het slot halen als iedereen zich verstandig blijft gedragen en zich aan de gedragsregels blijft houden.”

Hoe ziet het stappenplan eruit?

11 mei

Onder anderen kappers, schoonheidsspecialisten en rij-instructeurs mogen vanaf maandag 11 mei weer aan de slag. Het werk moet wel zo veel mogelijk op anderhalve meter afstand worden georganiseerd. Bovendien is er een ‘check aan de voorkant’. De kapper vraagt of u klachten heeft, voor u een afspraak maakt.

1 juni

Vanaf 1 juni zijn mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht, omdat het vanaf 1 juni drukker wordt in bus, trein en metro en 1,5 meter afstand houden moeilijker wordt. Wie geen mondkapje draagt, krijgt een boete. Passagiers moeten zelf voor deze mondkapjes zorgen. Medische mondkapjes blijven gereserveerd voor de zorg. Het advies om alleen te reizen als het noodzakelijk is, blijft staan.

Middelbare scholen openen hun deuren 1 juni weer. Op die datum mogen er ook weer mensen op het terras zitten, mits zij anderhalve meter afstand van elkaar houden. Ook restaurants, theaters en bioscopen mogen weer open. Daar mogen maximaal dertig mensen naar binnen – op afstand van elkaar, inclusief personeel. Bezoekers moeten reserveren, en in een gesprek vooraf kunnen ondernemer en klant bepalen of een bezoek verstandig is.

15 juni

Vanaf 15 juni mag het mbo weer praktijkexamens afnemen en praktijkonderwijs geven. Er wordt gewerkt aan een plan om het reguliere (hoger) onderwijs op gang te krijgen.

1 juli

Per 1 juli mogen gemeenschappelijke wc’s en douches op vakantieparken en campings weer open. Ook gaat het maximumaantal bezoekers voor bioscoop, restaurant en theater omhoog van 30 naar 100. Hierdoor kan er ook meer bezoek komen op bruiloften en uitvaarten.

1 september

Als alles goed gaat mogen fitnessclubs, sauna’s en wellnesscentra, coffeeshops en casino’s vanaf 1 september weer open. Dan zijn ook contactsporten en binnensporten voor iedereen toegestaan. Ook sportwedstrijden mogen dan gehouden worden, zij het zonder publiek.

Testen en verpleeghuizen

Minister De Jonge van (medische zorg) zei dat het de bedoeling is dat iedereen met klachten vanaf 1 juni kan worden getest. Het bezoekverbod voor verpleeghuizen wordt stap voor stap versoepeld. In verschillende regio’s gaan bij wijze van proef alvast wat verpleeghuizen open, vanaf aanstaande maandag.

Het bezoekverbod voor verpleeghuizen blijft voorlopig in stand, al gloort er een hoop aan de horizon. 25 instellingen mogen beginnen met een proef om een beperkt aantal bezoekers toe te laten. Het effect daarvan zal invloed hebben op verdere versoepeling.

Is versoepelen verstandig?

Of het verstandig is de regels nu al zo te versoepelen, is nog maar de vraag. Buiten het RIVM en het OMT uiten virologen, epidemiologen, economen en modeldeskundigen hun twijfels. Zij willen dat het kabinet nog even doorzet. Dring het coronavirus nog verder terug, zeggen zij, dan kunnen we het nagenoeg elimineren met testen, opsporen en isoleren en kan de maatschappij echt open. Lees hier meer over deze twijfels.

15 maart: de start van de ‘intelligente lockdown’

Zondag 15 maart sloot het kabinet de scholen en kinderdagverblijven en ging de horeca ging op slot, net als sport- en fitnessclubs. Naarmate de tijd vorderde werd de druk op het kabinet om meer perspectief te bieden over de toekomst van deze maatregelen hoger. Met dit voorlopige stappenplan hoopt het kabinet dat perspectief te geven.

Zie hieronder enkele grafieken die het verloop van het coronavirus in Nederland weergeven.