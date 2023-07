Stanley Bostdorp is trots op Tata: ‘Ze zijn altijd goed geweest voor mijn familie’

Hoe blijf je trots op je werk, als het bedrijf waarvoor je werkt van buitenaf steeds meer kritiek krijgt? Tata Steel-werknemer Stanley Bostdorp: ‘We hebben twee grote problemen, een CO2-probleem en een omgevingsprobleem, en die willen we oplossen.’

Hij slaat zijn getatoeëerde armen over elkaar. Op zijn rechteronderarm staat in blokletters ‘fuck/love you’. Stanley Bostdorp (38) kijkt opgewekt en lacht. Hij wil graag zijn verhaal doen, zegt hij. Hij checkt nog even snel zijn telefoon, en legt ‘m dan op tafel naast een brandende geurkaars.

Het gaat hem aan het hart. Tata Steel IJmuiden. De demonstraties tegen Tata. Het bedrijf waarvoor hij werkt moet vergroenen, dat vindt hij ook. Maar datzelfde bedrijf, het oude Hoogovens dat ooit een belangrijke pijler was van de Nederlandse economie, heeft hem en zijn familie altijd goed behandeld. “En dan hoor ik van een collega dat zijn auto is bekrast omdat er een pasje van Tata Steel achter zijn autoraam ligt”, vertelt hij.

Dat doet hij nu dus ook niet meer. “Daar ga je onbedoeld op letten.” Terwijl hij in zijn directe omgeving, hier in Velsen-Noord met uitzicht op het Tata Steel-terrein, verder weinig kritiek hoort. “Dit is echt een Tata-dorp. Iedereen kent hier wel iemand die bij Tata Steel werkt, een vader, zoon, oom of tante.”

De buurt en de kritiek

Buurtgenoten lopen buiten rond in shirts van Tata Steel. “Dat heb ik nooit gedaan, maar dat zou ik nu ook niet zo snel meer doen. Dat ligt nu wat gevoeliger”, zegt hij. Hij doelt op de kritiek van milieuactivisten en bezorgde omwonenden over de voormalige Koninklijke Hoogovens.

Greenpeace, Extinction Rebellion, Frisse Wind. Ze zijn boos over de uitstoot van het bedrijf vanwege het effect op het klimaat en vanwege de zorgen over de gezondheid van omwonenden. De grootste kritiek: de verduurzaming gaat veel te langzaam.

Bostdorp: “Zij maken zich zorgen, dat mag. Al zie ik in mijn familie, terwijl bijna iedereen hier in de buurt woont: het is niet dat die opeens allemaal doodgaan of rare ziektes hebben of zo. Ik weet ook wel dat het niet het allerschoonste bedrijf is, maar je moet het niet vergelijken met andere bedrijven maar met andere staalfabrieken.”

Op een verjaardag, bij de kapper

Tegelijkertijd is hij het ermee eens dat het bedrijf moet verduurzamen om toekomstbestendig te blijven. “Er moeten dingen anders en dat gaat niet snel genoeg. Dan denk ik: volgens mij denken we hetzelfde. Waarom staan we dan tegenover elkaar?”

Dat hij bij Tata werkt, daar maakt hij geen geheim van op verjaardagen. “Maar ik ken zoveel mensen die ook bij Tata werken, dat ik dan niet in discussies beland. Ook buiten mijn eigen omgeving heb ik er nooit een vervelende opmerking over gekregen.”

Zijn vrouw, Debbie Bostdorp (33), komt het huis binnenlopen, haar armen vol met spullen en kinderschooltassen. “De jongens zijn in de speeltuin”, zegt ze over de locatie van hun twee zoons. Debbie is kapster in Haarlem. “Ik krijg er weleens opmerkingen over hoor, als ik vertel dat jij bij Tata werkt. Dan hebben klanten daar een mening over. ‘O, dan zul je wel veel last hebben van stank’, zei een klant laatst. Dan denk ik: welke stank? Mensen denken echt dat deze hele omgeving stinkt”, zegt ze duidelijk geïrriteerd.

Spanningen in de fabriek

De kritiek op het bedrijf zorgt ook voor spanningen in de fabriek, vertelt Bostdorp. “Collega’s zijn er wel een beetje klaar mee. En dat is ook logisch als je zo slecht wordt neergezet terwijl je gewoon probeert je werk te doen, niet met de intentie om mensen ziek te maken of met kwade bedoelingen. Dat activisten ons terrein opkomen, dat we dan ons werk moeten stilleggen. Dat veroorzaakt spanningen. Dat zit mensen tot daaro”, zegt hij terwijl hij met zijn hand de denkbeeldige meetlat ver boven zijn hoofd vastlegt. Zijn kat ziet het als een moment om te spelen en springt op tafel.

Hij kent Tata Steel al zo lang hij zich kan herinneren. “Mijn moeder, oom maar ook mijn vader hebben voor het bedrijf gewerkt. Mijn vader zei altijd: ‘Stanley, jij gaat later ook bij Tata werken’. Ik was er toen van overtuigd dat dat nooit zou gebeuren”, zegt hij lachend.

