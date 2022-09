Staat oudste eik van ons land dan toch in Brabant?

Op een splitsing van wegen in de gemeente Oosterhout staat de Heilige Eik van Den Hout. Tot nog toe was aangenomen dat deze boom hooguit driehonderd jaar oud is. Maar klopt dat wel? “Het is een gehavende boom die er weinig spectaculair uitziet, maar het blijkt een oeroude veteraan”, stelt Joris Hellevoort, boswachter bij het Utrechts Landschap.

Hellevoort deed diepgravend onderzoek naar de geschiedenis van de bejaarde eik in de gemeente Oosterhout voor zijn boek De wortels van ons land, cultuurgeschiedenis van 21 beroemde bomen. Hij vond diverse afbeeldingen van en oude documenten over de boom, waaruit valt op te maken dat de eik veel ouder is dan gedacht.

“Er is waarschijnlijk geen boom in Nederland waarvan de adelbrieven zo ver teruggaan. Het plantjaar zal rond 1250 moeten liggen. Zeker weten doen we het nooit, maar de eik van Den Hout is tussen de zeshonderd en achthonderd jaar oud”, concludeert Hellevoort in zijn boek dat deze maand verschijnt.

‘De duizendjarige eik van Doornenburg’

De Brabantse eik verslaat daarmee twee eikenbomen die nu de lijst aanvoeren als oudste eikenbomen van Nederland. Van de ‘Duizendjarige eik’ van Doornenburg (Gelderland) schatten experts de leeftijd op zeshonderd jaar. De Kroezeboom in het Overijsselse Fleringen heeft de respectabele leeftijd van vijfhonderd jaar.

Hellevoort ontdekte de eerste vermelding van de eik in een koopakte uit 1353. Op verschillende oude topografische kaarten staat de boom ook genoemd en dat betekent dat-ie toen al groot was. “Ze zeggen dat het om een voorganger ging van de huidige boom. Maar ik ben er steeds meer van overtuigd geraakt dat de huidige boom dezelfde is als die in oude stukken wordt genoemd”, zegt de schrijver.

Het overtuigende bewijs levert de vondst van een prent van kunstschilder Paul Tétar van Elven in de collectie van een museum in Delft. Hij legde in 1877 de indrukwekkende vervallen eik van Den Hout vast. Hellevoort: “Door de ontdekking van de mooie tekeningen van Tétar lijkt onomstotelijk bewezen dat de Heilige Eik zich al tweehonderd jaar in een vervallen of veterane staat bevindt.”

Veteraan stadium

Het veterane stadium is de laatste levensfase van een eik. Die kan heel lang duren, legt Hellevoort uit. ‘Onder ideale omstandigheden doorloopt de eik de cyclus van driehonderd jaar groei, driehonderd jaar consolidatie en dan nog eens driehonderd tot vijfhonderd jaar veteraan stadium. Dat maakt dat eiken duizend jaar kunnen worden.”

De Heilige Eik dankt de naam aan een kluizenaar in monnikspij, die volgens overlevering lange tijd leefde in de holte van deze boom. Gemeente Oosterhout is eigenaar van de monumentale boom en zegt de eik ‘waardevol’ te vinden. “Deze Heilige Eik is een van de laatste heilige eiken in Brabant die de rooizucht van de katholieken hebben overleefd. Wij doen er veel aan om ’m te behouden”, laat Sjef Kock van de gemeente weten. “In 2020 hebben we een laag compost aangebracht rond de stam om het bodemleven te verbeteren. En de eik is afgebakend met boomstammen om parkeren met auto’s te verhinderen.”

