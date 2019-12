Spontane boerenactie bij Eindhoven Airport loopt met een sisser af

De boeren trokken vrijdag onverwacht naar de luchthaven, vanuit Den Bosch, waar in het provinciehuis op dat moment een debat over stikstofbeleid op het programma stond. Toen er hierna een aantal boeren besloten naar Eindhoven Airport te rijden, zorgde dat voor flinke vertraging op de A2.

Dat culmineerde in chaotische opstoppingen bij Eindhoven Airport, waar de boeren met zo’n honderd tractoren de toegangsweg afzetten. Veel reizigers moesten het laatste stuk naar het vliegveld daardoor te voet afleggen. Aanvankelijk was de stoet die vertrok vanuit Den Bosch veel groter, maar een deel werd in de buurt van het vliegveld door de politie tegengehouden. Een concreet plan hadden de boeren in Eindhoven overigens niet.

Boeren demonstreren bij het provinciehuis in Den Bosch. Beeld ANP

Want eenmaal aangekomen bij het vliegveld wist niemand wat precies de bedoeling was. “Maar ze beginnen wel te zweten”, zei Bart Heuvelmans uit Udenhout, in het midden latend wie ‘ze’ precies is. Hij is de eerste die aankomt en parkeert zijn tractor onder de ogen van de politie op een buslijn. Volgens zijn Boxmeerse collega Geert-Jan de Kleijn ging het om het signaal dat de boeren afgeven. “Kijk eens met hoeveel we hier staan. Dat hebben we met één appje voor elkaar gekregen. En dan was vandaag de politie al aanwezig bij ons protest. Maar wat als we besluiten dit op een onverwacht moment te doen, zodat ze niet kunnen anticiperen?”

De sfeer in Eindhoven was daarbij allesbehalve grimmig. Agenten en boeren praten rustig met elkaar over de plannen. Als Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever, die het officiële overleg voert, rond vier uur een app stuurt dat de actie voorbij is, stapt iedereen in zijn tractor en rijdt weer naar huis. Het verkeer rond het vliegveld staat dan al wel enige tijd compleet vast, Eindhoven Airport adviseert reizigers via social media op tijd van huis te vertrekken. Ondanks enkele afkeurende reacties van haastende vakantiegangers zijn de boeren niet bang met dit soort acties de sympathie te verliezen. De Kleijn noemt het een publieksvriendelijke actie. “We kunnen de boel ook echt platgooien.”

Het luchtverkeer was vrijdag niet verstoord door de situatie, aldus een woordvoerder van de luchthaven. “Maar dat komt voornamelijk door het feit dat de mensen die moesten vliegen al eerder binnen waren. Omroep Brabant schreef vrijdag dat de actie van nu volgens Farmers Defence Force “een voorproefje voor aanstaande woensdag” is. De actiegroep heeft aangekondigd distributiecentra te willen blokkeren om voedselvoorziening aan supermarkten lam te leggen. Maandag dient een kort geding waarmee het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) eventuele blokkades bij supermarkten wil voorkomen. Een zegsman van Farmers Defence Force zei eerder al ook andere acties rond de feestdagen niet uit te sluiten, zoals het platleggen van Schiphol of het verkeer in heel het land. “Of alles tegelijk.” Minister Cora van Nieuwenhuizen drukte de boeren op het hart geen andere weggebruikers in gevaar te brengen. “Het staat iedereen vrij te protesteren, maar wel binnen de geldende wet- en regelgeving.” Ze benadrukte dat Eindhoven Airport een militaire luchthaven is, die tevens voor burgerluchtvaart wordt gebruikt. “De staf van Defensie zal in goed contact staan met de burgemeester van Eindhoven, zodat de openbare orde geborgd is”, aldus de minister. Vicepremier Hugo de Jonge heeft er geen begrip voor dat boeren “met een dikke trekker voor een supermarkt gaan staan” om de toevoer naar winkels te blokkeren. “Acties horen erbij”, zei hij vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Maar dat moet wel leiden tot het maken van afspraken. “Het dient geen enkel doel als je ondernemers pest.” Volgens De Jonge bestaat ook bij de meeste boeren geen steun voor harde acties. “De boeren willen in gesprek met het kabinet.” Daarom gaan premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten maandag ontbijten met een groep boeren van het Landbouw Collectief.

