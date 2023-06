Sranantongo brengt Surinaamse Nederlanders dichterbij de geschiedenis

In een vitrine in het Amsterdamse Stadsarchief ligt een woordenlijst uit 1771. Het document is opgesteld door Jan Nepveu, destijds gouverneur van Suriname. De lijst bestaat uit woorden die plantage-eigenaren en opzichters moesten helpen om met de tot slaaf gemaakten te communiceren in de mengtaal die later Sranantongo zou gaan heten. Straffen, slaan, meppen: de woorden die Nepveu noteert laten geen misverstand bestaan over het leven op de plantage.

Maar de woordenlijst van Nepveu vertelt niet het enige verhaal, zegt Fresco Sam-Sin, directeur van het Taalmuseum in Leiden. Dat Sranantongo – afgekort Sranan – is ontstaan, is op zich al een wonder te noemen. De mensen die tot slaaf werden gemaakt konden elkaar in eerste instantie niet verstaan, maar brachten daar snel verandering in. “In nog geen halve eeuw is er een heel volwassen spreektaal ontstaan.” Het Sranan ontstond uit de talen die de tot slaaf gemaakten hoorden. Sam-Sin somt op: “Er waren Afrikaanse, Engelse, Inheemse, Portugese en Nederlandse invloeden.”

Sranan biedt voor Sam-Sin een inkijkje in ‘de complexiteit van de geschiedenis’. “Als het over slavernij gaat, praten we vaak over driehonderd jaar onderdrukking en hel.” Maar als je kijkt naar het Sranan zie je dat mensen meer waren dan slachtoffers. “Er zijn woorden voor dansen, voor liefde, voor hobby’s. In de taal kun je zien dat er ook gelukkige momenten waren.”

Te onzeker

Met het Taalmuseum maakte hij onder andere de expositie Een schip vol woorden, over de geschiedenis van het Sranan, die op 30 juni en 1, 2 en 7 juli gratis te zien is in Rotterdam. “De taal brengt empowerment en helpt je om dichterbij de geschiedenis te komen. Ik put er plezier en kracht uit.”

Dat plezier is veelal iets van jongere generaties. “Als mijn vader thuis Sranantongo sprak, moest hij zijn mond wassen”, herinnert Sam-Sin zich. “Doe niet zo negerachtig, werd er dan gezegd.”

Sam-Sin ging als student het Mantsjoe bestuderen, de Siberische taal die werd gesproken door de Chinese Qingdynastie. Maar het Sranantongo bleef hem fascineren. “Ik sprak het nooit, want ik was te onzeker.”

Google-vertaalfunctie

Omdat woordenboeken onvolledig bleken, zette hij zelf een online lexicon op, samen met onder anderen Hermine Haman. Bij Haman zit de liefde voor het Sranan in het bloed; ze is de dochter van dichter Eddy Bruma, een prominent voorvechter van de taal. Het lexicon is een “levend woordenboek, gemaakt door de gemeenschap”, vertelt ze. Woorden, spelling en betekenissen worden inmiddels veelal aangeleverd via een speciale Facebookgroep die ze in 2020 oprichtte. “We verwachtten misschien tien, vijftien leden. Binnen een maand waren het er achthonderd, nu zijn het er 2500.”

Ook Google heeft contact opgenomen, om een Sranantongo-vertaalfunctie te maken. “Er is vraag naar het Sranan. Taal is je identiteit. Mensen trekken meer naar hun eigen taal.” Ook niet-Surinaamse Nederlanders zijn nieuwsgierig, omdat er veel woorden uit het Sranantongo in de straattaal terecht zijn gekomen.

Literaire prijzen

In de Van Dale staan inmiddels tientallen Sranan-leenwoorden, zegt bijzonder hoogleraar Nederlands-Caraïbische letteren Michiel van Kempen. Hij benadrukt dat het nog steeds “een heel klein clubje” in Nederland is dat zich met het Sranan bezighoudt. “Er zijn twee mensen die prozaboeken schrijven in die taal.”

Aan de andere kant kennen veel Nederlanders de betekenis van een woord als ‘mattie’. En ook wat betreft literatuur is Nederland ‘wakker geworden’. “Na 2000 zie je een inhaalslag in de literaire prijzen: daarvan gingen er tussen het jaar 2000 en nu zo’n dertig naar Caraïbische auteurs. Daarvoor waren het er echt niet meer dan acht.”

Politiek

Soms is het lastig om het heden te beschrijven in het uit de koloniale tijd stammende Sranan. Sam-Sin: “In coronatijd dook er een woord op als mondkapje. Dan is de vraag: hoe noemen we dat?”

Taal, zo merkt hij, is politiek. Bij nieuwe woorden willen sommige mensen liever geen invloeden uit het Engels of Nederlands, de talen van de koloniale onderdrukkers. Afrikaans erfgoed wordt daarentegen omarmd. Bij exposities en voorstellingen ziet Sam-Sin hoe mensen geraakt worden door taal die hen verbindt met hun Afrikaanse roots. “Ik zie mensen echt een soort sugar rush krijgen van woorden.”

Veel woorden in het Sranan die te maken hebben met intieme zaken, zoals spiritualiteit, komen uit Afrika. Kra bijvoorbeeld, het woord voor ziel. Sam-Sin: “Sommige dingen zijn zo persoonlijk en cultuurgebonden dat je er geen andere woorden aan wilt geven.” Maar in het Sranan is niet alles wat het lijkt. “Een woord als koto, de Surinaamse traditionele jurk, lijkt Afrikaans, maar is het niet. Het komt van schort.”

Poëtische taal

“Natuurlijk wil je liever een woord uit het Sranan, maar ik hou er niet aan vast. Als er een goed Nederlands leenwoord is, dan kunnen we dat gebruiken”, zegt Haman. “Maar als je ouderen Sranan hoort spreken, gebruiken ze bijna geen leenwoorden.” Dat komt omdat Sranantongo vaak dingen omschrijft, vertelt ze. Laatst zocht ze een vertaling voor ‘kolonisatie’. “Ik heb het vertaald als Kondre di e yokro tra kondre. Letterlijk betekent dat: landen die andere landen wurgen.”

Ja, zegt ze, het Sranan is een poëtische taal. “Toen de dichter Robin Raveles op school zat, wilde hij dichten in het Sranan. De docent zei: probeer maar of dat in dat markttaaltje van jou kan.” Raveles werd onder de pennaam Dobru een van de beroemdste dichters van Suriname – schrijvend in het Sranantongo.

Slavernijverleden in het nu Hoe drukken slavernij en kolonialisme hun stempel op het Nederland van nu? Trouw zoekt het antwoord op die vraag in een vierdelige serie waarvan dit artikel het tweede deel is. De andere afleveringen volgen later deze week.

