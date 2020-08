Spatmaskers, mondkapjes en looproutes: welkom in de anderhalvemeterschool

De centrale hal

Twee jonge leerlingen lopen tegen conciërge Sander van der Weg op. Het zijn brugklassers, dit is hun eerste dag. “Meneer, bent u de conciërge?”, vragen ze met een beetje spanning in hun stem. Van der Weg wijst naar de button op zijn shirt. Anderhalve meter, staat erop. “Let op de afstand, jongens.” Hij wijst duidelijk maar vriendelijk. Directeur Wendelien Hoedemaker kijkt toe. “Het is best spannend voor ze, zeker met alle afspraken.” Ze somt op: anderhalve meter afstand houden van de leerkrachten, de looproutes volgen en in de pauze niet zomaar rondlopen in de hal. “Maar we zijn er streng op, want we moeten als docenten wel het goede voorbeeld geven.”

Het Calandlyceum heeft maar liefst 1700 leerlingen, die vanaf deze week allemaal weer door de gangen lopen. Een grote school, zeker voor de kersverse brugklassers. “Sommige ouders wilden graag mee naar binnen, om hun kinderen gedag te zeggen”, vertelt Hoedemaker. “Maar we moeten de school zo leeg mogelijk houden. Dat voelt koud, maar er is niets aan te doen.”

De lerarenkamer is afgezet met een rood lint. Op de tafels staan rode strepen, om aan te geven waar de docenten mogen zitten. “Dat is toch juist waar je níet mag zitten?”, vraag teamleader onderbouw Elly Groen zich hardop af. “Kunnen we die strepen niet beter groen maken?” Lachend: “Het is nog iedere dag zoeken voor de leraren. Maar de werkgroep, die alles heeft voorbereid, verdient een pluim.”

Braaf op de juiste stoelen zittend, bespreken mentordocenten Nikè Bon (scheikunde) en Margreet Tiel (wiskunde) het programma van de komende dagen. “Deze dagen draaien om kennismaken”, legt Bon (30) uit. “Morgen gaan we een onderzoekje doen, overmorgen staat het Amsterdamse Bos op de planning.” Omdat Bons familie bij de risicogroep hoort, besloot ze hen tijdelijk niet meer te bezoeken. “Ik beschouw mezelf vanaf nu als besmet”, vertelt ze. Na een korte stilte: “Ik denk dat de komende tijd wel wat eenzamer gaat worden, ja.”

Op de loungebank in de lerarenkamer zijn kussens weggehaald om ervoor te zorgen dat docenten niet te dicht op elkaar gaan zitten. Beeld Joris van Gennip

Ook Tiel (62) maakt deel uit van de risicogroep. Ze overwoog thuis te blijven, maar voor de kinderen is fysieke les beter. Voor hen wilde ze graag weer naar school komen. “Anders komen er kinderen niet opdagen bij het derde uur, omdat ze nog in hun bed liggen.” Wel geeft de wiskundedocent voortaan les met een gezichtsmasker op van doorzichtig plastic. “En de ramen blijven open”, benadrukt ze, “zelfs als het straks winter is. Dan nemen de leerlingen maar een fleecedekentje mee.”

In een lokaal op de eerste verdieping krijgt de gloednieuwe klas 1A2 een workshop theatermaken. “Trek je allergekste bek”, zegt de theaterdocent enthousiast. De leerlingen volgen zijn opdracht, eerst nog enigszins timide, maar na een aanmoediging vol overgave. Het is een jaarlijkse workshop, legt teamleider Elly Groen uit, om de nieuwelingen te laten loskomen. “Gelukkig kunnen we daar nog mee doorgaan, want de leerlingen mogen van het OMT gewoon naast elkaar zitten”, zegt ze opgelucht, verwijzend naar het Outbreak Management Team. “Alleen van de docenten moeten ze afstand houden.”

Klas 1A2 krijgt les in theatermaken. Beeld Joris van Gennip

Een paar lokalen verderop test economiedocent Paul van der Sloot (64) de nieuwe opstelling van zijn krappe lokaal. De dertig tafeltjes voor de leerlingen staan dicht bij elkaar. “Zo ontstaan er bredere looproutes voor de docenten”, zo legt hij uit. “Wel vroeg ik me af: wat nu als een leerling zelf tot de risicogroep behoort? Daar moeten we nog wat op verzinnen.”

‘Uitproberen’, zo noemt Van der Sloot de komende paar weken. “Mijn vrouw heeft longproblemen. Het liefst sta ik voor de klas, want de leerlingen zijn er zo blij mee. Maar ik kijk het twee weken aan. Als het dan niet lukt om afstand te houden, ga ik weer digitaal lesgeven. Dan gaat mijn huwelijk toch voor.”

