Staatssecretaris wil in gesprek met De Mol; Radiozenders draaien geen Borsato of Ali B meer

Ze werd “misselijk” van de berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma.

“Dit gedrag moet aangepakt worden”, zegt de bewindsvrouw. Uslu begrijpt ook de kritiek op de houding van De Mol, die reageerde in de BOOS-uitzending donderdag. “Het ligt niet aan de vrouwen. Mannen moeten hier echt hun verantwoordelijkheid nemen.”

Radiozenders draaien Marco Borsato en Ali B niet meer, Madame Tussauds haalt beeld weg Meerdere Nederlandse radiozenders draaien voorlopig muziek van Marco Borsato en Ali B niet meer. Dat laten de NPO, Talpa, Qmusic en 100% NL vrijdag weten. Bij de NPO gaat het onder meer om de zenders NPO Radio 1 en NPO Radio 2. De zenders FunX en NPO 3FM draaiden de muziek van Borsato en Ali B al niet. Een woordvoerder van Talpa laat weten dat ‘de muziek van Marco Borsato en Ali B op dit moment niet op de playlist van één van onze radiozenders staat’. Talpa draait de muziek niet zolang het onderzoek duurt. “Door de gevoelens in de samenleving en onder onze programmamakers hebben wij besloten in afwachting van het onderzoek de komende periode muziek van Marco Borsato en Ali B niet in te plannen. Uiteraard keuren we seksueel overschrijdend gedrag te allen tijde af.” Een woordvoerder van Qmusic zegt dat het ‘ontzettend pijnlijk’ moet zijn ‘voor de dappere slachtoffers om op dit moment muziek te horen van Marco Borsato en Ali B’. “Daarom draaien wij de muziek van Ali B en Marco Borsato op dit moment uiteraard niet.” Het wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds heeft het beeld van Marco Borsato na de uitzending van BOOS donderdagmiddag voorlopig uit de collectie gehaald. Directeur Quinten Luykx bevestigt berichtgeving hierover van pretparksite Looopings. “Wij hebben vanwege de maatschappelijke impact besloten het beeld voorlopig niet op te nemen in onze attractie en het onderzoek af te wachten”, zegt de directeur van het wassenbeeldenmuseum.

Rutte: wacht niet tot het misgaat

Premier Mark Rutte heeft nu ook gereageerd op het schandaal rondom The Voice. “Mensen moeten niet wachten met ingrijpen als ze signalen krijgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag”, zei hij tegenover RTL Boulevard. “Als advies van ons allemaal, ga niet wachten tot iemand zegt: ‘het gaat hier fout’, als je ziet dat het al fout gaat.”

De BOOS-uitzending heeft hij nog niet volledig gezien, maar de nieuwsberichten erover noemt Rutte tegenover de pers, voorafgaand aan de ministerraad op vrijdag, ‘heel heftig voor alle betrokkenen’.

‘Werkgever móét veiligheid borgen’

Werkgevers hebben “niet alleen een juridische, maar ook een morele verantwoordelijkheid” om voor een veilig werkklimaat te zorgen, zei minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) eerder vandaag over de wantoestanden bij The Voice.

Er ligt duidelijk een taak voor de werkgever, benadrukt de bewindsvrouw. “Wat is goed werkgeverschap? Daar hoort bij dat je duidelijk bent wat voor cultuur je hebt, wat de processen zijn bij incidenten, wat voor trainingen je doet, een onafhankelijk vertrouwenspersoon”, somt Van Gennip op. “Dat zijn allemaal instrumenten die je als werkgever hebt om te zorgen voor die veilige werkomgeving.” Het verplicht stellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon is iets waar het kabinet al naar kijkt, zegt Van Gennip. Maar ‘bij de meeste bedrijven die ik ken’ is er al zo’n persoon.

Dat John de Mol, tot en met 2019 eindverantwoordelijk voor het programma, in een reactie benadrukte dat er genoeg ‘loketten’ waren en zijn bij producent ITV en The Voice voor jonge vrouwen om melding te maken van wangedrag, kan op weinig begrip rekenen van de bewindsvrouwen. “Dan denk ik: dieper graven, meer vragen stellen”, zegt de minister.

Minister Dijkgraaf over De Mol: schijn van ‘victim blaming’

Ook minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur, Wetenschap) heeft gereageerd op de uitspraken van John de Mol in de uitzending BOOS, over dat vrouwen volgens hem eerder “aan de bel” hadden kunnen trekken. De minister vindt dat de uitspraken ‘de schijn van ‘victim blaming’’ hebben. Hij spoort mensen zoals De Mol aan om in hun organisatie voor een veilige werkcultuur te zorgen.

“Het gaat er niet om dat slachtoffers heel erg hun best moeten doen om hun geluiden hoorbaar te maken”, aldus Dijkgraaf. Het gaat er volgens hem om dat de leiding “alert” is op dergelijke signalen en er vervolgens naar handelt. Dijkgraaf ziet dat de #metoo-beweging nog niet voorbij is. “Sommige mensen denken: dat hoofdstuk hebben we uit”, zegt Dijkgraaf. “Nou, nee dus. Het speelt nog steeds heel erg.” De minister vindt het goed als politiek Den Haag blijft benoemen dat grensoverschrijdend gedrag niet normaal is.

