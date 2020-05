Sportschool dicht? Dan maar buiten zweten (in een tent)

“Hee, gaan jullie weer open?”, vraagt een passerende fietser aan een bouwer van een grote witte festivaltent op een parkeerterrein in het Spijkerkwartier in Arnhem. De planning is donderdag, zegt de bouwer, die net een muurzeil aan het ophangen is. “Tot morgen dan”, zwaait de fietser.

Toen premier Rutte vorige week mededeelde dat sportscholen tot 1 september gesloten moeten blijven, werd het nagelbijten bij de fitnessbranche in Nederland. Fitnessketen BigGym heeft dinsdag zelfs een rechtszaak tegen de Staat aangespannen en eist weer open te mogen gaan.

“Bij ons sloeg het in als een bom”, vertelt clubmanager Michel de Boer van de Arnhemse sportschool Indoor Action. “Dit hadden we echt niet verwacht. We hebben eerst 24 uur uitgehuild, de wonden gelikt en een bijeenkomst gehouden met ons personeel.”

Die leidde tot een eurekamoment: wat nu als we een festivaltent opzetten op het aangrenzende eigen parkeerterrein? “We begrepen dat buiten sporten is toegestaan zonder maximum aan het aantal mensen, zolang zij maar anderhalve meter afstand kunnen houden”, zegt De Boer. “We hebben het helemaal uitgezocht en overlegd met de gemeente en het RIVM. Als we drie kanten van de tent open zouden laten, valt het onder buiten sporten.”

Looproutes

Dus rammelen tentenbouwers en personeelsleden hier sinds maandag met dopsleutels en zeulen ze met tentzeilen. De tent is 500 vierkante meter groot en heeft een vloer van rubberen tegels. Met roodwitte tape zijn looproutes gemaakt en vakken waar de apparaten komen te staan, zodat de fitnessers straks voldoende afstand kunnen houden.

Er zijn twee helften, een voor 25 mensen op fitnessapparaten en de andere voor groepslessen voor ook 25 mensen. “Voor de muziek tijdens de groepslessen hebben we draadloze hoofdtelefoons geregeld”, legt De Boer uit. “Zo voorkomen we geluidsoverlast, want dan is het snel afgelopen natuurlijk.”

Een aantal buurtbewoners was er niet gerust op toen er ineens een tent verrees in de wijk, en had zorgen over lawaai en groepsvorming. Een omgevingsvergunning wordt nu via een spoedprocedure behandeld en de club heeft goede hoop. “We krijgen signalen van de gemeente dat het wel goed komt”, zegt De Boer. “De gemeente zit natuurlijk ook met veel dilemma’s rondom de aanpak van het coronavirus, maar heeft er ook geen baat bij als wij niets zouden kunnen doen en failliet zouden gaan.”

Indoor Action heeft vijftig vaste personeelsleden en krijgt in normale tijden per dag zo’n duizend fitnessers over de vloer. De sportschool heeft enkele duizenden leden met abonnementen, maar die kunnen ze sinds de sluiting op 16 maart niet of nauwelijks meer gebruiken. Er waren wel onlinelessen, maar niet iedereen kan of wil thuis fitnessen.

Inventiviteit

Een aantal leden heeft al opgezegd. “Als we tot 1 september gesloten zouden moeten blijven, weet ik niet of we dan nog zouden bestaan”, zegt De Boer. “Deze tent is een flinke investering voor ons, maar daardoor kunnen er per dag wel weer zo’n 300 tot 400 mensen bij ons sporten.”

Weer stoppen er een paar fietsers bij de tent om wat te vragen. Het blijken twee mensen van een sportschool uit Doetinchem die nieuwsgierig zijn geworden naar de inventiviteit van hun collega’s in Arnhem, wellicht komen ze wat inspiratie opdoen voor hun eigen zaak.

Indoor Action heeft nu een protocol opgesteld, er is desinfecterend middel beschikbaar en na de lessen van drie kwartier wordt de hele tent schoongemaakt. De reacties zijn positief, zegt De Boer. “De leden vinden het heel fijn dat ze weer kunnen sporten. Als ik onze reserveringsapp straks openzet, is de tent waarschijnlijk binnen een uur volgeboekt. En ik durf echt wel te zeggen dat de kans op besmetting bij ons niet groter is dan bij een Albert Heijn.”

