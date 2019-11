Staken doen ze in Brabant op de klanken van Guus Meewis

Op Guus Meeuwis' 'Het dondert en het bliksemt' gaat het in het Eindhovense Catharinaziekenhuis van la laaa lalalalalala. Maar de staking van het verpleegkundig personeel is uiterst serieus. 'Jullie moeten veel meer vragen dan vijf procent extra.'

De man en vrouw die even na tienen het Catharinaziekenhuis in Eindhoven komen uitgelopen, knipperen eerst twee keer met de ogen voordat ze de rolstoel van hun dochter vakkundig door een polonaise van verpleegkundigen manoeuvreren. Het verpleegkundig personeel mag dan boos zijn, de stakingsdag verloopt hier wel op zijn Brabants. De serieuze boodschap over de lage beloning en hoge werkdruk wordt met een lach verkondigd. "We maken er een topdag van", roept OK-assistent en actieleider Miran van Arendonk vanaf een verhoging naar haar collega's. Als ze tot twee maal toe vraagt 'Zijn we boos?' schiet ze in de lach.

Het punt is natuurlijk dat ze wel boos is. En met haar het grootste deel van de 4000 medewerkers van dit ziekenhuis. Om de broodnodige zorg niet in het gedrang te laten komen, zijn sommigen deze stakingsdag gewoon aan het werk. Veel afdelingen draaien zondagsdiensten, sommige poli's hebben ervoor gekozen de lang geleden reeds ingeplande afspraken met patiënten te laten staan. "Elke afdeling kiest zelf hoe ze actievoert", zegt Van Arendonk. Soms is die actie heel subtiel. Precies op het moment dat andere verpleegkundigen bij de ingang in polonaise achter elkaar aanlopen, houden ze in het urologisch behandelcentrum een pauze. "Dat staat in de arbeidsvoorwaarden, maar ze hebben daar anders nooit tijd voor. Vandaag zijn ze een keer strikt. Straks gaan ze ook gewoon lunchen, hebben ze besloten."

Staking in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Landelijk staken vandaag 119 ziekenhuizen en 150.000 zorgmedewerkers. Beeld Maikel Samuels

‘De situatie is verontrustend’

Later in de ochtend is een bus richting het Jaarbeursplein in Utrecht vertrokken om te staken. Het overige personeel blijft bewust hier, zegt Van Arendonk. "Alle spoedeisende hulp gaat hoe dan ook door. We kunnen niet iemand dood laten gaan omdat wij actie aan het voeren zijn. Dat is ook het lastige, eigenlijk kunnen wij niet staken. Sommige collega's hebben het gevoel dat ze iets slechts aan het doen zijn. Maar als we nu geen signaal afgeven, loopt de zorg de komende tien jaar helemaal leeg. Zo onaantrekkelijk is het nu. De situatie is oprecht verontrustend.”

In de centrale hal trakteert het zorgpersoneel de bezoekers op gezonde en minder gezonde lekkernijen. Er is een escaperoom, handverzorging en het is lachen geblazen als uitgerekend een mannelijke collega een wedstrijdje bed opmaken wint in een tijd van juist onder de minuut. Aan een tafel knoopt Gordon Assumption, op bezoek bij zijn zieke vrouw, een gesprek aan met twee radiologisch laboranten. "In plaats van 5 moeten jullie 15 procent extra vragen", zegt de voormalig vakbondsleider van de Zuid-Afrikaanse marine. "De directeuren krijgen genoeg bonussen, maar jullie doen het werk. Het is knap dat jullie vrolijk blijven, maar ondertussen kunnen jullie 's avonds of in het weekend vaak geen leuke dingen met de familie doen." Het gesprekje staat niet op zich. Het begrip voor de staking is groot bij patiënten.

Aan een andere tafel breekt een lach door op het gezicht van de 75-jarige mevrouw Van Kempen. Een verpleegster verzorgt haar nagels en ze krijgt een fijne handcrème op. Maar nog belangrijker: er is tijd voor een praatje. "Dit is een cadeautje voor mij", zegt de ernstig zieke en uitbehandelde vrouw. "Ik leef van dag tot dag. Als er iets leuks gebeurt, zorgt dat voor een glimlach. Maar ik moet ook elke dag huilen tegenwoordig. Wanneer ik in het ziekenhuis lig, merk ik dat de afstand tussen het personeel en de patiënt groter is geworden. Ze hebben weinig tijd, tenzij je nadrukkelijk om aandacht vraagt. En dan is de afdeling oncologie hier nog goed bezet."

Juist daarom is deze actie zo hard nodig, zegt Van Arendonk. "Dat we er een gezellige dag van maken, past bij Eindhoven. Maar dit is eigenlijk een rouwdag. Iedereen voelt dat, daarom is geen enkele patiënt negatief over de staking. De mensen staan ons nog net niet toe te juichen."

Lees ook:

Ziekenhuizen geven niet toe: We kunnen beter gezamenlijk demonstreren in Den Haag

Personeel van ziekenhuizen komt woensdag in actie tijdens een landelijke stakingsdag. Ze willen meer geld, dat er niet is.