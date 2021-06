Staat handelde niet onrechtmatig bij doden treinkapers De Punt: claim nabestaanden afgewezen

Wat er precies is gebeurd toen de treinkapers Max Papilaja en Hansina Uktolseja in 1977 werden gedood, blijft onduidelijk. Kwam de dodelijke kogel van buiten de trein, van een marinier die de coupé binnen stormde? Waren de twee kapers op dat moment een gevaar voor de mariniers en gegijzelde passagiers? Het was aan de nabestaanden van de twee kapers om antwoorden te vinden op die vragen. Om te bewijzen dat de Nederlandse staat onrechtmatig handelde. Maar die bewijzen kwamen niet, en dus oordeelde het Hof dat de staat niet onrechtmatig heeft gehandeld en wees de rechter de claim van de nabestaanden af.

Daarmee komt een einde aan een proces dat zes jaar heeft geduurd over een gebeurtenis van 44 jaar geleden. 23 mei 1977 gijzelden negen Molukkers een trein die op weg is naar Groningen. Tegelijkertijd gijzelen Molukse jongeren ook leerlingen en docenten van een basisschool in Bovensmilde. Die actie verloopt zonder bloedvergieten.

Gewelddadiger

In de trein, die vaststaat bij het Drentse dorp De Punt, is de afloop heel wat gewelddadiger. Zes kapers en twee passagiers worden doodgeschoten, drie kapers worden aangehouden. Was er sprake van een executie, terwijl de kapers geen gevaar meer vormden? Ja, denken nabestaanden van Papilaja en Uktolseja. Daarom begonnen zij een juridische procedure tegen de staat, met hulp van advocaat Liesbeth Zegveld.

Elf getuigen legden voor de rechter en verklaring af over wat er in de trein gebeurde. Die verklaringen waren niet eenduidig, en bevatten leemtes, zei de rechter. Maar zo gek vond hij dat niet, na al die jaren. Bovendien was er in de paar minuten die de bestorming duurde sprake van chaos en paniek in de donkere trein.

De rechtbank oordeelde in 2018 ook al dat het gebruikte geweld niet onrechtmatig was. Dat geweld kwam niet alleen van de mariniers die de trein binnen gingen, maar ook van duizenden kogels schutters van buiten op de trein afvuurden, op de delen waarvan militairen dachten dat de kapers zich daar hadden teruggetrokken.

In het licht van de tijd

Deze reactie moet worden bezien het licht van de tijd, stelde de rechter. Twee jaar eerder waren bij een treinkaping door Molukkers drie personen doodgeschoten. Ook was de toenmalige regering onder leiding van Dries van Agt niet vergeten dat in 1970 Molukkers de woning van de Indonesische ambassadeur in Wassenaar binnen waren gevallen en daarbij een agent doodde. In 1975 volgde een actie in het Indonesisch consulaat waarbij eveneens een dode viel. Met hun gewapende acties wilden de Molukkers forceren dat de Nederlandse overheid zich hard zou maken voor een onafhankelijke Zuid-Molukse republiek.

