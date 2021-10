Sparen voor je pensioen met Pokémonkaarten? Zeldzame kaarten brengen ineens honderdduizenden euro’s op

Als kind had Jeremy Heister (20) een hele verzameling Pokémonkaarten. Van die kartonnen speelkaarten, met afbeeldingen van Pikachu, Charizard en zijn favoriet: Arcanine. In totaal waren het er paar honderd. Hij verkocht het geheel ooit op een rommelmarkt. Het leverde hem een paar euro op.

Toch maakt hij nu, tien jaar later, opnieuw vol verwachting pakjes kaarten open. Hij verdient zelfs een zakcentje bij door zeldzame exemplaren door te verkopen op Marktplaats. “Hoe zeldzamer de kaarten zijn, hoe meer ze opleveren”, weet hij. Deze week nog bracht één enkele Charizard-kaart Heister 135 euro op.

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat het Japanse bedrijf Nintendo de fantasiedieren bedacht. Oorspronkelijk voor een videospel, maar de dieren speelden al snel ook de hoofdrol in een televisieserie en werden afgedrukt op zogenoemde ‘trading cards’, vergelijkbaar met de baseballkaarten die in met name de Verenigde Staten populair zijn.

Populariteit Pokémonkaarten neemt toe

Nog altijd zijn die kaarten heel populair. Sterker nog, de afgelopen anderhalf jaar heeft hun populariteit een enorme vlucht genomen. Speelgoedwinkels in heel het land merken het. “We hebben nu net weer een paar dozen binnengekregen, en ik weet nu al dat die voor het weekend uitverkocht zijn”, zegt Bill Clark van spellenwinkel De Dobbelsteen in Den Bosch. “We proberen klanten blij te maken door zoveel mogelijk op voorraad te houden, maar het blijft heel hard gaan”, zegt ook Danilo Stoof van Top1Toys in Zeist. “Soms moeten we helaas klanten teleurstellen.” De gespecialiseerde webwinkel Pokemonwinkel.nl zag de vraag het afgelopen jaar vertienvoudigen, zegt oprichter Ralph Karseboom.

De klandizie van deze winkels bestaat allang niet meer alleen uit kinderen, die de kaarten ruilen op het schoolplein. Ook volwassenen hebben meer en meer interesse in de Pokémonkaarten. Dat heeft ten dele te maken met de coronacrisis, denken de kenners. Doordat mensen thuis kwamen te zitten, werden oude hobby’s nieuw leven in geblazen. Sommige millennials gingen in die periode opnieuw de Pokémonspellen uit hun jeugd spelen, en begonnen op die manier weer met verzamelen. Dat wereldsterren als Justin Bieber hun collecties toonden op sociale media en bekende YouTubers uit binnen- en buitenland vervolgens gingen filmen hoe ze pakjes kaarten openmaakten, en daar allerlei bijzondere Pokémon in ontdekte, heeft de hype ook een boost geven.

Het resultaat van de populariteit is dat de waarde van Pokémonkaarten enorm is gestegen. Met name de kaarten uit de jaren negentig brengen veel geld op, mits die nog in goede staat zijn. Eén enkele kaart kan tot wel een half miljoen waard zijn.

Criminelen ontdekken Pokémon

Geen wonder dus, dat ook criminelen de Pokémonwereld hebben ontdekt. Voor hen zijn niet alleen de dure oudere kaarten, maar ook zeldzame nieuwe exemplaren aantrekkelijk. Vorige maand nog werd een speelgoedwinkel in Voorburg het slachtoffer van een ramkraak. De daders hadden het vermoedelijk op het ruime assortiment aan Pokémonkaarten voorzien. Een stel dat Pokémonkaarten via internet aanbood werd bijna een jaar eerder al eens opgesloten in hun eigen huis door mensen die op hun advertentie waren afgekomen, terwijl de dieven er met de gehele collectie vandoor gingen.

“Je schrikt wel als je dat hoort”, zegt Lilith Wondergem van de Intertoys in Vlissingen. “Wij kunnen natuurlijk de volgende zijn.” Veel verkopers investeren dan ook extra in goede beveiliging, en leggen de Pokémonkaarten achter de kassa, om diefstal tegen te gaan.

Ook Heister weet dat hij goed moet opletten. Er zijn veel oplichters actief op Marktplaats, ziet hij. Hij maakte al eens geld over voor kaarten, terwijl hij daar nooit iets voor terugkreeg. “Je kunt wel aangifte doen van oplichting, maar de politie heeft het erg druk”, zegt hij. Daarom is het beter om zelf vooraf scherp te zijn, en bijvoorbeeld goed de recensies te lezen voor je ergens voor het eerst koopt.

Hoeveel is mijn Pokémoncollectie waard? Wie zelf thuis nog een collectie Pokémonkaarten heeft liggen, denkt wellicht: cashen. Maar de vraag is of die oude kaarten nog veel opleveren. Want behalve hoe zeldzaam een kaart is, speelt ook de kwaliteit van de kaart een grote rol bij de waardebepaling. Kaarten die beschadigd zijn, omdat ze ooit in een kinderbroekzak mee naar school zijn geweest bijvoorbeeld, leveren nauwelijks iets op. Verzamelaars die willen weten hoeveel hun kaart waard is, kunnen een beroep doen op bedrijven als de Amerikaanse Professional Sports Authenticator (PSA). Dat bedrijf bepaalt de waarde van de kaarten door ze een cijfer van 1 tot en met 10 toe te kennen. Is een kaart zeldzaam en ook nog in goede staat? Dan kan die een hoge score verwachten. Yves Bruynen uit het Belgische Hoogstraten heeft een kaart die van de PSA een score van 10 kreeg. Het is een zogenoemde ‘shadowless’ Charizard van de eerste editie uit 1999, nog in perfecte staat. Bruynen bewaart de kaart in een speciaal hoesje, in een bankkluis. Geen overbodige luxe, want recent werd zo’n zelfde kaart verkocht voor bijna een half miljoen euro.

