Speeddaten voor een woning: wie samen zoekt, heeft meer kans

Twee uur heeft hij in de auto gezeten vanuit Vlissingen. Nu Akaash Sewdajal (29) over een maand begint met een baan in Leiden, is zijn zoektocht naar een woning in de buurt niets minder dan nijpend te noemen. Wat heeft hij te verliezen, op een avond als deze. Met een beetje geluk heeft hij over een paar uur niet één, maar twee van zijn wensen vervuld: een nieuwe geliefde, met als bonus een nieuwe woning in Den Haag.

Tijdens dit blind date evenement van woningcorporatie Staedion zou hij zomaar eens dat geluk kunnen hebben. Tientallen alleenstaanden hebben zich opgegeven om door professionele datingcoaches die Staedion inhuurde, gekoppeld te worden en op een blind date te gaan. In hun beste kleren zijn ze net als Sewdajal vol gezonde spanning naar het hoofdkantoor van Staedion in Den Haag gekomen.

De woningnood heeft volgens Staedion ook met de liefde te maken. Of eerder: met de angst voor samenwonen. De drempel om als sociaal huurder te gaan samenwonen is hoog, want wat als het na een tijdje niet meer werkt? Moet je dan opnieuw op de wachtlijst? Ook staan regels rondom de kostendelersnorm mensen in de weg. Want wie durft te gaan samenwonen of iemand ouder dan 21 (het kabinet wil deze grens oprekken naar 27 jaar) in huis te nemen, als dat ook betekent dat de gemeente de hoogte van een uitkering daardoor verlaagt?

Voornamelijk eengezinswoningen

In de komende drie decennia zal het aantal alleenstaanden blijven stijgen tot bijna 1 op de 4 volwassenen, voorspelde het CBS. Een situatie die bestuursvoorzitter van Staedion Gijsbert van Herk frustreert. “Als je kijkt naar de stad, zijn er genoeg vierkante meters voor iedereen om te wonen. Maar de laatste vijftig jaar zijn er voornamelijk eengezinswoningen gebouwd. Dat past niet meer met waar mensen naar zoeken.”

Of het nou is met een geliefde of in een alternatieve woonvorm tussen bijvoorbeeld ouderen en studenten, samenwonen is een belangrijk onderdeel van de stokkende doorstroom in de woningmarkt. Maar juist daarover ziet Van Herk niets terugkomen in het woningbouwplannen van minister De Jonge (volkshuisvesting). Dat bouwen doet Staedion ook. Met 37 duizend huurwoningen, veelal sociaal, zijn zij veruit de grootste verhuurder in Den Haag.

Op de bovenste etage van het Staedion kantoor zetten de alleenstaanden zich schrap voor een ijsbreker. Tijdens de ijsbreker is al snel het eerste oogcontact gemaakt. Waar de alleenstaanden eerst met een drankje in hun handen geklemd langs de randen van de ruimte naar hun voeten keken, manoeuvreren ze zich behendig tussen de hartjesvormige ballonnen en tafeltjes met hapjes en rozenblaadjes om zo de andere alleenstaanden beter te leren kennen.

Geen liefde op het eerste gezicht

Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Suuz van der Horst is met haar 77 jaren de oudste vanavond. Uit de poule alleenstaanden die zich had aangemeld, kwam geen match voor haar, allemaal te jong, dus nodigde de organisatie speciaal voor haar iemand uit. Maar het was geen liefde op het eerste gezicht. Daarom wandelt ze nu wat rond en knoopt ze hier en daar een praatje aan met de mensen die tijdens de speeddating rondes soms even moeten wachten.

Toen Van der Horst zich aanmeldde, drukte ze Staedion op het hart om na te denken over een achtervang. “Ik was wel sceptisch daarover. Als je gaat samenwonen, wat voor leeftijd je ook hebt, en na een tijdje werkt het niet, dan sluit je weer achteraan de wachtlijst. Dan sta je dus op straat.” Ze oppert een uitzondering voor samenwoners. Als het niet lukt, komen zij weer bovenaan de lijst.

Zo’n soort woninggarantie voor mensen die willen proberen om samen te gaan wonen is ook een idee dat door het hoofd van voorzitter Van Herk spookt. Daarnaast denkt hij er ook aan om mensen die aangeven te willen samenwonen, romantisch of niet, voorrang te geven bij het zoeken van een woning.

Daar zou iemand zoals Sewdajal, die dringend een huis zoekt, best bij gebaat zijn. De blind dates zijn bijna voorbij. Het meisje met wie hij net heeft gekletst moest even nadenken over een vervolgdate. Hij haalt zijn schouders op. “Ik hoop toch wel dat ik zo weer niet twee uur naar huis moet rijden”, zegt hij met een ondeugende glimlach. Voor de zekerheid overweegt hij om een hotel te boeken.

