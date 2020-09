Stadsdichter die de Holocaust vergeleek met de slavernij verdient tweede kans, vindt Haarlem

De gemeente Haarlem verkoos afgelopen woensdag rapper Insayno tot nieuwe stadsdichter. Geen voor de hand liggende keuze: de artiest vergeleek in een van zijn rapnummers de Holocaust met het slavernijverleden. Het Cidi, dat opkomt voor de rechten van het Joodse volk, en de lokale VVD-fractie zijn boos.

De 33-jarige dichter en rapper, echte naam Darryl Danchelo Osenga, zei donderdag tegen NH Nieuws niet de intentie hebben gehad iemand te willen kwetsen met zijn teksten: “Ik wilde een discussie openen over welke onderwerpen wel en niet worden belicht op school. Op mijn school heb ik nooit les gehad over de geschiedenis van de slavernij. Terwijl de Tweede Wereldoorlog breed werd uitgemeten.”

De controverse draait om het nummer ‘Zwarte Bladzijde’ uit 2012. Daarin rapt Osenga, die Curaçaose wortels heeft, onder meer: De Holocaust is slechts een cover-up voor domme schapen / De behandeling van de concentratiekampen is slechts een lachertje vergeleken bij onze slavenhandel.

Daarna: Mensen vergassen, dat is ook zielig / Maar je moet je voor de grap eens verdiepen in marteltechnieken.

Het Cidi is niet te spreken over de teksten van de nieuwe Haarlemse stadsdichter en de excuses die volgden: “Hij bagatelliseert de Holocaust en doet mee aan slachtoffer-rivaliteit. Daar heeft hij niet ondubbelzinnig afstand van genomen. Hij vraagt aandacht voor tot slaaf gemaakten, maar doet dat door onze herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust met voeten te treden.”

Zwarte Piet

De controverse rond zijn rapteksten is niet het enige dat aan Osenga kleeft. In 2013 belaagde hij verslaggever Tom Staal van omroep PowNed tijdens een bijeenkomst over Zwarte Piet. En in 2016 werd hij veroordeeld voor opruiing in de Haagse Schilderswijk na de dood van Mitch Henriquez. Tegen het Haarlems Dagblad zei de rapper eerder enorm geschrokken te zijn van zijn veroordeling: “Maar die tijd ligt achter mij.”

De Haarlemse politiek staat nog altijd achter de keuze Osenga tot nieuwe stadsdichter te maken. In een reactie op de eigen website zegt de gemeente ‘iedere bagatellisering van de Holocaust onaanvaardbaar te vinden’. Toch vindt de gemeente dat de rapper ‘een tweede kans verdient’.

De lokale VVD-fractie is verontwaardigd en heeft vragen gesteld aan het college. Fractievoorzitter Wouter Rutten: “Wij zijn van mening dat iemand die zo over Holocaustslachtoffers spreekt, Haarlem niet kan vertegenwoordigen. We hebben het college gevraagd of zij de teksten kenden en waarom ervoor gekozen is deze man te benoemen.” Rutten vindt ook dat Osenga zijn excuses moet aanbieden aan de slachtoffers van de Jodenvervolging en hun nabestaanden.

Het Cidi heeft Osenga benaderd om in gesprek te gaan, maar heeft daarop nog geen reactie ontvangen: “Wij willen hem uitleggen wat hier mis mee is en dat wat hij zegt onderdeel is van oude clichés. Deze kwestie is na het interview bij NH Nieuws niet minder relevant geworden.”

