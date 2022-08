Staatssecretaris Van der Burg in Tubbergen: ‘Ik ben gekomen om te luisteren, niet om te onderhandelen’

Op het plein voor het gemeentehuis van Tubbergen is het nog rustig als staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) uit zijn auto stapt. Een groepje mensen staat met de elektrische fiets in de hand te kijken naar zijn aankomst. Binnen in de raadszaal zit dan al een groep omwonenden van Landhotel ’t Elshuys te wachten op een ingelaste vergadering over het verplichte azc.

Terwijl burgemeester Wilmien Haverkamp staat te wachten om de staatssecretaris een hand te schudden, tempert Van der Burg tegenover de aanwezige pers direct de verwachtingen. “Ik ben gekomen om te luisteren, niet om te onderhandelen”, zegt hij, terwijl de kerkklok op het plein zes uur slaat. Hij geeft Haverkamp de hand, ze haasten zich naar binnen.

Tijdens de eerste inspraakronde zijn gemeenteraadsleden van Tubbergen fel. Hun onvrede richt zich vooral op Van der Burgs inmenging in de lokale politiek. “Ondemocratisch en schrijnend”, oordeelt de fractie van het CDA. De VVD noemt het onterecht dat Tubbergen verweten wordt te weinig asielzoekers op te nemen. Alle fracties benadrukken op zoek te willen naar ‘constructieve oplossingen’. “Maar mensen maken zich zorgen, ook om de stikstofcrisis, de inflatie en de hoge energieprijzen”, zegt Christel Luttikhuis van het CDA.

‘Nederland is geen eiland’

Zo is de algehele onvrede richting de overheid direct uitgesproken, maar Van der Burg laat zich niet opjutten. Hij legt rustig uit dat er een oplossing moet komen voor de asielcrisis. “De opvang is volstrekt onvoldoende, mensen slapen in het gras in Ter Apel of gaan van sporthal naar sporthal. Nederland is geen eiland, er moet gewoon iets gebeuren.”

Zijn beslissing om het Coa Landhotel ’t Elshuys te laten kopen is volgens hem een noodoplossing, omdat te veel gemeenten nog altijd weigeren asielzoekers op te vangen. Tubbergen bijvoorbeeld. Hier worden wel statushouders en Oekraïners gehuisvest, maar de gemeente liet dit voorjaar weten geen azc te willen in het hotel in Albergen. Van der Burg: “Het is niet de bedoeling om zomaar de gemeenten te passeren, u bent de eerste en hopelijk de enige.”

De zaal lacht de staatssecretaris hard uit, maar die laat zich niet afleiden en trekt slechts even zijn wenkbrauwen op. Hij verklaart dat er niet direct vanaf volgende week asielzoekers in het landhotel zullen komen. In eerste instantie komen er meer statushouders, op termijn wordt het hotel verbouwd en volgen dan de eerste asielzoekers. Het wordt dan een locatie met veel voorzieningen, voor honderden asielzoekers, die jaren mee kan. “En ja ik ben mij ervan bewust dat daar in Tubbergen geen draagvlak voor is”, zegt Van der Burg

Nadat hij opnieuw hard wordt uitgelachen als hij om een kopje thee vraagt, geeft de staatssecretaris toe dat de asielcrisis niet de schuld is van burgers, maar van politici. “Na de crisis in 2015 is er te veel afgeschaald, er zijn te weinig vaste locaties, dat is misgegaan.”

‘Hoe bewaart u de leefbaarheid’

Hennie de Haan, die de omwonenden vertegenwoordigt, is niet tevreden met zijn uitleg. Op hoge toon zegt ze zich zorgen te maken over ‘haar buurtschap’. De Haan: “Hoe bewaart u de leefbaarheid? Wij horen verhalen van azc’s in de buurt waar het gruwelijk misgaat. Honderden asielzoekers zijn er veel te veel voor onze buurt.”

Dat brengt de vergadering op een onderwerp waar ook Van der Burg fel tegen is: migranten die uit zogenaamde ‘veilige’ landen komen, en dus meestal geen recht hebben op asiel. “Die zorgen voor overlast en moeten zo snel mogelijk geweerd worden”, zegt Van der Burg. “Maar het gaat rond de meeste asielzoekerscentra wel goed, zoals in Gilze-Rijen.”

Ook stelt de staatssecretaris dat locaties zoals Landhotel ’t Elshuys problemen kunnen voorkomen, omdat er betere voorzieningen voor vluchtelingen zijn. Van der Burg: “Strafbare feiten moeten worden bestraft, maar ik snap best dat er problemen ontstaan als je maanden op veldbedjes in een sporthal moet slapen. Ook is het niet zo dat alle misdaden in Nederland door asielzoekers worden gepleegd, integendeel.”

De omwonenden die van hun spreekrecht gebruikmaken, zijn niet alleen bang voor overlast, het feit dat ze via via hoorden dat er een azc in hun buurt komt, zorgt voor emotie. Derk Boerrigter woont pal tegenover het hotel en zegt: “Ik betaal al 49 jaar belasting in een democratie, en ben nooit op de hoogte gesteld.” Van der Burg verklaart dat het koopcontract van het Coa niet eerder openbaar kon worden, omdat buurtbewoners weleens de neiging hebben zelf geld in te zamelen om de verkoop van een locatie te voorkomen.

Na twee uur heeft de staatssecretaris inderdaad veel geluisterd, maar hij geeft ook veel tegengas. “Ik kom hier niet voor koehandel”, verduidelijkt Van der Burg zijn houding tegen de insprekers.