Bostdorp vertelt dat zijn vader, geboren in Suriname, naar Nederland verhuisde en bij Tata Steel meteen aan de slag kon. “Wat ik weet van mijn jeugd is dat ik het nooit slecht heb gehad, hoewel mijn vader een allochtoon was.” Het salaris van zijn vader kon het hele gezin onderhouden. “We waren met zes, en toen mijn opa bij ons woonde met zeven. En we gingen ieder jaar op vakantie”, blikt hij terug.

Van zijn vader

Zijn vader had goede arbeidsvoorwaarden, weet hij. “Goed salaris, altijd 80 procent doorbetaald worden bij langdurige ziekte of minder werken, eens in de twee jaar een nieuwe computer. Hij zei: ‘Stanley, er is geen maand geweest in mijn leven dat ik niet op tijd betaald heb gekregen’. En dat is ook wel iets, weet je wel. Dat heb ik blijkbaar in mijn oren geknoopt.”

Na zijn middelbare school begint hij zelf aan wat nu de Tata Academy heet, aan een opleiding tot procesoperator. En nu is hij al twintig jaar kwaliteitsinspecteur aan de koudbandwalserij. “Mijn collega’s en ik doen de laatste controles voordat onze producten naar de klant gaan. We zorgen dat de staalrollen (soms rollen van wel 10 kilometer) van goede kwaliteit zijn, de juiste dikte hebben. Zodat klanten er vervolgens de buitendelen van auto’s, koelkasten of doodskisten – dat is in Amerika een ding – van kunnen maken.”

Borstdorp combineert zijn werk in de fabriek met vakbondswerk, hij is bestuurslid bij FNV Tata Steel en stond aan de wieg van het Groen Staal-plan dat de vakbond presenteerde. “Wij zagen in dat we twee grote problemen hebben bij Tata Steel IJmuiden, een CO2-probleem (te veel uitstoot, red.) en een omgevingsprobleem (ongezonde stoffen vervuilen de lucht, red.)”

Oplossingen bedenken

“Wij willen die twee dingen oplossen door de meest vervuilende fabrieken – de cokesfabrieken – te sluiten en in plaats van op kolen, eerst op gas en vervolgens op waterstof te gaan stoken in twee nieuw te bouwen ovens”, zegt hij. Tata Steel wilde dat plan grotendeels overnemen, maar er kwam kritiek.

“En nu zitten we al veel te lang in een proces waar veel gepraat wordt maar weinig gebeurt, met een overheid die geen besluiten neemt. Het is onzeker of we de vergunningen voor de bouw van nieuwe ovens gaan krijgen. En we blijven maar praten, mensen rondleiden over het terrein. Als we blijven afwachten wordt het probleem alleen maar groter en groter, waardoor er straks gewoon niet meer over te praten valt”, vreest hij.

Bostdorp zit ook in de ondernemingsraad van het bedrijf. “Ik spreek de mensen in de fabriek, maar ook de managers en directeuren”, zegt hij. Dat hij goed op de hoogte is van wat er speelt wordt duidelijk aan de hoeveelheid appjes die hij tijdens dit gesprek krijgt. “Ik zit in zes app-groepen met collega’s van Tata.”

‘Ik heb mensen zien huilen’

Hij zat ook in de app-groep waar het een tijd geleden mis ging. “We zijn een beetje slecht in de media geweest toen iemand had gelekt wat er werd gezegd in een van de app-groepen met Tata Steel-medewerkers.” Het ging om radicale taal tegen milieuactivisten die een demonstratie wilden houden op Tata-terrein. “Dat had nooit gezegd mogen worden. Maar ik weet zeker dat niemand het meende”, zegt hij.

Het is terecht, vindt hij, dat er pittige vergaderingen over zijn geweest. “Ik heb mensen zien huilen”, zegt hij. Dat was lastig voor de onderlinge sfeer, al voelt Tata vaak ook als familie. “Mijn zwager, de broer van Debbie, is vorig jaar overleden. Toen hij niet kwam opdagen op zijn werk, zijn zijn collega’s gaan kijken wat er aan de hand was. Toen zag ik de sociale controle die we hier hebben, dat vond ik mooi om te zien.”

Tata regelde nazorg, en dat de hele ploeg van zijn zwager vrij kon krijgen voor de condoleance. “Iedereen was op het afscheid. En ik krijg nu nog steeds af en toe vragen van managers van: ‘hoe gaat het thuis?’ Dat laat zien dat het niet zo kil is als mensen misschien verwachten bij zo’n groot bedrijf.”

Zulke momenten maken het bedrijf volgens hem. “Dat is waarom mensen een goed gevoel hebben bij Tata en waarom het pijn doet als mensen er slecht over praten.” Toch sluit hij niet uit dat hij ooit ergens anders aan de slag gaat. “Misschien ga ik wel de politiek in”, zegt hij met een dikke grijns.

Serie In een serie verhalen spreekt Trouw met medewerkers van bedrijven die de afgelopen jaren kritiek krijgen, omdat ze niet goed zouden zorgen voor het klimaat, hun eigen mensen of de burgers waarvoor ze diensten verlenen. Wat doet die kritiek met werknemers en hoe blijven zij trots op hun werk? Onder andere Tata Steel, KLM en de Belastingdienst komen aan bod.

