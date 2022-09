Staatssecretaris fluit Nam terug om hervatting oliewinning in Drenthe

Een woordvoerder van staatssecretaris Hans Vijlbrief (mijnbouw) liet donderdag weten dat de Nam is gevraagd om de oliewinning de komende maanden niet op te starten. Daar heeft het bedrijf gehoor aan gegeven.

In Twente ontstond een dag eerder grote onrust vanwege de mogelijke hervatting van de oliewinning in het Drentse Schoonebeek. Bij die winning komt een grote hoeveelheid vervuild ‘productiewater’ vrij dat in lege gasvelden in Twente wordt geïnjecteerd, tot ongenoegen van een grote groep Twentenaren. Zij vrezen voor een milieudebacle.

Sinds begin dit jaar ligt de oliewinning stil, omdat er te veel chemische stoffen in het afvalwater zitten. De Nam liet weten de oliewinning weer op te willen starten zodra er toestemming is van toezichthouder Sodm. Woensdag bleek dat de Nam een vergunning had gekregen om het afvalwater gedeeltelijk te zuiveren. Met die vergunning op zak kon de oliewinning mogelijk spoedig worden hervat.

Schaarste van gas

Daar steekt de staatssecretaris nu alsnog een stokje voor. Stichting Stop Afvalwater Twente is blij met het besluit. Onlangs stapte zij naar de rechter om een definitief einde van de injectie af te dwingen. De Nam zegt in een reactie dat het bedrijf instemt met het verzoek om de olieproductie dit jaar niet meer op te starten. De Nam is zich “bewust van de weerstand tegen de waterinjectie in Twente” en houdt daar rekening mee. Daarnaast zegt het bedrijf dat de operatie opstarten niet verstandig is vanwege de huidige schaarste van gas in Nederland. Het is een bekend gegeven dat de winning van olie in Schoonebeek enorme hoeveelheden gas kost.

De Nam is van plan om de injectie van afvalwater in lege gasvelden zo snel mogelijk te verplaatsen van Twente naar Drenthe, in de buurt van Schoonebeek. Dat besluit is mede tot stand gekomen na grote druk van een meerderheid van de Tweede Kamer eind vorig jaar. De vergunningen voor deze injectie in Drenthe zijn overigens nog niet aangevraagd. Intussen heeft het stilleggen van de oliewinning de Nam, en dus ook de Staat, dit jaar al tientallen miljoenen euro's gekost.

