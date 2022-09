Staat in kort geding: asielopvang erbarmelijk maar rechterlijke uitspraak helpt niet

Ja, de situatie in de asielopvang is bij tijd en wijle erbarmelijk, maar inmenging van de rechter is niet nodig en niet behulpzaam. Dat bepleiten de regering en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (Coa) in een kort geding aangespannen door Vluchtelingenwerk Nederland. De zaak diende donderdagochtend in Den Haag.

Volgens Vluchtelingenwerk is er een ‘rechterlijke stok achter de deur’ nodig om de asielopvangcrisis te bedwingen en een einde te maken aan de inhumane omstandigheden in (crisis)noodopvanglocaties en in Ter Apel. Er wordt door de politiek al een jaar ‘getalmd’ terwijl de opvang niet voldoet aan minimale normen. Dus moet de rechter ingrijpen voordat er nog meer onomkeerbare schade wordt geleden door asielzoekers en vluchtelingen, aldus de hulporganisatie.

Vergelijking met Urgenda

Daarmee doet de zaak denken aan het Urgenda-proces, waarin van de Nederlandse overheid werd geëist dat het zich aan haar eigen klimaatafspraken zou houden. Na een jarenlange juridische strijd stelde de Hoge Raad actiegroep Urgenda in het gelijk.

Zonder deze zaak specifiek te noemen stelt de staat in het kort geding dat de situatie nu echt anders is. Hoewel Vluchtelingenwerk misschien terecht constateert dat de problemen in de asielopvang ruim een jaar op zijn beloop zijn gelaten – en de crisis daarmee door de overheid is gecreëerd – is die analyse momenteel niet vol te houden, aldus de landsadvocaat.

Nationale crisisstructuur geactiveerd

Er wordt volgens haar door de regering, het Coa en gemeenten alles aan gedaan om uit deze situatie te komen. In juni activeerde staatssecretaris Eric van der Burg een nationale crisisstructuur en sindsdien zoekt hij in overleg met lokale overheden dagelijks naar een oplossing, verdedigt de landsadvocaat. Op 26 augustus rolden hier nieuwe afspraken uit voor bijvoorbeeld de huisvesting van erkende vluchtelingen.

Als de landsadvocaat op verzoek van de rechter de situatie in de asielketen uiteen zet, lijkt het soms alsof ze pleit voor de hulporganisatie aan de andere kant van de ruimte. Namens de staat en het Coa stelt ze vast dat de opvang op crisislocaties ‘heel, heel, heel minimaal’ is. De prioriteit ligt bij het bieden van een dak boven hoofd van asielzoekers en om het voor bewoners van opvanglocaties ‘net wat minder onaangenaam te maken dan het al is.’

Maandenlang in de crisisnoodopvang

Het kan voorkomen dat asielzoekers maandenlang in de crisisnoodopvang verblijven, erkent ze namens de regering. Dan gaat het ook om sport- of evenementenhallen zonder privacy waar mannen, vrouwen en soms kinderen door elkaar slapen met sobere sanitaire voorzieningen.

Ze somt de laatste cijfers op die ze van ambtenaren en medewerkers van het Coa krijgt toegespeeld. 12.400 asielzoekers leven in noodopvang, 5750 asielzoekers in crisisnoodopvang. Een kleine 250 alleenstaande minderjarige vluchtelingen verblijft momenteel in Ter Apel, waar maar voor 55 van hen een erkende plek is. Landelijk komt het Coa tussen de 500 en 600 plekken tekort voor alleenstaande kinderen die zijn gevlucht.

Nieuwe wet ‘geen toverstaf’

Volgens Vluchtelingenwerk moet de rechter een einde maken aan die situatie. De hulporganisatie eist onder meer dat de nieuwe wet waarin gemeenten kunnen worden verplicht om asielzoekers op te vangen er sneller dan begin 2023 moet zijn. Ook moet het Coa stoppen met het plaatsen van kwetsbare asielzoekers in nood- en crisisnoodopvanglocaties.

Een rechterlijke uitspraak zal echter niet helpen, is het weerwoord van de staat. De nieuwe wet waar de staatssecretaris aan werkt is geen ‘toverstaf’ die voor duizenden opvangplekken gaat zorgen. “De regering en het Coa hebben het niet in eigen hand om te zorgen dat de huidige problematiek wordt opgelost”, aldus de landsadvocaat. Ze blijven afhankelijk van de beschikbare opvanglocaties.

