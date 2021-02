Sportscholen: ‘Van Rutte mogen we het dak op’

Zaterdagochtend half negen, op het dak van ‘Tino Hoogendijk Sport & Fitness’ in Vlaardingen. Instructeur Marco Seij (51) zweept de boel nog eens extra op. ,,Tikkie erbij, jongens,’' roept hij naar de twee sporters op hometrainers aan weerszijden van hem. De uit de kluiten gewassen mannen volgen zijn orders gedwee glimlachend op. Maar het is nog niet genoeg. Een paar tellen later: ,,Vier, drie, twee, één... Jáááá, goed zo jongens! Dit gaat goe-hoed!’'

Over de aangrenzende, nagenoeg lege parkeerplaats galmt een housebeat. Niet te hard, maar op bescheiden volume, om de omwonenden op deze zaterdagochtend niet te storen. Na een minuut of twintig zit het pittige lesje op het dak er op en stappen de twee deelnemers hijgend van de fiets af. Er wordt gewisseld, op een manier die voldoet aan de RIVM-normen. Eerst de sporters die klaar zijn het dak af, dan de sporters die klaar staan het dak op. Nee, ideaal is het niet en een ‘echte’ sportles eigenlijk ook niet. Niet eerder stonden ze hier op het dak. “Maar van Mark Rutte kunnen we het dak op en dat nemen we vandaag letterlijk,” zegt Tino Hoogendijk (74), baas van deze kleine onafhankelijke sportschool in een buitenwijk van Vlaardingen. Hij heeft de hometrainers zelf met een kraan naar boven laten takelen.

Afgelopen maandag werd de landelijke actie van de sportscholen waar hij aan mee doet bedacht, een dag voor de persconferentie. Al snel liep het storm: dit weekend doen er dik 340 zelfstandige sportscholen mee, blijkt uit cijfers van VES, de Vereniging van Exclusieve Sportcentra.

Een deelnemer desinfecteert de spinfiets na een les op het dak van sportschool Tino Hoogendijk Sport & Fitness. Beeld ANP

De paniek neemt toe

De deelnemende Vlaardingse sportschool is open sinds 1974. Naar de sportschool gaan was destijds bepaald niet gangbaar, maar tegenwoordig is dat wel anders. Landelijk zijn er drie miljoen mensen lid. Ook deze zaak heeft anno nu vele honderden leden. Maar al deze sporters staan alweer maanden in de wacht, met alle gevolgen van dien, vermoedt Hoogendijk. Want hoe keren deze leden straks terug, als er weer iets mag? “Je moest eens weten hoe vaak ik al van onze klanten gehoord dat hun dokters blij zijn met wat ze hier doen aan beweging.”

Bij de actievoerende sportscholen heerst alleen het gevoel dat die bijdrage aan de gezondheid niet serieus wordt genomen. “Ik merk het ook in de groepsapp die wij als sportschool-eigenaren hebben opgericht: de paniek neemt toe. Ook bij mij groeit de somberheid. Deze sportschool is mijn levenswerk. Ik heb nog nooit meegemaakt dat dat zo makkelijk door je vingers glipt, terwijl je het gevoel hebt: verdorie, is dit wel nodig? Sporten is gezond. Juist nu.” En het kan, en veilig ook. Voor de leden, maar ook voor de sportscholen zelf.

Het valt nog mee met het aantal zaken dat in moeilijkheden is geraakt, ziet eigenaar Hoogendijk. “Maar als dit nog een half jaar duurt, ontstaat er een slagveld. Dat kan niet missen. Zelf red ik het nog wel even, wij hebben na al die jaren nog vet op de botten. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Daarbij: alle abonnementen zijn bevroren, onze klanten betalen dus nu niet voor hun lidmaatschap. Sommigen wel, die willen per se blijven betalen om ons te steunen. Maar dat zal niet eeuwig voortduren.”

Ondanks die onzekerheid knokt hij door. Hij kan natuurlijk ook niet anders, zegt hij. “Wie wil er deze zaak op dit moment nou overnemen?”

Sociaal netwerk

Zaterdagochtend blijven de instructies van instructeur Seij over de lege Vlaardingse parkeerplaats galmen. “Mensen die sporten worden minder snel ziek”, zegt hij, terwijl hij stevig doortrapt op zijn spinning-fiets. : “Bewegen is voor veel mensen ook een uitlaatklep. Dit is te lang aan het duren.”

Ook door het nieuwe groepje van twee sporters wordt op het dak stevig doorgetrapt. Beneden is er koffie, en op anderhalve meter afstand treffen Vlaardingse bekenden elkaar ook weer. Sinds de sluiting hebben velen van hen elkaar niet meer gezien. Het sociale aspect van de sportschool mag niet worden onderschat, vinden de sportscholen. “Wij hebben hier leden van in de tachtig die opeens uit hun ritme zijn gehaald,’' zegt Tineke Hoogendijk (71), vrouw van eigenaar Tino. Dat gaat haar aan het hart, vertelt ze. “De dames van de receptie hebben nu allemaal een vaste lijst met mensen die ze bellen. Gewoon om te kijken hoe het gaat. Want sommige leden zakken echt even weg in somberheid, merken we. Een belletje maakt dan weer blij. Je moest eens weten hoe het eerst ging: deze leden kwamen sporten, daarna dronken ze nog een kopje koffie. Dit was een ontmoetingsplek. De sportschool is een niet te onderschatten sociaal netwerk.”

