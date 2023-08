Stalkende ex kon eenvoudig adres vinden door lek bij kadaster

Wie een koopwoning heeft is mogelijk slachtoffer geworden van een groot lek bij het kadaster. Lange tijd waren persoonsgegevens en woonadressen van huizenbezitters voor iedereen eenvoudig in te zien. Het gaat om een afgeschermd deel van het kadaster bedoeld voor ‘professionele gebruikers’, waar kwaadwillenden ongehinderd konden zoeken op namen van miljoenen mensen, bevestigt de dienst na berichtgeving van RTL Nieuws. Het is onduidelijk in hoeverre misbruik is gemaakt van deze achterdeur.

Het lek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgevens (AP) die in een reactie spreekt van een ‘zeer ernstige zaak’. “Deze ongeoorloofde toegang vormde een groot gevaar voor bedreigde journalisten, activisten en politici, maar ook iedereen die te maken heeft met een boze, stalkende ex”, schrijft de AP. “Er kon zomaar opeens iemand op de stoep staan om hen te bedreigen. Of erger. Wij hebben daarom het kadaster meteen opgedragen dit op te lossen.”

Een openbaar register

Het kadaster is een openbaar register. Iedereen kan tegen betaling zoeken op een adres, om eigendomsinformatie te vinden van een woning, bedrijfspand of schip. Professionele gebruikers zoals deurwaarders en notarissen, maar ook journalisten en andere zakelijke gebruikers kunnen daarnaast zoeken op naam. Met een naam kun je vervolgens eenvoudig allerlei persoonlijke informatie vinden zoals iemands vastgoed, burgerlijke staat, adressen en geboortedatum.

Het lek gaat over deze ‘zoeken op naam’-functie. Het kadaster controleerde nieuwe professionele gebruikers namelijk niet en verifieerde geen identiteiten. Iedereen kon met een willekeurig bedrijf uit de Kamer van Koophandel en rekeningnummer een professioneel account aanmaken en gebruik maken van de afgeschermde functie.

Extra maatregelen

Het kadaster noemt de signalen over mogelijk misbruik ‘zorgelijk’. “De impact van intimidatie en bedreiging is voor betrokkenen zeer ingrijpend”, schrijft de dienst in een reactie. Inmiddels heeft het kadaster in allerijl maatregelen genomen om verder misbruik tegen te gaan. Zo is een verscherpte verificatieprocedure ingesteld voor nieuwe accounts die gebruik willen maken van de functie ‘zoeken op naam’.

Al langer zijn er zorgen over misbruik van gegevens uit openbare registers zoals het kadaster. Dit soort databases zijn volgens de wet grotendeels openbaar. Het kadaster worstelt met de ‘maatschappelijke zorgen’ hierover. De informatie uit de registers is gemakkelijk te misbruiken door kwaadwillenden. Bijvoorbeeld van mensen die worden bedreigd of gestalkt.

Samen met het ministerie van binnenlandse zaken kijkt het kadaster naar meer maatregelen om de toegang in te perken. Zo wordt gekeken naar het niet meer standaard leveren van woonadressen. Ook kijkt de dienst naar aanvullende maatregelen om mensen die worden bewaakt en beveiligd tijdelijk af te schermen.

